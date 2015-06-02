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Страховая компания РАСК

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
173 500
на 02.06.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
20 330
за 2013
Объем премий, тыс. ₽
150 392
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
289
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 24.06.2015 № ОД-1454 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РАСК» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3331).

Данное решение принято в связи с отказом общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РАСК» от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. Решение вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «РАСК»
лицензия ФССН С №3331 61 от 16.10.2008
Руководитель
Дарья Сергеевна Дрижика
по информации на 3 августа 2018 г.
ОГРН
1026103271171
Адрес
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, д. 1, оф. 1007
Телефоны
+7 (863) 205-43-01
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С №3331 61 от 16.10.2008 Отозвана

Банк России приказом от 24.06.2015 № ОД-1454 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «РАСК» в связи с отказом общества от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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