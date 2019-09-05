Кредитные карты льготный период от 100 дней в ВТБ

Банк: ВТБ
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
Mastercard World
 от 16% до 1 000 000 до 101 0 - 2 998 до 10%
345 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Выражаю благодарность Грицыной Ольге Степановне за профессиональную грамотность и внимательное отношение к клиенту.  
Проездом в Краснодаре не смогла выполнить необходимую... Весь отзыв
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Кредитные карты льготный период от 100 дней в ВТБ в городах:

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Получить кредитную карту с льготным периодом 100 дней в ВТБ – хороший способ экономить на процентах, если деньги потребовались срочно, а поступления ожидаются позже. В то же время понятно, что финансовая организация каким-то образом зарабатывает на данном продукте. Рассмотрим основные нюансы, о которых нужно помнить, чтобы не заплатить лишнего.

Как это работает?

Когда вы берете заемные средства, банк начисляет плату за пользование. Если вы успеваете вернуть их в течение льготного (грейс) периода, банк «прощает» эти проценты – с вас берут только сумму основного долга. Выгода налицо. И все же банк-эмитент тоже не в убытке. Ведь:

  • вы оплачиваете выпуск и/или обслуживание карты. Хотя иногда можно получить ее бесплатно, если выполнять какие-то условия (давний клиент банка, оборот или остаток по счету);
  • платными бывают снятие наличных, смс с напоминаниями, другие операции;
  • вы можете использовать карточку для хранения собственных денежных ресурсов – финансовая система в целом и конкретные учреждения в этом заинтересованы;
  • вам необходимо делать ежемесячные платежи;
  • если вы не смогли за нужный срок выйти в ноль или плюс, начисляются проценты за пользование «чужими» деньгами, причем довольно большие.

    • И это не говоря о штрафных санкциях, о которых и думать не хочется, но лучше еще и посчитать для примера. Дисциплинирует.

    Кроме того, 100 дней льготного периода не означают, что по каждой покупке, оплаченной карточкой, у вас будет беспроцентная отсрочка на такой же срок. Скорее всего, выйти в нулевой или положительный баланс необходимо по истечении этого времени с первого использования этого средства платежа – даже если последнюю покупку вы оплачивали всего лишь вчера.

    Чтобы контролировать состояние карточного счета, воспользуйтесь Интернет-банком или мобильным приложением. Они обычно бесплатны, а уточнить сроки и суммы к погашению можно в любой момент.

    Какие карты выдают и кому

    Отличаются типы карт и технологические особенности, лимиты заемных средств, процентные ставки, стоимость различных услуг, комиссии. Возможно начисление кэшбэка и бонусов за оплаты каких-либо категорий товаров и услуг, процентов на собственные финансы.

    Требования к заемщику:

  • гражданство РФ и постоянная регистрация в регионе нахождения отделений финансовой организации;
  • паспорт РФ и, чаще всего, второй документ (водительское удостоверение, загранпаспорт, СНИЛС);
  • справки, подтверждающие доход – в разных банках подход отличается, иногда не требуются;
  • могут быть ограничения или дополнительные условия для граждан определенного возраста.
  • в ряде случаев – косвенные подтверждения устойчивого материального положения (ПТС на автомобиль, выписки по текущему счету и др.)

    • После оформления вами заявки на основе некоторого скрытого алгоритма эмитент принимает решение о готовности выдать карту и параметрах – сумма лимита, ставка и др. Окончательное решение – за вами.

    Как определиться?

    При анализе различных предложений помощь в выборе окажут специальные Интернет-программы, систематизирующие информацию о банковских продуктах, например, онлайн-сервис Banki.ru. Параметры карт по вашему запросу вы получите в виде таблицы. По каждой можно посмотреть подробности, причем с результатами экспертизы портала, выделяющей плюсы и минусы предложений. Определиться будет гораздо проще. Дальше можно сразу перейти на сайт эмитента и оставить заявку.

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