Страховая компания Крымский страховой альянс (КСА-КЛУВЕР)

Справка banki.ru о компании

АО «Крымский страховой альянс» (сокр. АО «КСА-КЛУВЕР») – универсальная региональная организация, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года заняла 132-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков и третье место среди страховщиков, работающих на территории Республики Крым (37,13% сборов). Основным направлением деятельности компании в 2017 году являлось страхование средств наземного транспорта (81,85%). Компания располагает 10 отделениями, действующими на территории Крыма и филиалом в Саратове. Головной офис находится в г. Красноперекопск (Республика Крым).

6 сентября 2018 года Банк России приказом № ОД-2326 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.



АО «Крымский страховой альянс» создано в 1999 году. Общество успешно осуществляло деятельность на страховом рынке Украины более 15 лет, занимая лидирующие позиции среди страховых компаний Крыма. В декабре 2014 года компания получила регистрацию на территории России, а также лицензии Центробанка на осуществление страховой деятельности. В начале 2017 года в связи с реализацией новой бизнес-стратегии на страховом рынке собственники АО «Крымский страховой альянс» и ООО СК «КЛУВЕР» приняли решение об интеграции компаний. В ходе реализации данной бизнес-стратегии было принято решение, что на страховом рынке Крымского полуострова страховые продукты будут продаваться под фирменным наименованием общества АО «Крымский страховой альянс», а на территории Российской Федерации – под сокращенным наименованием АО «КСА-КЛУВЕР». Полное фирменное наименование общества остается неизменным – АО «Крымский страховой альянс». С мая 2017 года компания входит в состав Всероссийского союза страховщиков.



Акционерами компании являются: Сергей Авлахов (34%), Лариса Авлахова (33%) и Нэллия Семочкина (33%).

В 2016 году общество собрало 97,49 млн рублей премий, что на 74,22% больше, чем годом ранее (в 2015-м – 55,96 млн рублей). По итогам 2017-го страховщик увеличил сборы в 2,6 раза, объем премии составил 257,67 млн рублей (из них 72,38% занимают взносы, уплаченные физическими лицами, 27,62% – доля юридических лиц). Размер страховых выплат в минувшем году равен 79,55 млн рублей, уровень выплат – 30,87%. За 1-е полугодие 2018 года страховщиком собрано 151,37 млн рублей, что на 3,24% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Сумма выплат за последний отчетный период составила 45,75 млн рублей, уровень выплат – 30,22%.

Основные доли страхового портфеля компании в 2017 году занимают: каско (81,85%), страхование от несчастных случаев и болезней (6,32%), страхование имущества (5,21%, из них имущества юридических лиц – 4,0%, физических лиц – 1,21%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (3,25%).

Весь объем премий в 2017 году собран при участии посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 19,99%.

По итогам 2017 года компания показала 1,28 млн рублей чистой прибыли по РСБУ/МСФО, что в 9 раз меньше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016-м получено 11,58 млн рублей прибыли по РСБУ и МСФО).

Уставный капитал – 129,9 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 80 чел., страховых агентов-юридических лиц – 47 ед., страховых агентов-физических лиц – 31 чел.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Авлахов (генеральный директор), Людмила Квасневская, Нелия Семочкина, Алексей Коробейников, Василий Спрингер, Наталья Машенцева, Галина Осипова, Алла Каменярская.

Партнеры

Банки: АО «Черноморский банк развития и реконструкции» (ЧБРР), ПАО «РНКБ Банк».

Автосалоны: группа компаний «Автодель», «АИС», «Черномор Авто», «Крым Авто Дом».

Клиенты: Молодежный детский Центр «Артек», АО «Массандра», АО «Магарач», АО «Солнечная Долина», Санатории «Парус», «Днепр», «Ореанда», ГУП РК «Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия», ГУП «Крымское управление капитального строительства», ГУНПП РК «Крымская ГГРЭС», АО «Корпорация развития Республики Крым» и др.

Дата последнего изменения: 7 сентября 2018 г.