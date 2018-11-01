Справка banki.ru о компании

АО «Страховая компания «Полис-Гарант» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года организация заняла 109-е место по объему поступлений среди российских страховщиков и 69-е место среди столичных страховщиков (100% премий собрано в Москве). В структуре страхового портфеля наибольшие доли пришлись на каско (43,22%), ОСАГО (26,62%) и добровольное медицинское страхование (18,21%). Компания не имеет филиалов и представлена головным офисом в Москве.

СК «Полис-Гарант» учреждено в марте 2000 года предприятиями, занятыми в сфере финансовых услуг и инвестиционных проектов. В настоящее время компания является универсальным страховщиком, представляющим услуги юридическим и физическим лицам. Приоритетными направлениями деятельности является розничный бизнес, в том числе автострахование, добровольное медицинское страхование, страхование имущества юридических и физических лиц.



Компания является членом Российского Союза Автостраховщиков, Всероссийского Союза Страховщиков, Российской Гостиничной Ассоциации.

Согласно информации, размещенной на сайте страховщика, акционерами компании в настоящее время являются двое физических лиц – Владислав Быстров (21,87%) и Лада Брилинг (78,13%).

С 2010 по 2015 год компания стабильно наращивала объемы сборов. В 2013 году прирост составил 9,96% (собрано 446,28 млн рублей премий против 405,87 млн рублей годом ранее). В 2014-2015 годах объемы поступлений увеличились на 42,23% и 14,28% соответственно, а по итогам 2016-го отмечается падение сборов на 8,35%. В 2017 году страховщиком собрано 623,47 млн рублей премий, что на 6,22% уступает показателю предыдущего года (в 2016-м – 664,82 млн рублей). В структуре сборов 70,88% занимают взносы по договорам с физическими лицами, 29,12% – доля юридических лиц. Выплаты компании в 2017 году составили 301,79 млн рублей, уровень выплат – 48,4%. По итогам 1-го полугодия 2018 года страховщиком собрано 273,45 млн рублей (прирост 0,68% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 133,92 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 48,97%.

По итогам 2017 года основные доли страхового портфеля компании занимают: автострахование (69,84%, из них каско – 43,22%, ОСАГО – 26,62%), добровольное медицинское страхование (18,21%), страхование имущества (6,06%, из них имущества физических лиц – 2,82%, юридических лиц – 3,24%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком собрано 600,29 млн рублей (96,28%), размер среднего агентского вознаграждения составил 25,24%.

Основными партнерами в области перестрахования являются крупнейшие отечественные страховые компании: Пари, Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, Энергогарант, РНПК и др.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании по РСБУ составила 63,47 млн рублей, по МСФО – 68,8 млн рублей. Годом ранее страховщик получил 79,54 млн рублей чистой прибыли по РСБУ и 72,28 млн рублей совокупного дохода по МСФО.

Уставный капитал – 160 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 100 ед. (из них 46 – страховые организации, 54 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 298 чел. (из них 83 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг

Эксперт РА: ruBBB+, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 9 октября 2018 года).

Руководство: Лариса Абуздина (генеральный директор), Ольга Большакова, Владимир Тихонов, Сергей Филиппов, Алевтина Орлова.

Совет директоров: Алевтина Орлова (председатель), Сергей Филиппов, Владимир Тихонов, Ирина Волкова, Дмитрий Карпов.

Корпоративными клиентами компании являются предприятия различных отраслей экономики, государственные учреждения и некоммерческие организации, в частности: ОАО «ОАК-Транспортные самолеты», ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа», ВОО «Русское географическое общество», ОАО «Гостиничный комплекс «Космос», ГАО МО «Мособлгосэкспертиза», ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ЗАО ТГК «Измайлово», ЗАО «Транспортная Компания Семерка», Фонд Храма Христа Спасителя, ЗАО «Аргументы и Факты», ООО «Скания Лизинг», ООО «Первый Одинцовский мясокомбинат», ООО «Мин о Мин», ООО «Интерпромэнерго», ООО «Московская транспортная компания» и др.

Дата последнего изменения: 30 ноября 2018 г.