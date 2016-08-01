Справка banki.ru о компании

ООО Страховая компания «Росэнерго» (Региональное общество страхования энергосистем) – небольшая по размеру сборов универсальная региональная компания. По итогам 2015 года организация заняла 275-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 68-е место по сборам в сегменте страхования ГО за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг (41,63% страхового портфеля). Страховое общество не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в Горно-Алтайске (Республика Алтай).

1 ноября 2016 года Банк России приказом № ОД-3739 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



20 мая 2016 года ООО СК «Росэнерго» уведомило о решении передать страховой портфель ООО «НСГ-Росэнерго» в связи с прекращением страховой деятельности, предусмотренной выданной лицензией. Свое решение компания обосновала экономической нецелесообразностью дальнейшего ведения деятельности в области страхования.



ООО Страховая компания «Росэнерго» является региональной страховой компанией и работает на рынке Алтайского края и Республики Алтай с 1995 года. В данных регионах в 2015 году компания заняла соответственно первое и десятое место по сборам в сегменте страхования ГО за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг, ставшем одним из приоритетных направлений деятельности.

Основным владельцем компании является Геннадий Марьин, которому напрямую принадлежит 0,79% в уставном капитале и 99,06% опосредованно через ООО «Торгово-финансовая компания «Европа».

В 2012 году компания собрала 125 тыс. рублей страховых премий против 380 тыс. рублей годом ранее, показав падения уровня поступлений на 67,11%. В 2013 году объем страховых взносов остался на уровне предыдущего отчетного года, в а 2014 году – увеличился на 12%. По итогам 2015 года компания продемонстрировала существенный прирост сборов, который стал наилучшим результатом с 2008 года.

Объем страховых премий в 2015 году составил 2,16 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 140 тыс. рублей), из них 61,42% занимают сборы с юридических лиц и 38,58% – с физических лиц. Сбор страховых премий осуществлен в Алтайском крае (97,22%) и Республике Алтай (2,78%). Выплаты в 2015 году составили 3 тыс. рублей. Уровень выплат – 0,14%. По итогам первого квартала 2016 года страховщиком собрано 462 тыс. рублей, что значительно превышает показатель за аналогичный период 2015 года, когда объем собранной премии составил 31 тыс. рублей. Размер выплаты за первые три месяца 2016 года составил 78 тыс. рублей, уровень выплат – 16,88%.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году стали следующие виды страхования: страхование ГО за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг (41,63%), каско (38,58%) и страхование имущества юридических лиц (19,8%).

При помощи посредников в 2015 году общество собрало 834 тыс. рублей премий, размер среднего агентского вознаграждения составил 39,57%.

В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 2,14 млн рублей по РСБУ и 28,34 млн рублей по МСФО. По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 404 тыс. рублей согласно отчетности по РСБУ и 40,23 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 216 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2016 года).

На 1 августа 2016 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Олег Лондарев (генеральный директор), Елена Юдина (главный бухгалтер).

Дата последнего изменения: 2 ноября 2016 г.