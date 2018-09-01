Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Крымский страховой альянс (КСА-КЛУВЕР)

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
129 900
на 01.09.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
1 284
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
257 670
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
79 549
за 2017
Предложения страховой компании Крымский страховой альянс (КСА-КЛУВЕР)
Каско
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование путешественников
  • Каско
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

АО «Крымский страховой альянс» (сокр. АО «КСА-КЛУВЕР») – универсальная региональная организация, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года заняла 132-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков и третье место среди страховщиков, работающих на территории Республики Крым (37,13% сборов). Основным направлением деятельности компании в 2017 году являлось страхование средств наземного транспорта (81,85%). Компания располагает 10 отделениями, действующими на территории Крыма и филиалом в Саратове. Головной офис находится в г. Красноперекопск (Республика Крым).

6 сентября 2018 года Банк России приказом № ОД-2326 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.

АО «Крымский страховой альянс» создано в 1999 году. Общество успешно осуществляло деятельность на страховом рынке Украины более 15 лет, занимая лидирующие позиции среди страховых компаний Крыма. В декабре 2014 года компания получила регистрацию на территории России, а также лицензии Центробанка на осуществление страховой деятельности. В начале 2017 года в связи с реализацией новой бизнес-стратегии на страховом рынке собственники АО «Крымский страховой альянс» и ООО СК «КЛУВЕР» приняли решение об интеграции компаний. В ходе реализации данной бизнес-стратегии было принято решение, что на страховом рынке Крымского полуострова страховые продукты будут продаваться под фирменным наименованием общества АО «Крымский страховой альянс», а на территории Российской Федерации – под сокращенным наименованием АО «КСА-КЛУВЕР». Полное фирменное наименование общества остается неизменным – АО «Крымский страховой альянс». С мая 2017 года компания входит в состав Всероссийского союза страховщиков.

Акционерами компании являются: Сергей Авлахов (34%), Лариса Авлахова (33%) и Нэллия Семочкина (33%).

В 2016 году общество собрало 97,49 млн рублей премий, что на 74,22% больше, чем годом ранее (в 2015-м – 55,96 млн рублей). По итогам 2017-го страховщик увеличил сборы в 2,6 раза, объем премии составил 257,67 млн рублей (из них 72,38% занимают взносы, уплаченные физическими лицами, 27,62% – доля юридических лиц). Размер страховых выплат в минувшем году равен 79,55 млн рублей, уровень выплат – 30,87%. За 1-е полугодие 2018 года страховщиком собрано 151,37 млн рублей, что на 3,24% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Сумма выплат за последний отчетный период составила 45,75 млн рублей, уровень выплат – 30,22%.

Основные доли страхового портфеля компании в 2017 году занимают: каско (81,85%), страхование от несчастных случаев и болезней (6,32%), страхование имущества (5,21%, из них имущества юридических лиц – 4,0%, физических лиц – 1,21%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (3,25%).

Весь объем премий в 2017 году собран при участии посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 19,99%.

По итогам 2017 года компания показала 1,28 млн рублей чистой прибыли по РСБУ/МСФО, что в 9 раз меньше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016-м получено 11,58 млн рублей прибыли по РСБУ и МСФО).

Уставный капитал – 129,9 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 80 чел., страховых агентов-юридических лиц – 47 ед., страховых агентов-физических лиц – 31 чел.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Авлахов (генеральный директор), Людмила Квасневская, Нелия Семочкина, Алексей Коробейников, Василий Спрингер, Наталья Машенцева, Галина Осипова, Алла Каменярская.

Партнеры

Банки: АО «Черноморский банк развития и реконструкции» (ЧБРР), ПАО «РНКБ Банк».

Автосалоны: группа компаний «Автодель», «АИС», «Черномор Авто», «Крым Авто Дом».

Клиенты: Молодежный детский Центр «Артек», АО «Массандра», АО «Магарач», АО «Солнечная Долина», Санатории «Парус», «Днепр», «Ореанда», ГУП РК «Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия», ГУП «Крымское управление капитального строительства», ГУНПП РК «Крымская ГГРЭС», АО «Корпорация развития Республики Крым» и др.

Дата последнего изменения: 7 сентября 2018 г.
Справочная информация о компании
АО «КСА-КЛУВЕР»
лицензия ЦБРФ СЛ № 4337 от 05.04.2017
Руководитель
Елена Михайловна Фролова (руководитель временной администрации)
по информации на 18 сентября 2018 г.
ОГРН
1149102107550
Адрес
296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Толбухина, д. 4
Телефоны
+38 (0654) 23-40-20
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 4337 от 05.04.2017 Отозвана

Банк России приказом от 06.09.2018 года № ОД-2326 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.
ЦБРФ СИ № 4337 от 05.04.2017 Отозвана
ЦБРФ ОС № 4337 - 02 от 05.04.2017 Отозвана
ЦБРФ ОС № 4337 - 04 от 05.04.2017 Отозвана
Новости
Все страховые компании
 5040
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах