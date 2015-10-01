Страховая компания Республиканский страховой дом

Справка banki.ru о компании

ООО «Республиканский страховой дом» («РСД») – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 283-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 53-е место по сборам в сегменте страхования финансовых рисков. Основные составляющие страхового портфеля компании в 2014 году: страхование финансовых рисков (46,92%), страхование от несчастных случаев и болезней (25,65%), страхование имущества юридических лиц (13,98%). Компания имеет один филиал в г. Сергиев Посад. Головной офис находится в г. Видное (Московская область).

16 июня 2016 года Банк России приказом № ОД-1869 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решением Арбитражного суда Московской области от 29 ноября 2016 года ООО «Республиканский Страховой Дом» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство до 29 мая 2017 года.

ООО «Республиканский страховой дом» образовано в ноябре 2000 года. Ранее компания работала под другими названиями: с марта 2005 года – ООО «СО Горизонт», с ноября 2011 года – ООО «ООО «Республиканская страховая компания». Под действующим названием компания работает с мая 2012 года.



Компания является универсальным страховщиком, предоставляющим страховые продукты физическим и юридическим лицам. Приоритетные направления деятельности компании в 2014 году – имущественные виды страхования (страхование финансовых рисков, каско и др.) и личное страхование, включающее страхование от несчастных случаев и болезней.

Владельцем компании с ноября 2014 года выступает ООО «Стронг-Капитал», которому принадлежит 100% доля в уставном капитале. Бенефициары компании – Сергей Гребеников и Алексей Гребеников, единственные участники ООО «Стронг-Капитал», владеющие уставным капиталом в равных долях. Ранее единственным участников общества являлось ОАО «Республиканская финансовая корпорация», в которое Определением Арбитражного Суда города Москвы от 6 июля 2015 года введена процедура наблюдения.

В 2012 году компания демонстрировала прирост объемов поступлений на 261,75%, объем сборов в отчетном периоде составил 11,25 млн рублей против 3,11 млн рублей в 2011 году. В 2013 году отмечено стремительное увеличение объемов сборов – до 113,41 млн рублей, что является лучшим показателем компании за последние десять лет. В 2014 году зафиксировано существенное снижение поступлений (-63,78%), объем страховых премий за указанный период составил 41,08 млн рублей. По структуре сборов 70,96% составляют поступления по договорам с физическими лицами и 29,04% – с юридическими. Сбор страховых премий в 2014 году осуществлен в 56 субъектах РФ, наибольшее количество поступлений приходится на Москву и Архангельскую область (31,13% и 15,15% соответственно). Выплаты в 2014 году составили 8,48 млн рублей. Уровень выплат – 20,64%.

По итогам работы в первом полугодии 2015 года страховщиком было собрано 189 тыс. рублей, что является самым низким показателем по уровню сборов за период с 2005 по 2015 год. Объем выплат в отчетный период составил 840 тыс. рублей.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2014 году стали следующие виды страхования: страхование финансовых рисков (46,92%), страхование от несчастных случаев и болезней (25,65%), страхование имущества (17,1%, из них имущества юридических лиц – 13,98%, физических лиц – 3,12%), каско (9,34%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 23,31 млн рублей (56,75%), размер среднего агентского вознаграждения составил 27,84%.

По итогам 2014 года убыток компании согласно отчетности по РСБУ составил 7,51 млн рублей, по МСФО – 56,71 млн рублей.

Уставный капитал – 120,05 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: отзывало 15 сентября 2014 года рейтинг надежности компании в связи с завершением срока действия рейтинга и отказом компании от его актуализации. Ранее у страховщика действовал рейтинг на уровне С++ «Низкий уровень надежности», прогноз по рейтингу – «развивающийся».

Руководство: Алексей Костров (генеральный директор).

Партнеры

Автоцентры и автодилеры: Автомобильная группа «Авилон», Автопассаж, Тойота Центр Измайлово, Пеликан Авто.

Банки: ПАО «Мособлбанк», ЗАО «Республиканский банк», ООО «Инресбанк».

Дата последнего изменения: 12 декабря 2016 г.