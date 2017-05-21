Страховая компания Клувер

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Клувер» – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года организация заняла 195-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 69-е место по сборам каско (~90% страхового портфеля). Компания не имеет филиалов и представительств. На страховом рынке представлена обособлением подразделением Москве и офисами партнеров в Казани, Воронеже, Санкт-Петербурге и других городах. Головной офис расположен в Саратове.

3 августа 2017 года Банк России приказом № ОД-2202 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



СК «КЛУВЕР» осуществляет свою деятельность на страховом рынке РФ с 2002 года. Компания является универсальным страховщиком, предоставляющим услуги корпоративным клиентам и частным лицам. Основное направление деятельности – страхование средств наземного транспорта (каско), занимающее почти 90% страхового портфеля компании по итогам 2015 года. Кроме этого направления, организация осуществляет имущественное и и личное страхование (кроме страхования жизни). Дочерних и зависимых компаний СК «КЛУВЕР» не имеет.



СК «КЛУВЕР» является членом Всероссийского союза страховщиков, Торгово-промышленной палаты Саратовской области, состоит в НП «Гильдия страховщиков Саратовской области», является членом НП «Клуб Добросовестных Предпринимателей «Бизнес-Качество», а также состоит в АНО «Поволжская Логистическая Ассоциация».

Участниками общества являются физические лица – Павел Михеев (61,74%) и само общество (38,26%).

С 2010 года компания демонстрирует стабильное увеличение страховых сборов. В 2012 году общество собрало на 36,18% больше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (40,27 млн рублей против 29,57 млн рублей годом ранее). В 2013-2014 годах прирост сборов составил 21,89% и 19,11% соответственно, а по итогам 2015-го – достиг 74,99%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 102,32 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 58,47 млн рублей), из них 73,46% занимают сборы с физических лиц и 26,54% – с юридических лиц. Сбор страховых премий осуществлен в девяти регионах России, из них наибольший объем собран в Саратовской области (58,15%) и Москве (20,5%). Выплаты в 2015 году составили 35,26 млн рублей. Уровень выплат – 34,46%. По итогам деятельности за 9 месяцев 2016 года страховщиком собрано 102,75 млн рублей (прирост 48,69% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 55,35 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 53,87%.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2015 году стали следующие виды страхования: каско (89,55%), страхование имущества юридических лиц (4,25%) и добровольное медицинское страхование (3,89%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 86,02 млн рублей (84,08%), размер среднего агентского вознаграждения составил 17,31%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 2,83 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 7,45 млн рублей по МСФО. В 2015 году организация показала чистую прибыль в 2,7 млн рублей по РСБУ и совокупный убыток в размере 5,93 млн рублей по МСФО.

31 марта 2017 года единственным участником общества принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал, составляющий 155 млн рублей уменьшается на 35 млн рублей путём погашения доли, принадлежащей обществу. Размер изменённого капитала юридического лица составляет 120 млн рублей.



Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 44 ед. (из них 1 – страховая организация, 43 – иные юрлица), страховых агентов-физических лиц – 17 чел., среднесписочная численность работников – 82 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 85 чел.



В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Ксения Одинцова (ликвидатор), Наталья Машенцева, Жанна Лосенко.

Клиентами компании являются около 100 предприятий среднего бизнеса и 5000 частных лиц – представителей среднего класса.

Дата последнего изменения: 2 ноября 2017 г.