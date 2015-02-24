Страховая компания Мир (Социум)

Игорь Владимирович Глущенко (генеральный директор)
по информации на 15 ноября 2016 г.
ОГРН
1027739038117
Адрес
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2
Телефоны
+7 (495) 720-28-03
+7 (495) 230-00-34
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С №3261 50 от 12.05.2008
Отозвана
Банк России приказом от 24.02.2015 года № ОД-426 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховое общество «Социум». Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.