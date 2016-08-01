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Страховая компания Ангарант

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
105 361
на 01.08.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
606
за 2015
Объем премий, тыс. ₽
5 150
за 2015
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • Страхование имущества
  • Страхование от несчастных случаев и болезней

Юридическим лицам

  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Страхование имущества
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

АО «Страховая компания «Ангарант» – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. До 2014 года компания работала на страховом рынке Украины. В настоящее время СК «Ангарант» входит в лидеры по сборам среди страховщиков, работающих на территории города федерального значение Севастополь. Основными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году стали: каско (63,53%) и страхование имущества юридических лиц (25,3%). Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в Севастополе.

18 августа 2016 года Банк России приказом № ОД-2689 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

АО «Страховая компания «Ангарант» является правопреемником частного акционерного общества (ЧАО) «Страховая компания «Ангарант», зарегистрированного согласно законодательства Украины в июне 2001 года. В связи с приведением учредительных документов в соответствие с законодательством Российской Федерации, общество зарегистрировано на территории города Севастополя в ноябре 2014 года.

По итогам 2015 года компания заняла шестое место по общему объему сборов, четвертое место – по страхованию средств наземного транспорта (каско) и второе место по страхованию имущества юридических лиц в г. Севастополь.

Акционерами компании являются АО «Севастопольский морской банк» (80,01%, основной владелец – крымский и российский бизнесмен Александр Анненков*) и ООО «ТИС-Крым» (9,99%).

Первым отчетным периодом для компании является 2015 год (согласно ст. 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.).

Объем собранной премии в 2015 году составил 5,15 млн рублей, из них 89,2% занимают сборы с юридических лиц и 10,8% – с физических лиц. Выплаты в указанный период не производились. Информация о сборах и выплатах за первый квартал 2016 года отсутствует.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году стали следующие виды страхования: каско (63,53%), страхование имущества (29,96%, из них имущества юридических лиц – 25,3%, физических лиц – 4,66%), страхование от несчастных случаев и болезней (3,44%), страхование средств железнодорожного транспорта (3,07%). Весь объем страховых премий собран компанией в г. Севастополь путем прямых продаж, без участия посредников.

В 2015 году компания показала чистую прибыль в размере 606 тыс. рублей по РСБУ. Годом ранее этот показатель составил 4,11 млн рублей согласно российским стандартам финансовой отчетности. Информация о доходе/убытке по МСФО за 2015 год на сайте страховщика отсутствует.

Уставный капитал – 105,36 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2016 года).

На 1 августа 2016 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Елена Костюшина (генеральный директор), Клара Михайлова (главный бухгалтер).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

*Александр Анненков – профессиональный транспортник, доктор технических наук, председатель Совета директоров ОАО «АнРуссТранс» (морские перевозки), член совета директоров АО «Севастопольский морской банк». Лично инвестировал 1 млн долларов в строительство Морвокзала в г. Керчь.

Дата последнего изменения: 19 августа 2016 г.
Справочная информация о компании
АО СК «Ангарант»
лицензия ЦБРФ СЛ № 4336 от 30.12.2014
Руководитель
Елена Александровна Костюшина
по информации на 12 августа 2016 г.
ОГРН
1149204034517
Адрес
299001, Республика Крым, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18-А
Телефоны
8 (869) 248-92-62
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 4336 от 30.12.2014 Отозвана

Банк России приказом от 18.08.2016 года № ОД-2689 отозвал лицензии на осуществление страхования АО СК «Ангарант».

Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
ЦБРФ СИ № 4336 от 30.12.2014 Отозвана
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