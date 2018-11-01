Страховая компания Екатеринбург

Справка banki.ru о компании

ООО «СК Екатеринбург» – универсальная региональная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года заняла 112-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 27-е место по сборам каско и первое место по размеру собранной премии в г. Екатеринбурге. В страховом портфеле компании в 2017 году доминируют каско (62,97%) и добровольное медицинское страхование (24,44%). Компания имеет 11 обособленных подразделений (агентств) на территории Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Томской и Тюменской областей, а также в Республике Башкортостан и Алтайском крае. Головной офис находится в Екатеринбурге.

ООО «СК Екатеринбург» зарегистрировано в мае 1993 года как ЗАО «Уралкабель-3», в ноябре 1998 года реорганизовано путем преобразования в ООО «Страховая компания Уралкабель-3». Под действующим названием организация работает с декабря 2002 года. ООО «СК Екатеринбург» является членом Всероссийского Союза Страховщиков.



Единственным участником общества является ООО «Девятый Дом» (100%). Основным бенефициаром компании выступает Татьяна Григорьева, как единственный владелец ООО «Девятый Дом».

С 2009 года компания демонстрирует стабильное увеличение объемов сборов. В 2013 году было собрано 311,47 млн рублей, что на 60,18% больше, чем в предыдущем отчетном году. В 2014 году темпы прироста достигли 73,82%, а по итогам 2015-2016 годов – 3,52% и 9,82% соответственно. В 2017 году общество собрало 569,55 млн рублей премий, что на 7,46% меньше, чем годом ранее (в 2016-м – 615,45 млн рублей). В структуре сборов 84,26% занимают премии, уплаченные физлицами, 15,74% – доля юрилиц. Наибольший объем поступлений собран на территории Свердловской области (83,22% от общего сбора). В данном регионе компания заняла 16-е место по размеру общей премии, восьмое – по сборам каско. Выплаты в минувшем году составили 291 млн рублей, уровень выплат – 51,09%. По итогам 1-го полугодия 2018 года страховщиком собрано 273,24 млн рублей (прирост 0,95% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 140,55 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 51,44%.

Основные доли страхового портфеля компании в 2017 году занимают: каско (62,97%), добровольное медицинское страхование (24,44%), страхование имущества (7,45%, из них имущества юридических лиц – 4,84%, физических лиц – 2,61%), страхование от несчастных случаев и болезней (2,68%).

В 2017 году при помощи посредников компания собрала 552,87 млн рублей премий (97,07%), размер среднего агентского вознаграждения составил 25,78%.

Партнерами по перестрахованию выступают: АО «РНПК», ЗАО «Капитал Перестрахование», ОАО «НАСКО», «Находка Ре» филиал ООО «СК «ТИТ» в г. Находке.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 84,22 млн рублей, что в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 40,82 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО увеличился на 19% и составил 75,57 млн рублей (в 2016-м – 63,5 млн рублей).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-физических лиц составила 237 чел. (из них 136 – индивидуальные предприниматели), страховых агентов-юридических лиц – 151 ед.

Рейтинг компании:

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне В++ «Удовлетворительный уровень надежности» и отозвало его в связи с окончанием срока действия (дата отзыва – 28 января 2016 года). Перед отзывом по рейтингу был подтвержден прогноз «стабильный».

Руководство: Гульшат Чухно (генеральный директор), Юлия Шаталова (гл. бухгалтер).

Партнеры

Автосалоны и автодилеры: «Ауди Центр Екатеринбург», «Авто-Альянс», «Автобан Запад», «Авантайм», «Асмото Сервис», «ФордЦентрВосток» (Челябинск), «Ягуар Автоплюс», «Лексус Екатеринбург», «Mazda Нижний Тагил», «Автоцентр Авто Плюс СЕАТ», Автоцентр «Британия», «Асмото Славия» и др.

Банки: ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «Кредит Европа Банк», ООО КБ «Кольцо Урала», ЗАО «ЮниКредит Банк», ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», ООО «Банк ПСА Финанс Рус», ООО «Сетелем Банк», ПАО АКБ «Челиндбанк», АО МС Банк Рус и др.

Клиенты: МУП Качканарского городского округа «Городские энергосистемы», ЗАО «Тагилэнергосети» и др.

Дата последнего изменения: 30 ноября 2018 г.