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Страховая компания Полис-Гарант

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
160 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
63 474
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
623 473
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
301 791
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное страхование пассажиров автомобильного транспорта от несчастных случаев
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование ответственности
  • Ипотечное страхование

Юридическим лицам

  • Страхование подвижного состава
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование финансовых рисков
Справка banki.ru о компании

АО «Страховая компания «Полис-Гарант» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года организация заняла 109-е место по объему поступлений среди российских страховщиков и 69-е место среди столичных страховщиков (100% премий собрано в Москве). В структуре страхового портфеля наибольшие доли пришлись на каско (43,22%), ОСАГО (26,62%) и добровольное медицинское страхование (18,21%). Компания не имеет филиалов и представлена головным офисом в Москве.

СК «Полис-Гарант» учреждено в марте 2000 года предприятиями, занятыми в сфере финансовых услуг и инвестиционных проектов. В настоящее время компания является универсальным страховщиком, представляющим услуги юридическим и физическим лицам. Приоритетными направлениями деятельности является розничный бизнес, в том числе автострахование, добровольное медицинское страхование, страхование имущества юридических и физических лиц.

Компания является членом Российского Союза Автостраховщиков, Всероссийского Союза Страховщиков, Российской Гостиничной Ассоциации.

Согласно информации, размещенной на сайте страховщика, акционерами компании в настоящее время являются двое физических лиц – Владислав Быстров (21,87%) и Лада Брилинг (78,13%).

С 2010 по 2015 год компания стабильно наращивала объемы сборов. В 2013 году прирост составил 9,96% (собрано 446,28 млн рублей премий против 405,87 млн рублей годом ранее). В 2014-2015 годах объемы поступлений увеличились на 42,23% и 14,28% соответственно, а по итогам 2016-го отмечается падение сборов на 8,35%. В 2017 году страховщиком собрано 623,47 млн рублей премий, что на 6,22% уступает показателю предыдущего года (в 2016-м – 664,82 млн рублей). В структуре сборов 70,88% занимают взносы по договорам с физическими лицами, 29,12% – доля юридических лиц. Выплаты компании в 2017 году составили 301,79 млн рублей, уровень выплат – 48,4%. По итогам 1-го полугодия 2018 года страховщиком собрано 273,45 млн рублей (прирост 0,68% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 133,92 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 48,97%.

По итогам 2017 года основные доли страхового портфеля компании занимают: автострахование (69,84%, из них каско – 43,22%, ОСАГО – 26,62%), добровольное медицинское страхование (18,21%), страхование имущества (6,06%, из них имущества физических лиц – 2,82%, юридических лиц – 3,24%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком собрано 600,29 млн рублей (96,28%), размер среднего агентского вознаграждения составил 25,24%.

Основными партнерами в области перестрахования являются крупнейшие отечественные страховые компании: Пари, Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, Энергогарант, РНПК и др.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании по РСБУ составила 63,47 млн рублей, по МСФО – 68,8 млн рублей. Годом ранее страховщик получил 79,54 млн рублей чистой прибыли по РСБУ и 72,28 млн рублей совокупного дохода по МСФО.

Уставный капитал – 160 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 100 ед. (из них 46 – страховые организации, 54 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 298 чел. (из них 83 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг

Эксперт РА: ruBBB+, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 9 октября 2018 года).

Руководство: Лариса Абуздина (генеральный директор), Ольга Большакова, Владимир Тихонов, Сергей Филиппов, Алевтина Орлова.

Совет директоров: Алевтина Орлова (председатель), Сергей Филиппов, Владимир Тихонов, Ирина Волкова, Дмитрий Карпов.

Корпоративными клиентами компании являются предприятия различных отраслей экономики, государственные учреждения и некоммерческие организации, в частности: ОАО «ОАК-Транспортные самолеты», ООО «Туристско-гостиничный комплекс «Альфа», ВОО «Русское географическое общество», ОАО «Гостиничный комплекс «Космос», ГАО МО «Мособлгосэкспертиза», ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ЗАО ТГК «Измайлово», ЗАО «Транспортная Компания Семерка», Фонд Храма Христа Спасителя, ЗАО «Аргументы и Факты», ООО «Скания Лизинг», ООО «Первый Одинцовский мясокомбинат», ООО «Мин о Мин», ООО «Интерпромэнерго», ООО «Московская транспортная компания» и др.

Дата последнего изменения: 30 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
АО «СК «Полис-Гарант»
лицензия ЦБРФ СИ № 3390 от 13.11.2017
Руководитель
Лариса Васильевна Абуздина (генеральный директор)
по информации на 30 ноября 2018 г.
ОГРН
1027739104580
Адрес
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, к. 1, пом. XI
Телефоны
+7 (495) 989-80-10
+7 (495) 988-50-40
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 3390 от 13.11.2017 Действует
ЦБРФ СЛ № 3390 от 13.11.2017 Действует
ЦБРФ ОС № 3390 - 03 от 13.11.2017 Действует
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