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Страховая компания Страховая компания «ХОСКА»

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
197 820
на 01.01.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-35 816
за 2016
Объем премий, тыс. ₽
926 310
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
574 313
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • ОСАГО
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование
  • Каско
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Автострахование
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование грузов
  • Страхование подвижного состава
  • Страхование транспорта
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование выезжающих за рубеж
Справка banki.ru о компании

ПАО «СК «ХОСКА» – универсальный страховщик, относительно небольшой по размеру сборов. По итогам 2016 года занял 88-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков, 36-е место по сборам ОСАГО и 18-е место в сегменте страхования финансовых рисков. В страховом портфеле в 2016 году основные доли премий пришлись на ОСАГО (54,5%) и страхование финансовых рисков (13,89%). Региональная сеть компании представлена одним представительством и пятью филиалами. Основными регионами деятельности являются Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Головной офис находится в Хабаровске.

21 мая 2018 года Банк России приказом № ОД-1264 приостановил действие лицензий компании на осуществление страхования, а спустя 10 дней приказом № ОД-1358 от 31 мая отозвал лицензии компании. Решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом.

Компания основана в ноябре 1991 года как Акционерное общество «Дальлесстрах». С июля 2014 года работала под наименованием ПАО «Страховая группа «ХОСКА». В апреле текущего года решением общего собрания акционеров общество переименовано в ПАО «Страховая компания «ХОСКА».

Основная деятельность сконцентрирована на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Иркутской областей, Еврейской автономной области. На сегодняшний день «ХОСКА» является крупнейшей региональной компанией Дальнего Востока с лицензией на осуществление 18 основных видов страхования, за исключением страхования жизни и обязательного медицинского страхования. Среди клиентов – более 100 тыс. физических и юридических лиц. Компания присутствует в 14 областных центрах и 50 населенных пунктах.

В феврале 2018 года «ХОСКА» уведомила о своем намерении в 2018 году передать страховой портфель по договорам ОСАГО в ООО СК «Ангара» в связи с возможным принятием в будущем решения о добровольном прекращении осуществления деятельности по данному виду страхования.

Компания является членом Российского Союза Автостраховщиков, Всероссийского Союза Страховщиков, Дальневосточного Союза Страховщиков, Сибирской Межрегиональной Ассоциации Страховщиков, Российского Союза Туриндустрии и Дальневосточной торгово-промышленной палаты.

Наибольшей долей в уставном капитале компании владеют – Сергей Афанасьев, Иннокентий Егоров, Олег Корниецкий, Ольга Серова. Дочерних и зависимых организаций СК «ХОСКА» не имеет.

С 2010 года компания демонстрирует стабильное увеличение объемов сборов. В 2012 году организация собрала на 50,51% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (120,74 млн рублей против 80,22 млн рублей годом ранее). В 2013-2014 году темпы прироста достигли 42,59% и 88,36% соответственно. В 2015 году страховщик сохранил прежние высокие темпы прироста сборов, увеличив объем собранной премии за год на 86,51%. По итогам 2016 года компания собрала 965,45 млн рублей премий, что на 59,61% больше, чем в предыдущем отчетном периоде (в 2015-м – 604,86 млн рублей). В структуре сборов 76,66% занимают взносы по договорам с физическими лицами и 23,34% – с юридическими лицами. Размер выплаченного страхового возмещения в 2016 году составил 713,13 млн рублей, уровень выплат – 73,87%. За 9 месяцев 2017 года страховщиком собрано 821,54 млн рублей (прирост 18,06% к аналогичному периоду 2016-го), выплачено – 470,08 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 57,22%.

В страховом портфеле компании в 2016 году основные сборы премий пришлись на автострахование (61,55%, из них ОСАГО – 54,5%, каско – 7,04%), страхование финансовых рисков (13,89%), страхование от несчастных случаев и болезней (6,85%), страхование имущества юридических лиц (4,55%), добровольное медицинское страхование (4,23%), страхование грузов (2,74%), страхование средств водного транспорта (2,78%).

В 2016 году при помощи посредников страховщиком было собрано 827,03 млн рублей (85,66%), размер среднего агентского вознаграждения составил 23,11%.

Партнерами по перестрахованию выступают ведущие национальные компании, в числе которых: ООО СКП «Юнити Ре», ЗАО «Капитал Перестрахование», ОАО «Русское перестраховочное общество».

Согласно отчетности по РСБУ за 2016 год компания получила убыток в размере 35,82 млн рублей против чистой прибыли в 519 тыс. рублей в 2015 году. Убыток по МСФО в 2016 году увеличился в 6,4 раза и составил 152,05 млн рублей (в 2015-м получено 23,7 млн рублей убытка).

Уставный капитал – 197,82 млн рублей (по состоянию на 1 января 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2017 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 254 ед. (из них 35 – страховые организации, 219 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 533 чел. (из них 196 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг финансовой надежности страховой группы «ХОСКА» (дата события – 24 ноября 2017 года). Решение об отзыве рейтинга без подтверждения принято в связи c отсутствием у агентства информации, достаточной для применения действующей методологии присвоения рейтингов финансовой надежности страховым компаниям. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB-, прогноз стабильный.

Руководство: Александр Хмелевский (генеральный директор).

Совет директоров: Сергей Воронин, Андрей Зайцев, Татьяна Медведева, Галина Пашенцева, Александр Удовиченко.

Партнеры

Банки: ПАО «Сбербанк России», Банк «Авангард», ЗАО «Солид Банк», Банк «АК Барс», Банковская группа «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО КБ «Восточный» и др.

Клиенты компании: Дальневосточное МТУ Воздушного транспорта Росавиации, Росдортехнология, Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре, Краевое государственное казенное учреждение по племенной работе «Камчатское», Администрация Ленского бассейна, АО «Авиакомпания «Аврора», ФАУ «Главгосэкспертиза России», КГКУ «Оборское лесничество», ГАУ «Технопарк Якутия», Арбитражный суд Иркутской области и др.

Дата последнего изменения: 1 июня 2018 г.
Справочная информация о компании
ПАО «Страховая компания «ХОСКА»
лицензия ЦБРФ СЛ № 0319 от 18.09.2015
Руководитель
Алексей Викторович Межевикин (представитель конкурсного управляющего)
по информации на 9 августа 2018 г.
ОГРН
1022700920406
Адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23А
Телефоны
8 (4212) 47-47-74
8 (4212) 21-50-01
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0319 от 18.09.2015 Отозвана

Банк России приказом от 31.05.2018 года № ОД-1358 отозвал лицензии на осуществление страхования ПАО «Страховая компания «ХОСКА». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 21.05.2018 № ОД-1264), а именно, в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом.
ЦБРФ СИ № 0319 от 18.09.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 0319 - 03 от 18.09.2015 Отозвана
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