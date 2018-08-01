Страховая компания Панацея

Справка banki.ru о компании

ООО Медицинское страховое общество «Панацея» – небольшая региональная организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. В 2017 году на рынке ОМС компания заняла 26-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных, количество которых составляет более 880 тысяч человек (доля рынка – 0,6%). Страховые услуги можно получить в более 20 филиалах и представительствах в Ростовской области. Головной офис находится в Ростове-на-Дону.

МСО «Панацея» зарегистрировано 9 октября 1991 года. Компания стала одной из первых негосударственных страховых организаций России. В настоящее время входит в число крупнейших страховых медицинских компаний Ростовской области. По итогам 2017 года компания заняла в регионе третье место по численности застрахованных граждан по ОМС (рыночная доля – 21,6%).



МСО «Панацея» является Членом Всероссийского союза страховщиков, Южно-Российского союза страховщиков, Ростовской областной ассоциации медицинских страховщиков и членом Ассоциации страховщиков Дона.

Владельцами компании выступают: ООО «Агроком Холдинг» (53,5%, совладельцем общества с участием 58,44% выступает Кирияки Саввиди) и трое физических лиц – Владимир Эстрин, Инна Орлова и Александр Русаков с участием 15,5% каждый.

С 2010 года динамика поступлений компании по добровольному медицинскому страхованию является негативной. В частности, в 2012 году было собрано на 15,26% меньше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (71,77 млн рублей против 84,7 млн рублей годом ранее). Годом позже объем страховых взносов сократился на 17,47%, а по итогам 2014-ого – на 40% (собрано 35,54 млн рублей), что является самым существенным относительным падением сборов за последние 10 лет деятельности компании. С 2015 года поступления и выплаты по добровольному страхованию прекратились. В декабре 2016 года Банк России отозвал лицензию компании на осуществление добровольного личного страхования в связи отказом страховщика от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (приказ № ОД-4688 от 21.12.2016).

По итогам 2017 году чистая прибыль компании, согласно бухгалтерской отчетности, составила 11,42 млн рублей, что на 33,45% уступает аналогичному показателю за предыдущий год (в 2016-м размер прибыли после налогообложения составил 17,17 млн рублей).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Владимир Эстрин (генеральный директор), Анна Гурова, Марина Лашенко, Лариса Баринова, Виктория Стольберг, Нелли Андреева, Галина Фасенко.

Численность граждан, застрахованных в МСО «Панацея» по обязательному медицинскому страхованию на 1 августа 2018 года превышает 884,7 тыс. человек.

Дата последнего изменения: 29 августа 2018 г.