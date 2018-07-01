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Страховая компания Успех

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
630 000
на 01.07.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-6 366
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
53 659
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
52 968
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Каско
  • Страхование банковских карт
  • Ипотечное страхование

Юридическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование имущества
  • Автострахование
  • Страхование транспорта
Справка banki.ru о компании

АО «СК «Успех» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на добровольном медицинском страховании. По итогам 2017 года компания заняла 162-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 78-е место по сборам ДМС (97,11% в страховом портфеле). Компания не имеет региональных представительств и филиалов. Основным регионом деятельности является Москва и Подмосковье. Головной офис компании находится в Москве.

АО «СК «Успех» зарегистрировано в декабре 1991 года для осуществления страховой деятельности по всем видам страхования. Приоритетным направлением деятельности является добровольное медицинское страхование (более 97% от общего объема начисленных страховых взносов в 2017 году). СК «Успех» ориентирована на работу в сегментах корпоративного и банковского страхования. С мая 2017 года компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков.

Главным акционером общества является ООО «Финстрахэнерго», которое владеет 99,5% акций. Конечным бенефициаром выступает Владимир Митюшкин (доля косвенного владения – 99,5%).

В 2013 году компания показала прирост сборов на 42,33%, а по итогам 2014-2015 гг. объем поступлений увеличился на 31,06% и 16,63% соответственно. В следующие два года отмечается негативная динамика сборов. В 2016-м объем поступлений уменьшился на 19,76%, а по итогам 2017-го – на 22,88%. Размер собранной премии составил 53,66 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 69,58 млн рублей). В структуре сборов 94,71% – взносы, уплаченные юридическими лицами и 5,29% – доля физических лиц. Сбор страховых премий осуществлен в Москве (83%) и Московской области (17%). Размер страховых выплат по итогам года достиг 52,97 млн рублей, уровень выплат – 98,71%. За январь-март текущего года страховщиком собрано 2,12 млн рублей (минус 74,43% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено – 5,86 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 276,05%.

Основные сборы премий по итогам 2017 года пришлись на добровольное медицинское страхование (97,11%). Остаток портфеля формирует страхование грузов (2,14%), каско, страхование имущества и другие виды страхования в незначительных объемах.

При помощи посредников в 2017 году страховая организация собрала 25,96 млн рублей премий (48,39%), размер среднего агентского вознаграждения составил 16,63%.

В 2017 году компания показала 6,37 млн рублей убытка по РСБУ/МСФО против прибыли в размере 6,57 млн рублей годом ранее.

Уставный капитал – 630 млн рублей (по состоянию на 1 июля 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 35 чел., страховых агентов-юридических лиц – 11 ед., страховых агентов-физических лиц – 12 чел. (из них 9 – индивидуальные предприниматели).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Борисов (генеральный директор), Светлана Левченко (главный бухгалтер).

Cовет директоров: Сергей Борисов, Сергей Пугачев, Андрей Украинский, Наталья Гребещикова, Алексей Адоньев.

Партнерами компании являются лечебные учреждения во всех регионах России (более 450 клиник в Москве и Подмосковье, и около 3000 клиник в других регионах России).

Информация о клиентах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 22 июля 2018 г.
Справочная информация о компании
АО СК «Успех»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2359 от 18.05.2015
Руководитель
Сергей Борисович Борисов (генеральный директор)
по информации на 23 июля 2018 г.
ОГРН
1047744007937
Адрес
115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 59а, пом. 11
Телефоны
+7 (499) 678-25-48
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2359 от 18.05.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 2359 от 18.05.2015 Действует
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