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Страховая компания Благосостояние Общее Страхование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
300 300
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
277 541
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
4 191 287
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
149 530
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование ответственности
  • Каско
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование от несчастных случаев и болезней

Юридическим лицам

  • Автострахование
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование транспорта
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование имущества
Справка banki.ru о компании

АО «СК Благосостояние ОС» – универсальный страховщик, средний по размеру сборов. Является дочерней компанией АО СК «Ренессанс Здоровье» (ранее АО «СК Благосостояние»). С ноября 2017 года входит в состав объединенной страховой группы «Ренессанс Страхование». Имеет лицензию на осуществление 8 видов страховой деятельности.

По итогам 2018 года компания заняла 49-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Москве.

АО «СК Благосостояние Общее Страхование» – универсальная страховая компания, начавшая свою работу в Ленинградской области в 1993 году под названием СОАО «СКФ-Гатчина». В 1997 году компания изменила наименование на СОАО «Регион».

В 2002 году компания получила лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и вошла в состав Российского союза автостраховщиков. В ноябре 2012 года СОАО «Регион» вошло в состав группы Generali PPF, после чего было переименовано в ОАО «Дженерали ППФ Страхование». В феврале 2013 года последовало очередное переименование в ОАО «ППФ Страхование».

В мае 2014 года ОАО «ППФ Страхование» было приобретено ЗАО «СК Благосостояние» и ООО «Велби Холдинг». Тогда же ОАО «ППФ Страхование» изменило название на ОАО «СК Благосостояние Общее Страхование».

В сентябре 2016 года решением правления Российского союза автостраховщиков компания была исключена из Союза в связи с добровольным выходом и отказом от осуществления ОСАГО. С 15 сентября 2016 года АО «СК Благосостояние ОС» не вправе заключать договоры ОСАГО, а также вносить в данные договоры изменения, влекущие увеличение его обязательств. Лицензия на осуществление обязательного автострахования была отозвана приказом Банка России № ОД-4559 от 15 декабря 2016 года.

В июле 2017 года состоялось подписание соглашения между компанией «Ренессанс Страхование» и негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние» о создании единой страховой группы при участии фонда Baring Vostok. Соответствующая сделка завершилась 21 ноября 2017 года.

Акционером компании является АО СК «Ренессанс Здоровье» (99,99% акций), а конечным владельцем – АО «Группа Ренессанс Страхование», входящее в Группу Спутник Бориса Йордана.

Уставный капитал – 300,3 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности от национальных или зарубежных рейтинговых агентств.

Руководство: Артем Сидоров (генеральный директор), Елена Панюшкина (главный бухгалтер).

По решению акционера общества полномочия членов Совета директоров были прекращены с 22 мая 2014 года. Новый состав Совета директоров не формировался.

Партнеры:

Банки: АО «Глобэксбанк», ПАО «АКБ «Абсолют Банк», ООО КБ «Ренессанс Кредит», ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» и др.

Партнеры по перестрахованию: ООО СПК «Юнити Ре», ООО «СКОР Перестрахование», AIG Europe Limited.

Дата последнего изменения: 20 марта 2019 г.
Справочная информация о компании
АО «СК Благосостояние ОС»
лицензия ЦБРФ СЛ № 1207 от 19.05.2017
Руководитель
Артем Васильевич Сидоров (генеральный директор)
по информации на 20 марта 2019 г.
ОГРН
1027809242120
Адрес
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, Деловой квартал «Новоспасский», подъезд В, 3 этаж
Телефоны
(495) 411-71-14
8 (800) 200-03-21
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 1207 от 19.05.2017 Действует
ЦБРФ СИ № 1207 от 19.05.2017 Действует
ЦБРФ ОС № 1207 - 03 от 25.12.2015 Отозвана

Банк России приказом от 15.12.2016 года № ОД-4559 отозвал лицензию компании на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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