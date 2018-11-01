Страховая компания Национальная страховая компания Татарстан (НАСКО)

Справка banki.ru о компании

АО «Национальная страховая компания Татарстан» (сокр. – АО «НАСКО») – универсальная компания, средняя по размеру сборов. В 2017 году общество заняло 39-е место по размеру собранных премий среди российских страховых компаний, 14-е место по сборам ОСАГО, а также вошло в топ-3 страховщиков Республики Татарстан (46,78% от общего сбора) . По итогам 2017 года основные сборы премий пришлись на ОСАГО (62,64%) и страхование от несчастных случаев и болезней (10,18%). Компания имеет около 90 филиалов и представительств на территории Республики Татарстан и за ее пределами. Головной офис находится в г. Казань.

АО «Национальная страховая компания Татарстан» («НАСКО») было создано в 1996 году как Национальная промышленная страховая компания Республики Татарстан для обслуживания интересов своих акционеров (ими выступили Госкомимущество Татарстана, Промстройбанк Республики Татарстан и Инвестиционно-финансовая корпорация Республики Татарстан). Бизнес компании быстро развивался: «НАСКО» активно участвовала в значимых проектах Республики Татарстан, в том числе тендерах, проводимых крупными местными предприятиями, а также осуществляла активную региональную экспансию.



К началу 2000-х годов «НАСКО» стала лидирующим страховщиком Татарстана – региона, который считается одним из самых развитых страховых рынков в России, а также всего Поволжья (первое место среди страховщиков Приволжского ФО в 2002 году, объем страховых сборов – 2,3 млрд рублей). К тому времени состав акционеров страховщика поменялся – место лишившегося лицензии в 1998 году Промстройбанка Республики Татарстан заняли крупные банки Татарстана «Ак Барс» (в течение следующего десятилетия последовательно нарастил свою долю в компании до 25%) и Татфондбанк, а компания стала называться «Национальная страховая компания Татарстан». В последующие годы состав акционеров «НАСКО» снова неоднократно изменялся, однако владельцами страховщика по-прежнему оставались крупнейшие компании Татарстана.

В 2003 году компания начала активно заниматься ОСАГО (полисы продавались, в том числе, в подразделениях банка «Ак Барс», обладающего широкой филиальной сетью), а также стала развивать страхование жизни. На базе «НАСКО» была образована одноименная страховая группа, в которую также вошли лидирующий в Приволжском федеральном округе страховщик жизни «Идель» (в 2008 году «Идель» была переименована в «НАСКО Жизнь») и перестраховочная компания «Кама Ре» (подробности сделок не разглашались). К тому времени филиальная сеть компании увеличилась до 44 подразделений в Татарстане и других регионах.

По итогам 2007 года страховщик находился на 55-й позиции среди крупнейших российских страховщиков (объем собранной премии – 1,4 млрд рублей) и продолжал удерживать лидирующие позиции в Татарстане и Приволжском округе. Однако для сохранения существующих позиций на рынке (в тот период «местные» страховщики начали постепенно сокращать объемы сборов под напором более крупных федеральных компаний), а также для продолжения интенсивного развития, бизнес «НАСКО» необходимо было вывести на новый уровень. В 2007 году «НАСКО» объявила о намерении войти к 2010 году в топ-50 крупнейших российских страховщиков и за несколько лет превратить компанию в игрока федерального масштаба. Для этого страховщик намеревался наращивать филиальную сеть за пределами Татарстана, втрое увеличить уставный капитал (до 900 млн рублей за счет допэмиссии акций), а также ежегодно наращивать бизнес не менее чем в 1,5 раза быстрее среднерыночных темпов.

В последующие годы, в том числе и в кризисный период, компании удалось не только удержаться на плаву, но и выполнить поставленные перед ней амбициозные задачи по наращиванию объемов бизнеса, увеличению клиентской базы (только за 2013 год компания выиграла более 500 тендеров) и повышению эффективности бизнеса. По итогам 2013 года «НАСКО» заняла 43-е место на российском страховом рынке (объем собранной премии – 2,7 млрд рублей, что на 28,23% больше, чем в 2012 году) и третье место среди страховщиков Татарстана (доля компании на рынке Татарстана – 9%), а региональная сеть компании насчитывала более 80 филиалов по всей стране.

В 2014 году страховщик занял уже 33-е место в рэнкинге российских страховых компаний, собрав 4,14 млрд рублей премий, что на 56,02% больше, чем годом ранее. В 2015 году сборы общества сократились на 13%, а по итогам 2016-2017 годов увеличились на 9,47% и 5,76% соответственно. Объем собранной премии составил 4,17 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 3,95 млрд рублей), из них 80% – поступления по договорам с физическими лицами и 20% – с юридическими лицами. Размер страхового возмещения в 2017 году составил 2,05 млрд рублей, уровень выплат – 49,07%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 4,48 млрд рублей премий, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 1,84 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 1,13 млрд рублей, уровень выплат – 25,17%.

В настоящее время АО «НАСКО» – это крупнейшая страховая компания Поволжья, которая реализовывает страховые услуги во всех сферах деятельности – финансовой, промышленной, аграрной, морской, авиационной, космической и др. Компания является членом Всероссийского союза страховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Российского Союза Автостраховщиков, Межрегионального союза медицинских страховщиков, Союза страховщиков Татарстана и других профессиональных объединений. Ранее компания входила в список страховщиков, осуществляющих страхование гражданской ответственности застройщиков, но 26 мая 2016 года Банк России исключил АО «НАСКО» из данного списка в связи с нарушениями требований, предъявляемых к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика.

В октябре 2017 года стало известно о планируемом объединении АО «НАСКО» с АО «Страховая Компания «Опора» в 2018 году. Об этом заявил акционер и председатель совета директоров СК «Опора» Александр Кондратенков. В страховую группу «Опора», помимо АО «НАСКО», войдет и компания «Респект», одним из ключевых направлений деятельности которой является страхование ответственности застройщиков перед дольщиками. В конце декабря 2017 года АО «НАСКО» приняло от АО «СК «Опора» страховой портфель по следующим договорам страхования: страхование от несчастных случаев и болезней, ДМС, страхование грузов, страхование имущества физических и юридических лиц, страхование предпринимательских и финансовых рисков и др.

В феврале 2018-го стало известно, что в текущем году осуществится передача в АО «НАСКО» не моторного портфеля договоров от ООО СК «Ангара». Как поясняется, решение о передаче портфеля принято в связи с добровольным отказом СК «Ангара» от осуществления не моторных видов страхования и планами сконцентрироватся в дальнейшем на развитии моторного портфеля, который будет увеличен за счет его объединения с автопортфелем АО «Страховая компания «Опора».

В январе 2018 года стало известно о заключении ряда договоров купли-продажи долей ООО СК «Ангара» несколькими компаниями, одна из которых является акционером АО «НАСКО». Новые акционеры планируют продолжить работу компании на страховом рынке Иркутской области и Республики Бурятия под брендом АО «НАСКО».

Основными акционерами компании с сентября 2017 года являются: ООО «КСО» (19,95%), АО «РусЭкспрессКредит» (19,62%, основной владелец – Нелли Асанова), ООО «Техностроймаркет» (19,62%), ООО «Открытый Мир» (19,5%, владелец общества – Алексей Петрик), Наиль Хадеев (6,19%), Эдуард Кабаков (5%), Камиль Тагиев (5%), ООО «ТК «Персей» (5%) и др.

Ранее в составе акционеров значились: АКБ «АК Барс» (25%, главные акционеры: правительство Республики Татарстан – 35,88% и ГЖФ при президенте РТ – 25,78%), ООО «Миэль Капитал» (25%, основной участник – Фаниль Хакимов), ООО «Управляющая компания «Ассист-Восток» (14,12%), ООО «УК Ассист-центр» (9,95%), Хадеев Наиль (6,19%), ООО «Финэкс» (5,62%), Эдуард Кабаков (5%), Камиль Тагиев (5%), ООО «СК «НАСКО-жизнь» (4%).

По данным отчетности за 2017 год, в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимали премии по автострахованию (69,25%, из них ОСАГО – 62,64%, каско – 6,61%), страхованию имущества (13,33%, из них имущества юридических лиц – 3,44%, физических лиц – 9,89%), страхованию от несчастных случаев и болезней (10,18%) и добровольному медицинскому страхованию (3,23%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 3,63 млрд рублей (87,1%), размер среднего агентского вознаграждения составил 18,64%.

Партнерами компании по перестрахованию являются более чем 30 ведущих мировых и российских перестраховщиков, такие как SCOR, Swiss Re, Hannover Re, Munich Re, QBE Insurance (Europe) Ltd, Partner Re, Odyssey Re, «Юнити Ре», «Капитал Перестрахование» и др.

В 2017 году, согласно отчетности по РСБУ, компания получила чистую прибыль в размере 25,9 млн рублей против убытка в 105,52 млн рублей годом ранее.

Уставный капитал – 900 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).



Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 306 ед., страховых агентов-физических лиц – 2124 чел. (из них 466 – индивидуальные предприниматели), среднегодовая численность персонала – 1228 чел.

Рейтинги компании

«Эксперт РА» отозвало рейтинг финансовой надежности АО «НАСКО» без подтверждения в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации для применения действующей методологии (дата события – 20 декабря 2017 года). Ранее у компании действовал рейтинг ruВ с развивающимся прогнозом.

«Национальное Рейтинговое Агентство»: АА «Очень высокая степень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный» (рейтинг впервые присвоен 24 мая 2016 года).

Руководство: Эдуард Кабаков (генеральный директор), Алексей Степанов (президент), Александр Кананадзе, Михаил Громцев.

Совет директоров: Александр Кондратенков (председатель), Тамара Левкович, Алексей Степанов, Михаил Громцев, Эдуард Кабаков, Евгений Жуков, Сергей Алейников.

Клиентами компании являются 31 тысяч юридических лиц и более 700 тысяч физлиц. В числе крупных клиентов страховщика – ФГУ «Росвоенипотека», концерн «Радиоэлектронные технологии», «КАМАЗ», «Росагролизинг», Казенное предприятие г. Москвы «Управление гражданского строительства», холдинговая компания «Ак Барс», ПСО «Казань», АО «СК «Татфлот», АО «Международный аэропорт Казань», ОАО «Самарская пригородная пассажирская компания», АО «Ростерминалуголь», ООО «Электротранспорт», Минфин Республики Татарстан, ГУП РК «Крымтроллейбус», ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» и др.

Партнеры компании

Банки: Банк «Ак Барс», ЮниКредит Банк, ПАО «Тимер Банк», ЗАО АКБ «Тольяттихимбанк», АО АКБ «Новикомбанк» и др.

Дата последнего изменения: 7 ноября 2018 г.