Страховая компания Благосостояние Общее Страхование

Справка banki.ru о компании

АО «СК Благосостояние ОС» – универсальный страховщик, средний по размеру сборов. Является дочерней компанией АО СК «Ренессанс Здоровье» (ранее АО «СК Благосостояние»). С ноября 2017 года входит в состав объединенной страховой группы «Ренессанс Страхование». Имеет лицензию на осуществление 8 видов страховой деятельности.

По итогам 2018 года компания заняла 49-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Москве.

АО «СК Благосостояние Общее Страхование» – универсальная страховая компания, начавшая свою работу в Ленинградской области в 1993 году под названием СОАО «СКФ-Гатчина». В 1997 году компания изменила наименование на СОАО «Регион».

В 2002 году компания получила лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и вошла в состав Российского союза автостраховщиков. В ноябре 2012 года СОАО «Регион» вошло в состав группы Generali PPF, после чего было переименовано в ОАО «Дженерали ППФ Страхование». В феврале 2013 года последовало очередное переименование в ОАО «ППФ Страхование».

В мае 2014 года ОАО «ППФ Страхование» было приобретено ЗАО «СК Благосостояние» и ООО «Велби Холдинг». Тогда же ОАО «ППФ Страхование» изменило название на ОАО «СК Благосостояние Общее Страхование».

В сентябре 2016 года решением правления Российского союза автостраховщиков компания была исключена из Союза в связи с добровольным выходом и отказом от осуществления ОСАГО. С 15 сентября 2016 года АО «СК Благосостояние ОС» не вправе заключать договоры ОСАГО, а также вносить в данные договоры изменения, влекущие увеличение его обязательств. Лицензия на осуществление обязательного автострахования была отозвана приказом Банка России № ОД-4559 от 15 декабря 2016 года.

В июле 2017 года состоялось подписание соглашения между компанией «Ренессанс Страхование» и негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние» о создании единой страховой группы при участии фонда Baring Vostok. Соответствующая сделка завершилась 21 ноября 2017 года.

Акционером компании является АО СК «Ренессанс Здоровье» (99,99% акций), а конечным владельцем – АО «Группа Ренессанс Страхование», входящее в Группу Спутник Бориса Йордана.

Уставный капитал – 300,3 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности от национальных или зарубежных рейтинговых агентств.

Руководство: Артем Сидоров (генеральный директор), Елена Панюшкина (главный бухгалтер).

По решению акционера общества полномочия членов Совета директоров были прекращены с 22 мая 2014 года. Новый состав Совета директоров не формировался.

Партнеры:

Банки: АО «Глобэксбанк», ПАО «АКБ «Абсолют Банк», ООО КБ «Ренессанс Кредит», ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» и др.

Партнеры по перестрахованию: ООО СПК «Юнити Ре», ООО «СКОР Перестрахование», AIG Europe Limited.

Дата последнего изменения: 20 марта 2019 г.