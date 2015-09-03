Страховая компания СК Лойд-Сити

Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 03.09.2015 года № ОД-2339 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «СК Лойд-Сити».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 08.06.2015 № ОД-1258 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «СК Лойд-Сити»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.09.2015 г. ООО СК «Лойд-Сити» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Баринов Александр Александрович.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 15.02.2016 г. компания находится в стадии ликвидации.



Дата последнего изменения: 17 февраля 2016 г.