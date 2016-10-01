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Страховая компания Независимость

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Отозвана
О компании Отзывы Продукты
Уставный капитал, тыс. ₽
650 000
на 01.10.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
97 781
за 2015
Объем премий, тыс. ₽
1 811 806
за 2015
Объем выплат, тыс. ₽
543 908
за 2015
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастного случая
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Каско
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование ответственности
  • Страхование путешественников
  • Страхование имущества

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование транспорта
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Перестрахование
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Автострахование
  • Страхование финансовых рисков
Справка banki.ru о компании

ООО СК «Независимость» (работает под брендом «Важно. Новое страхование») – относительно небольшая по объему сборов универсальная страховая компания. По итогам 2015 года компания заняла 62-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков и 20-е место – по сборам каско. Основные составляющие страхового портфеля компании в 2015 году – каско (69,9%) и страхование от несчастных случаев и болезней (18,16%). Компания не имеет зарегистрированных филиалов и представительств. Головной офис расположен в Москве.

28 ноября 2016 года Арбитражный суд Москвы признал ООО СК «Независимость» банкротом и открыл в отношении страховщика конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

15 декабря 2016 года Банк России приказом № ОД-4547 отозвал лицензии компании на осуществление страхования и перестрахования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий (приказ Банка России от 10.11.2016 № ОД-3869), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

СК «Независимость» была создана в апреле 2002 года. Первые несколько лет страховщик не показывал значимых результатов деятельности – по итогам 2011 года компания занимала лишь 439-е место на страховом рынке (объем собранной премии составлял 225 млн рублей, причем вся эта сумма приходились на страхование имущества).

Интенсивный рост объемов бизнеса СК «Независимость» начался в конце 2012 года, когда страховщик начал активно развивать сотрудничество с банками. Основным партнером СК «Независимость» стал Русславбанк, контролируемый бизнесменом Абдулжелилом Абдулкеримовым. По официальным данным, акционерами страховщика в то время являлись московская фирма по продаже автотранспортных средств и запчастей «МК-АВТО», владеющая 68% акций, и кипрская компания «Джидиай Лимитед», владеющая 32% акций. В марте 2014 года Русславбанк вошел в состав акционеров страховщика, купив у «МК-АВТО» 19,9% акций СК «Независимость».

В последние несколько лет СК «Независимость» сконцентрировалась на одном из самых перспективных направлений – страховании жизни и здоровья заемщиков кредитов. С 2014 года СК «Независимость» начала работать по модели прямого страхования, подразумевающей продажу страховых полисов и урегулирование убытков в режиме онлайн.

Компания позиционирует себя как универсального страховщика, активно развивающего технологичные электронные сервисы страхования и урегулирования убытков. Основная деятельность сконцентрирована на предоставлении услуг по страхованию средств наземного транспорта, страхованию от несчастных случаев и болезней и страхованию финансовых рисков розничных клиентов в Московском регионе. Полисы компании реализуются через агентскую сеть, банки-партнеры, автосалоны, а также прямые продажи через интернет.

Участниками СК «Независимость» до 7 сентября 2015 года являлись ООО «МК-АВТО» (55,5% акций, единственный владелец – Ольга Лобзова), кипрская фирма «Джидиай Лимитед» (24,6%) и ЗАО КБ «Русславбанк» (19,9%), подконтрольный бизнесмену Абдулжелилу Абдулкеримову. В настоящее время ЗАО КБ «Русславбанк» вышел из состава участников, доля ООО «МК-АВТО» увеличилась до 75,38% и находится в залоге в ЗАО КБ «Русславбанк». 24,62% уставного капитала компании принадлежит ООО «НПО» (единственный владелец – Игорь Яковлев). На рынке основным владельцем СК «Независимость» считают Абдулжелила Абдулкеримова.

Объем собранной страховой премии СК «Независимость» в 2015 году составил 1,81 млрд рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 1,28 млрд рублей), из них 97,21% составляют поступления по договорам с физическими лицами и 2,79% – с юридическими лицами. Сбор премий осуществлен в 18 субъектах РФ, из них основной объем – в Москве (99,63%). Выплаты по итогам 2015 года составили 543,91 млн рублей. Уровень выплат – 30,02%. За первое полугодие 2016 года страховщиком собрано 462,43 млн рублей (минус 46,84% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 289,94 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 62,7%.

В структуре сборов СК «Независимость» в 2015 году наибольшую долю занимают сборы по каско (69,9%, что более чем в три раза выше показателя 2014 года), страхованию от несчастных случаев и болезней (18,16%, что почти в четыре раза ниже показателя 2014 года), страхование финансовых рисков (9,68%) и страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (1,99%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 1,77 млрд рублей (97,58%), размер среднего агентского вознаграждения составил 36,62%.

При перестраховании рисков компания «Независимость» сотрудничает с крупнейшими российскими и зарубежными перестраховочными компаниями и применяет сочетание облигаторной и факультативной форм. Основным международным партнером компании по перестрахованию является крупнейший перестраховщик SCOR (предоставляет облигаторную защиту по страхованию имущества, от несчастных случаев и болезней и автострахованию).

В 2014 году чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 33,85 млн рублей, по МСФО – 95,4 млн рублей. По итогам 2015 года страховщик получил чистую прибыль в размере 97,78 млн рублей по РСБУ.

Уставный капитал компании – 650 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за первое полугодие 2016 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 154 ед., страховых агентов-физических лиц – 52 чел., среднесписочная численность работников – 89 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 99 чел.

Рейтинг компании:

«Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг надежности СК «Независимость» в связи с отсутствием информации для применения методологии (дата события – 13 октября 2016 года). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне C+ «Неудовлетворительный уровень надежности», прогноз негативный.

Руководство: Валерия Скороходова (генеральный директор), Елена Шрамова (главный бухгалтер).

Компания не раскрывает списочный состав своих клиентов.

Основные партнеры

Автосалоны: Рольф, Автодом, Азимут СП, Автопассаж, Овод, Major, Genser, Musa Motors, Автотемп, Авто-Старт, Аояма-Моторс, АвтоЦентр «Ривьера», Авто АЛЕА, Корея Моторс, Автоцентр «Великан» и др.

Банки: ЗАО КБ «Русславбанк».

Дата последнего изменения: 16 декабря 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Независимость»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3693 от 18.11.2014
Руководитель
Михаил Владимирович Сторожук (конкурсный управляющий)
по информации на 4 декабря 2016 г.
ОГРН
1037700051091
Адрес
127106, г. Москва, шоссе Алтуфьевское, д. 1
Телефоны
8 (800) 333-88-63
8 (495) 782-00-03
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3693 от 18.11.2014 Отозвана

Банк России приказом от 15.12.2016 года № ОД-4547 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО СК «Независимость».

Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 10.11.2016 № ОД-3869), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СИ № 3693 от 18.11.2014 Отозвана
ЦБРФ ПС № 3693 от 18.11.2014 Отозвана
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