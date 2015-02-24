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Страховая компания Мир (Социум)

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
936 571
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
196 949
за 2014
Справочная информация о компании
ООО Финансовая Группа «Мир»
лицензия ФССН С №3261 50 от 12.05.2008
Руководитель
Игорь Владимирович Глущенко (генеральный директор)
по информации на 15 ноября 2016 г.
ОГРН
1027739038117
Адрес
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2
Телефоны
+7 (495) 720-28-03
+7 (495) 230-00-34
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С №3261 50 от 12.05.2008 Отозвана

Банк России приказом от 24.02.2015 года № ОД-426 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховое общество «Социум». Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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