Расплачиваться кредитными картами с льготным периодом 100 дней в банке Тинькофф Банк удобно и выгодно, ведь это возможность приобрести то, что нужно, сейчас, а заплатить, причем без процентов, позже. Но то, сможете ли вы на самом деле воспользоваться предложенными преимуществами, в значительной мере зависит от вашей внимательности к деталям. О некоторых из них расскажем в этой статье.

О льготном периоде (ЛП)

Грейс-период, как его еще называют, (от англ. grace – благосклонность, милость) – промежуток времени, когда с клиента не взимаются проценты за использование заемных средств. Его указывают в днях (это максимальный срок), чем он больше – тем дольше вы можете пользоваться безвозмездно деньгами банка. Так почему же некоторые вынуждены впоследствии заплатить гораздо больше, чем думали?

Получая карту (или еще перед подачей заявки), расспросите сотрудника банка о правилах применения ЛП. Они определяются каждой финансовой организацией самостоятельно, поэтому верное для аналогичной карточки другого эмитента может быть ошибочным для вашей.

1. Начало – среди возможных вариантов: первая транзакция, день выпуска карты, ее активации и др. С какого события начинаются следующие ЛП?

2. Какие платежи будут списаны со счета в автоматическом режиме – обслуживание счета, смс-информирование, страховые взносы и др. От каких из них и как именно можно отказаться?

3. На какие виды операций не распространяются льготы? Иногда в список исключений попадают снятие наличных, коммунальные платежи и переводы физическим лицам.

4. Какие обязательные пополнения требуются от заемщика и в каком объеме – обычно ожидается пополнение счета раз в месяц, минимум определенная доля от задолженности с учетом накопившихся процентов.

5. Суммируются все платежи за период и подлежат оплате в течение одного грейс-периода или по каждому отсчет идет заново?

6. Если за ЛП вы не смогли выплатить долг полностью, нужно ли будет выплачивать проценты за него или начисления пойдут только после «часа Х»?

Как видите, разночтений может быть довольно много, а за ошибки платит клиент. Процентные ставки и штрафные санкции по подобным продуктам достаточно высоки, поэтому в ваших интересах соблюдать все требования по грейс-периоду. Для лучшего контроля можно подключить не только смс-уведомления, но и Интернет-банкинг или мобильное приложение, которые дают получать более подробную информацию по задолженности и срокам, а также совершать банковские операции.

Что выбрать?

Собирать информацию по всем предложениям от банков самостоятельно совсем не обязательно – за вас это сделают специальные онлайн-сервисы, например, Banki.ru. Здесь вы получите таблицу с основными характеристиками различных карт. С учетом своих потребностей и приоритетов сравните условия и требования, дополнительные опции вроде бонусов и кэшбэка, а также достоинства и недостатки, выявленные экспертами портала. По той карте, которая показалась наиболее подходящей, можно сразу оформить заявку на сайте эмитента.