Страховая компания АльфаСтрахование-ОМС

Справка banki.ru о компании

ООО «АльфаСтрахование-ОМС» – страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС по итогам 2017 года компания заняла пятое место среди российских медстраховщиков по численности застрахованных, количество которых составило 14,7 млн человек (рыночная доля – 10%). Лицензия компании позволяет ей осуществлять деятельность в 55 субъектах страны. На сегодняшний день в 13 субъектах РФ страховую деятельность осуществляют 500 региональных представительств компании, ее офисов и пунктов выдачи полисов. Головной офис находится в Москве.

«АльфаСтрахование-ОМС» – одна из лидирующих страховых компаний на федеральном рынке обязательного медицинского страхования. Компания зарегистрирована в 1992 году как ЗАО Медицинская страховая компания «ВирМед». Под названием ООО «АльфаСтрахование-ОМС» компания работает с апреля 2013 года. Согласно лицензии, компания предлагает более 100 продуктов, включая продукты по страхованию жизни. С 6 декабря 2016 года АльфаСтрахование-ОМС является членом Всероссийского союза страховщиков.

«АльфаСтрахование-ОМС» входит в состав Группы «АльфаСтрахование» — одной из крупнейших российских страховых компаний с универсальным портфелем услуг. Группа «АльфаСтрахование» является частью финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп».

С 2014 года федеральный бренд «АльфаСтрахование-ОМС» объединил ресурсы и опыт региональных компаний «АльфаСтрахование-МС», СМО «Сибирь» и МСК «АсСтра». Результатом присоединения стала синергия мощного бренда, ресурсов федеральной компании и более чем 20-летнего опыта работы на региональном рынке. В 2017 году осуществлена государственная регистрация реорганизации в форме присоединения ОАО СМК «Югория-Мед» и ООО «МСК «АСКО-ЗАБОТА» к ООО «АльфаСтрахование-ОМС».

Деятельность в направлении добровольного медицинского страхования прекращена компанией с 2011 года.

Компания сотрудничает более чем с 1500 медицинскими организациями по всей России, является участником и партнером многих социальных и региональных инвестиционных проектов, направленных на развитие медицинского обслуживания населения.

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: А++ «Исключительно высокий уровень надежности и качества услуг», прогноз по рейтингу «стабильный» (рейтинг подтвержден 2 ноября 2018 года).

Руководство: Андрей Рыжаков (генеральный директор), Александр Трошин, Светлана Бабарыкина, Светалана Добычина, Ульяна Бушуева, Ольга Гордиенко, Екатерина Владимирская, Алла Андреева, Алексей Березников, Евгения Шувалова, Алексей Воропаев, Владимир Бычков.

Партнеры: Федеральный Фонд ОМС, федеральная сеть клиник «Альфа – Центр здоровья», АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование – Жизнь».

Дата последнего изменения: 6 ноября 2018 г.