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Страховая компания СК Лойд-Сити

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
48 563
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
15 360
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 03.09.2015 года № ОД-2339 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «СК Лойд-Сити».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 08.06.2015 № ОД-1258 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «СК Лойд-Сити»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.09.2015 г. ООО СК «Лойд-Сити» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Баринов Александр Александрович.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 15.02.2016 г. компания находится в стадии ликвидации.

Дата последнего изменения: 17 февраля 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК Лойд-Сити»
лицензия ФССН С №3681 77 от 1.02.2010
Руководитель
Александр Александрович Баринов (конкурсный управляющий)
по информации на 12 февраля 2016 г.
ОГРН
1027700307040
Адрес
115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 18, корп. 2
Телефоны
+7 (495) 649-89-04
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С №3681 77 от 1.02.2010 Отозвана

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Справка о компании от «ГлавСтрахКонтроля»

ООО СК «Лойд-Сити» основана в 2002 году и уже более 10 лет успешно работает на рынке страхования. Среди перестраховщиков ООО СК «Лойд-Сити» всемирно известный Lloyd's of London.

Сборы в 2014 году составили более 48 млн рублей, выплаты – более 15 млн рублей. Уровень выплат составил 31 %. Средний показатель уровня выплат по рынку 47,8%.

Из них каско:

Сборы составили более 40 млн рублей, выплаты – более 12 млн рублей. Уровень выплат составил 31%, что значительно ниже среднего показателя уровня выплат по рынку каско, который составляет 78,6%.

Справка подготовлена партнером портала banki.ru юридической компанией "ГлавСтрахКонтроль" на основании данных официального сайта страховой компании и Банка России, а также собственных данных.

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