Страховая компания Межотраслевой Страховой Центр

Справка banki.ru о компании

ПАО «Межотраслевой страховой центр» (МСЦ) – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 72-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и 23-е место по сборам ОСАГО. Основной составляющей страхового портфеля в 2015 году являлось автострахование, из них ОСАГО (72,02%), каско (16,43%). Филиальная сеть компании состоит из 24 филиалов и 9 представительств расположенных в крупных городах России. Головной офис находится в Москве.

Банк России приказом от 16.06.2016 года № ОД-1871 отозвал лицензии на осуществление страхования ПАО «Межотраслевой Страховой Центр».

Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 18.05.2016 № ОД-1529), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решением Арбитражного суда г. Москвы 20 декабря 2016 года ПАО «Межотраслевой страховой центр» признано банкротом, введено конкурсное производство.



МСЦ – универсальная многопрофильная страховая компания, зарегистрированная в сентябре 1996 года. Ориентируется на предоставление страховых услуг физическим лицам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса, кроме того, усиливает тенденцию по предоставлению страховых услуг крупным корпоративным клиентам вне зависимости от их отраслевой специализации и географического положения.



Основными акционерами компании являются: ООО «Ниврус» (23,75%), ООО «АНБ-А» (23,75%), Илья Морозовский (17,92%), Леонид Морозовский (17,29%), ООО «Интерком Капитал» (11,66%). Юридические лица контролируются организациями, зарегистрированными на Кипре, конечные бенефициары не раскрываются. На рынке считается, что компания принадлежит Анатолию Мотылеву*, который до 30 июня 2015 года являлся членом совета директоров компании.

С 2010 года компания демонстрирует стабильное увеличение объемов сборов. В частности, в 2012 году компания собрала на 12,42% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (919,59 млн рублей против 817,97 млн рублей годом ранее). В 2013-2014 годах темпы прироста составили 31,07% и 13,92% соответственно, а по итогам 2015 года – 11,55%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 1,53 млрд рублей (аналогичный показатель в 2014-м – 1,37 млрд рублей), из них 90,26% занимают поступления по договорам с физическими лицами и 9,74% – с юридическими лицами. Сбор премий осуществлен в 26 субъектах РФ, из них наибольший объем – в Москве (34,14%). Выплаты компании в 2015 году составили 1,07 млрд рублей. Уровень выплат – 70,07%.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: автострахование (88,45%, из них ОСАГО – 72,02%, каско – 16,43%), страхование от несчастных случаев и болезней (5,33%), добровольное медицинское страхование (2,71%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком собрано 1,52 млрд рублей (99,28%), размер среднего агентского вознаграждения составил 11,2%.

Партнерами МСЦ по перестрахованию являются ведущие российские и зарубежные компании, в числе которых «Ингосстрах», «Юнити Ре», «РЕСО-Гарантия», СК «ТИТ», «Транссиб Ре».

По итогам 2015 года компания показала убыток по РСБУ в размере 121,56 млн рублей. По состоянию на 27 апреля 2016 года отчетность по МФСО за 2015 год не опубликована.По итогам 2014 года убыток страховщика, согласно отчетности по РСБУ, составил 1,6 млн рублей, по МСФО – 86,31 млн рублей.

Уставный капитал – 200 млн рублей (по состоянию на 1 мая 2016 года).

Рейтинг компании:

«Эксперт РА» подтвержден рейтинг компании на уровне E «Отзыв лицензии или ликвидация» и отозвало его в связи с окончанием срока действия (дата актуализации – 15 августа 2016 года). Низкий уровень рейтинга обусловлен решением ЦБ РФ отозвать лицензии компании на осуществление страхования.

Руководство: Сергей Баронин (президент).

Совет директоров: Николай Галагуза (председатель), Анна Бондаревская, Илья Морозовский, Леонид Морозовский, Павел Лысенко.

Среди клиентов «Межотраслевого страхового центра» значатся «Новосибирский автокомбинат», ООО «Волжская судоходная компания», ОАО «Ленполиграфмаш», ООО «Оренбурггазпромсервис», ОАО «Ульяновский механический завод», ОАО «Сибгипротранс», ОАО «Донаэродорстрой», ООО «БалтРегионШина», Радиозавод «Сигнал», ОАО «Агролизинг», ОАО «Сатурн», ЗАО «Текстильэкспо» и многие другие.

Партнеры компании

Банки: ВТБ 24, Газпромбанк, Кредит Европа Банк, Лада-Кредит банк, Глобэксбанк, Инвестторгбанк, ЮниКредит Банк, Мособлбанк, Новикомбанк, Роспромбанк, Трансстройбанк, Русфинанс Банк, Москоммерцбанк, АйМаниБанк, Траст Капитал Банк и другие.

*Анатолий Мотылев – российский бизнесмен, банкир. С 1990 по 1995 гг. был заместителем председателя, вице-президентом ОАО «Росгосстрах». С 1992 по 1996 гг. – председателем Совета директоров банка «Глобэкс». С 1996 по 2009 гг. – президентом банка «Глобэкс». С сентября 2012 г. по июль 2015 г. Анатолий Мотылев являлся председателем Совета директоров ОАО «Банк Российский кредит», лицензия на осуществление банковских операций которого отозвана приказом Банка России № ОД-1774 от 24.07.2015. По данным Forbes, структуры, связанные с Мотылевым, владеют пенсионными фондами, среди которых НПФ «Сберфонд «Солнечный берег» (ранее НПФ «Сберфонд РЕСО»), НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия» (ранее НПФ «Ренессанс Жизнь и пенсии»), НПФ «Солнечное время» (ранее НПФ ПСБ), НПФ «Уралоборонзаводский», «Сберегательный», «Защита будущего» и «Адекта-пенсия». Через аффилированные структуры Мотылеву в разное время принадлежали также «Новинский пассаж», второй часовой завод «Слава», 2 тыс. га земли в Подмосковье, подмосковный поселок Family Club, торгово-развлекательный центр в Новосибирске.

Дата последнего изменения: 29 декабря 2016 г.