Страховая компания СК Лойд-Сити

Банк России приказом от 03.09.2015 года № ОД-2339 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «СК Лойд-Сити».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 08.06.2015 № ОД-1258 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «СК Лойд-Сити»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.09.2015 г. ООО СК «Лойд-Сити» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Баринов Александр Александрович.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 15.02.2016 г. компания находится в стадии ликвидации.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ФССН С №3681 77 от 1.02.2010
|Отозвана
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Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ООО СК «Лойд-Сити» основана в 2002 году и уже более 10 лет успешно работает на рынке страхования. Среди перестраховщиков ООО СК «Лойд-Сити» – всемирно известный Lloyd's of London.
Сборы в 2014 году составили более 48 млн рублей, выплаты – более 15 млн рублей. Уровень выплат составил 31 %. Средний показатель уровня выплат по рынку – 47,8%.
Из них каско:
Сборы составили более 40 млн рублей, выплаты – более 12 млн рублей. Уровень выплат составил 31%, что значительно ниже среднего показателя уровня выплат по рынку каско, который составляет 78,6%.
Справка подготовлена партнером портала banki.ru юридической компанией "ГлавСтрахКонтроль" на основании данных официального сайта страховой компании и Банка России, а также собственных данных.
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