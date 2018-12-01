Справка banki.ru о компании

АО «Страховая группа «УРАЛСИБ» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. Является ключевым участником одноименной страховой группы. По итогам 2017 года СГ «УралСиб» заняла 88-е место по размеру собранных страховых премий (942,92 млн рублей) и 24-е – в сегменте ДМС. Основные сборы премий по итогам 2017 года пришлись на добровольное медицинское страхование (50,24%) и страхование от несчастных случаев и болезней (23,91%). Компания представлена филиалом в Санкт-Петербурге и головным офисом в Москве.

28 января 2019 года Банк России приказом № ОД-183 отозвал лицензии компании на осуществление ОСГОП и ОСОПО в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



Страховая группа «УРАЛСИБ»* была создана в 1993 году как «Промышленно-страховая компания» (ПСК). Учредителями выступили Промстройбанк России и ряд физических лиц, среди которых – предприниматель Борис Пастухов, считавшийся основателем и основным владельцем компании. Первое время ПСК в основном осуществляла страхование рисков банка и его клиентов. Однако уже год спустя она вышла на конкурентный рынок, и доля договоров по страхованию рисков Промстройбанка в портфеле страховщика не превышала 7%. Тогда же ПСК начала активно заниматься добровольным и обязательным медицинским страхованием, для этого была создана компания «Подмосковье-Мед» (впоследствии получила название «СКПО-Мед», а с 2004 года – ОАО «Медицинская Страховая Компания «УРАЛСИБ»). В 1996 году специально созданная совместно с Главным управлением вневедомственной охраны МВД России и Министерством юстиции РФ «дочка» – ЗАО «Страховая компания правоохранительных органов» приступило к обязательному личному страхованию госслужащих (впоследствии было интегрировано в страховую группу «УРАЛСИБ»).



Активно наращивая бизнес, в том числе за счет расширения филиальной сети, и ежегодно практически удваивая объемы страховых сборов, к 1999 году компания вышла на лидирующие позиции на российском страховом рынке (7,7 млрд рублей собранной премии). Основная часть – около 90% – премии приходилась на страхование жизни (напомним, по мнению экспертов рынка, страхование жизни в России в тот период времени практически всегда было связано с построением налогосберегающих схем). Развивались и другие виды страхования, отличные от жизни. Так, по «рисковым» видам страхования компания входила в десятку лидеров. Филиалы ПСК работали почти в 50 регионах России, причем с большинством из этих регионов компания имела договоры о сотрудничестве. Свое лидерство на рынке компания сохраняла вплоть до 2003 года.

В марте 2002 года владельцем ПСК стала инвестиционно-банковская группа «НИКойл», намеревающаяся развивать розничный бизнес и для этого выкупившая у Бориса Пастухова 100% акций компании (стоимость сделки оценивалась участниками рынка примерно в 28–30 млн долларов). Год спустя компания сменила бренд на «НИКойл-Страхование» и заявила о новой стратегии – сконцентрироваться на развитии долгосрочного страхования жизни, автогражданской ответственности и имущества, расширять свое присутствие в регионах, внедрить новые страховые и банкостраховые продукты. К 2007 году страховщик намеревался занять по этим направлениям доли рынка не менее 10%, а по страхованию жизни – 12–15% рынка. В развитие бизнеса компании в ближайшие 3–4 года планировалось вложить 60 млн долларов.

В 2004 году в результате объединения «НИКойла» с банковской группой «УралСиб» вся финансовая корпорация, включая страховую компанию, стала работать под брендом «УралСиб» и начала реализовывать концепцию финансового супермаркета (продажа целого спектра финансовых продуктов в одной точке). Для этого потребовалось унифицировать продукты компании, а также реорганизовать систему управления бизнес-процессами в регионах для повышения управляемости.

Одновременно СГ «УРАЛСИБ» заявила о постепенном сворачивании страховых схем – по итогам 2004 года страховщик впервые за последние четыре года уступил свои позиции на страховом рынке, опустившись в рэнкинге крупнейших страховых компаний на седьмое место по объему собранной премии (10,6 млрд рублей). В том же году бизнес по долгосрочному страхованию жизни и пенсионному страхованию был выделен в компанию «УРАЛСИБ Жизнь». В результате активного развития кросс-продаж страховых продуктов год спустя полисы компании продавались в более 900 точках продаж компаний, входящих в корпорацию «УРАЛСИБ».

В следующие несколько лет компания активно развивала розничный бизнес, расширяла сотрудничество с партнерами (банками, дилерами, брокерами и т.д.), совершенствовала технологии, развивала банкострахование и кросс-продажи страховых продуктов действующим клиентам. До 2010 года компания стабильно занимала позиции в десятке крупнейших российских страховщиков.

Банк России приказом от 12.10.2017 года № ОД-2947 отозвал лицензию АО «СГ «УРАЛСИБ» на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

11 августа 2016 года Банк России приказом № ОД-2599 ограничил действие лицензии компании на осуществление страхования ОСАГО в связи с неисполнением предписания Банка России. 20 октября 2017 года Банк России приказом № ОД-2947 отозвал лицензию компании на осуществление ОСАГО в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

В апреле 2017 года СГ «УРАЛСИБ» произвело передачу портфеля по договорам ОСАГО, ДСАГО и автокаско АО «Страховая компания Опора» (сокр. АО «СКО»). Моторный портфель страховщика существенно сократился еще в августе 2016 года после прекращения продаж полисов ОСАГО и каско частным лицам. Передача портфеля по моторному страхованию, по словам представителя СГ «УралСиб», стала плановой работой в рамках реализации стратегии развития компании. В дальнейшем, компания планирует сконцентрироваться на немоторных видах страхования, банкостраховании и партнерских программах, а также развитии страхования жизни. Во втором квартале 2017 года компания произвела передачу страхового портфеля автострахования, что составляет 48% действующего портфеля страхования; в дальнейшем общество планирует произвести передачу страхового портфеля прочего страхования.

В ноябре 2017 года АО «Страховая группа «УРАЛСИБ» завершила передачу в СК «Пари» страхового портфеля по обязательному страхованию гражданской ответственности при эксплуатации опасных объектов (ОСОПО) и обязательному страхованию ответственности перевозчика (ОСГОП).

Акционерами компании являются ОАО «Холдинг СГ УРАЛСИБ» (91,72%) и ООО «ФинСервис» (8,28%). Конечным бенефициаром компании выступает Василий Трохин.

СГ УралСиб является членом Всероссийского союза страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Национальной Ассоциации Страховщиков Атомной Отрасли и других профессиональных объединений.

В период 2012-2013 гг. в компании наблюдается прирост сборов на 14,66% и 25,9% соответственно. В последующие годы отмечается растущий спад объемов сборов – в 2014 и 2015 году на 2,24% и 19,27% соответственно. По итогам 2016-го объем собранной премии сократился более чем в два раза по отношению к предыдущему отчетному периоду (-51,83% к 2015-му), а в 2017 году – на 84,69%. Размер собранной премии составил 942,92 млн рублей (аналогичный показатель в 2016 году – 6,16 млрд рублей), из них 54,8% занимают страховые поступления по договорам с юридическими лицами и – 45,2% с физическими лицами. Размер страховых выплат за 2017 год составил 1,83 млрд рублей, уровень выплат – 194,03%. По итогам 1-го полугодия 2018 года страховщиком собрано 241,34 млн рублей (-64,88% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 80,16 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 33,22%.

В 2017 году при помощи посредников общество собрало 496,4 млрд рублей (52,65% от всего объема сборов), среднее агентское вознаграждение составило 45,46%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли приходятся на добровольное медицинское страхование (50,24%), страхование от несчастных случаев и болезней (23,91%), страхование имущества (11,29%, из них имущества физических лиц – 8,4%, юридических лиц – 2,89%), каско (6,05%), страхование грузов (3,76%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (4,06%).

По итогам 2017 года компания получила прибыль в размере 149,15 млн рублей по РСБУ и 107,81 млн рублей по МСФО. В предыдущем году показан отрицательный финансовый результат (убыток) – 2,61 млрд рублей по РСБУ и 2,66 млрд рублей по МСФО.

Уставный капитал – 3,35 млрд рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).



Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 769 ед., страховых агентов-физических лиц – 492 чел. (из них 182 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» 24 января 2017 года подтвердило рейтинг надежности СГ «УралСиб» на уровне В++ и отозвало его в связи с окончанием срока действия рейтинга. Перед отзывом по рейтингу был подтвержден развивающийся прогноз. Статус «рейтинг под наблюдением» снят в связи с отзывом рейтинга.

Правление: Юрий Цветов (генеральный директор).

Совет директоров: Екатерина Белаш, Илья Печерских, Яна Серова, Михаил Сергеев, Юрий Цветов.

Партнеры компании

Автосалоны и автосервисы: Genser, «Блок», «АвтоРусь», «Фаворит-Моторс», «Автопассаж», «Азимут СП», «Обухов», «АвтоГермес», «Муса-Моторс», «Автогранд», Avanta-Group, «Немецкий дом», «Авто-Резерв», «Форд Центр Север», «Бенц Центр» и др.

Банки: ПАО АКБ «Российский Капитал», АО «ПартнерКапиталБанк», ООО КБ «Российский промышленный банк», ОАО «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк», АО «Альфа-Банк», АО КБ «ДельтаКредит» и др.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как Hannover Re, Munchener Ruck, Partner Re, SCOR, Swiss Re, AXA Art Insurance Company, Everest Re Limited, R+V Versicherung AG, XL Europe Plc, синдикат Lloyds и др.

Клиенты: Unilever, ЗАО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин», ООО ПКФ «Эверест», «Росинтер Ресторантс Холдинг», ООО «Подзембурстрой», «Ростовская Транспортная Компания», компания Jungheinrich, Контрольно-счетная палата Ленинградской области, Новгородская областная дума, ОАО «Мосстройсертификация», ООО «Домодедово секьюрити», Выставочный комплекс «Атамань», МГИМО МИД России и др.

*Страховая группа «УралСиб» является частью финансовой корпорации «УралСиб», объединяющей инвестиционный бизнес (ООО «УралСиб Кэпитал – Финансовые услуги»), страхование (АО «Страховая группа «УралСиб», АО «УралСиб Жизнь», ОАО «Медицинская страховая компания «УралСиб»), лизинговый бизнес, интернет-трейдинг, а также банковский бизнес представленный УралСиб │ Private Bank, Банком УралСиб и Банком «БФА».

Дата последнего изменения: 30 января 2019 г.