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Страховая компания Екатеринбург

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
84 224
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
569 549
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
290 988
за 2017
Предложения страховой компании Екатеринбург
Каско
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование ответственности
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование имущества
  • Ипотечное страхование
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов

Юридическим лицам

  • Автострахование
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование ответственности
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование опасных объектов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
Справка banki.ru о компании

ООО «СК Екатеринбург» – универсальная региональная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года заняла 112-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 27-е место по сборам каско и первое место по размеру собранной премии в г. Екатеринбурге. В страховом портфеле компании в 2017 году доминируют каско (62,97%) и добровольное медицинское страхование (24,44%). Компания имеет 11 обособленных подразделений (агентств) на территории Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Томской и Тюменской областей, а также в Республике Башкортостан и Алтайском крае. Головной офис находится в Екатеринбурге.

ООО «СК Екатеринбург» зарегистрировано в мае 1993 года как ЗАО «Уралкабель-3», в ноябре 1998 года реорганизовано путем преобразования в ООО «Страховая компания Уралкабель-3». Под действующим названием организация работает с декабря 2002 года. ООО «СК Екатеринбург» является членом Всероссийского Союза Страховщиков.

Единственным участником общества является ООО «Девятый Дом» (100%). Основным бенефициаром компании выступает Татьяна Григорьева, как единственный владелец ООО «Девятый Дом».

С 2009 года компания демонстрирует стабильное увеличение объемов сборов. В 2013 году было собрано 311,47 млн рублей, что на 60,18% больше, чем в предыдущем отчетном году. В 2014 году темпы прироста достигли 73,82%, а по итогам 2015-2016 годов – 3,52% и 9,82% соответственно. В 2017 году общество собрало 569,55 млн рублей премий, что на 7,46% меньше, чем годом ранее (в 2016-м – 615,45 млн рублей). В структуре сборов 84,26% занимают премии, уплаченные физлицами, 15,74% – доля юрилиц. Наибольший объем поступлений собран на территории Свердловской области (83,22% от общего сбора). В данном регионе компания заняла 16-е место по размеру общей премии, восьмое – по сборам каско. Выплаты в минувшем году составили 291 млн рублей, уровень выплат – 51,09%. По итогам 1-го полугодия 2018 года страховщиком собрано 273,24 млн рублей (прирост 0,95% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 140,55 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 51,44%.

Основные доли страхового портфеля компании в 2017 году занимают: каско (62,97%), добровольное медицинское страхование (24,44%), страхование имущества (7,45%, из них имущества юридических лиц – 4,84%, физических лиц – 2,61%), страхование от несчастных случаев и болезней (2,68%).

В 2017 году при помощи посредников компания собрала 552,87 млн рублей премий (97,07%), размер среднего агентского вознаграждения составил 25,78%.

Партнерами по перестрахованию выступают: АО «РНПК», ЗАО «Капитал Перестрахование», ОАО «НАСКО», «Находка Ре» филиал ООО «СК «ТИТ» в г. Находке.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 84,22 млн рублей, что в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 40,82 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО увеличился на 19% и составил 75,57 млн рублей (в 2016-м – 63,5 млн рублей).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-физических лиц составила 237 чел. (из них 136 – индивидуальные предприниматели), страховых агентов-юридических лиц – 151 ед.

Рейтинг компании:

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне В++ «Удовлетворительный уровень надежности» и отозвало его в связи с окончанием срока действия (дата отзыва – 28 января 2016 года). Перед отзывом по рейтингу был подтвержден прогноз «стабильный».

Руководство: Гульшат Чухно (генеральный директор), Юлия Шаталова (гл. бухгалтер).

Партнеры

Автосалоны и автодилеры: «Ауди Центр Екатеринбург», «Авто-Альянс», «Автобан Запад», «Авантайм», «Асмото Сервис», «ФордЦентрВосток» (Челябинск), «Ягуар Автоплюс», «Лексус Екатеринбург», «Mazda Нижний Тагил», «Автоцентр Авто Плюс СЕАТ», Автоцентр «Британия», «Асмото Славия» и др.

Банки: ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «Кредит Европа Банк», ООО КБ «Кольцо Урала», ЗАО «ЮниКредит Банк», ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», ООО «Банк ПСА Финанс Рус», ООО «Сетелем Банк», ПАО АКБ «Челиндбанк», АО МС Банк Рус и др.

Клиенты: МУП Качканарского городского округа «Городские энергосистемы», ЗАО «Тагилэнергосети» и др.

Дата последнего изменения: 30 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК Екатеринбург»
лицензия ЦБРФ СЛ № 0574 от 17.01.2018
Руководитель
Гульшат Камиловна Чухно (генеральный директор)
по информации на 30 ноября 2018 г.
ОГРН
1026602346484
Адрес
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Урицкого, д. 7, оф. 60
Телефоны
(343) 214-28-88
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0574 от 17.01.2018 Действует
ЦБРФ СИ № 0574 от 17.01.2018 Действует
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