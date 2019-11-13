Кредитные карты льготный период от 100 дней в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Standard
 от 26,9% до 1 000 000 до 55 0 - 1 800 до 10%
2 472 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

обслуживание в отделение, и сервис в целом
Оценка: 5 Проверяется
Много лет дослуживаюсь в банке Русский стандарт в Сочи, в отделении работает приятный персонал, всегда приветливые. Часто решаю свои вопросы через Кристину Гаспарян, ей отдельное... Весь отзыв
Выезд специалиста на дом
Оценка: 5 Проверяется
Очень доволен профессиональной компетенцией и дружелюбным общением специалиста Кредит Европа Банка  Воротникова Евгения Александровича,большое спасибо,приятно иметь дело... Весь отзыв
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Пользоваться кредитными картами с льготным периодом 100 дней в Россельхозбанке с удовольствием решаются многие люди. Одни делают это, аккуратно соблюдая все требования и сроки, и реально экономят. Другие в определенный момент упускают что-то из вида – и впоследствии вынуждены заплатить за свою невнимательность. Третьи воспринимают это предложение как ответ на чаяния в стиле: «Эх, дал бы кто взаймы до будущей зимы…» В результате их задолженность растет, как снежный ком, так что впоследствии проблемы могут доходить до суда и серьезно повлиять не только на материальное положение, но и на репутацию. О чем следует помнить при использовании таких карт, расскажем в статье.

Как применяется льготный период (ЛП)

В течение грейс-периода (от английского grace – благосклонность, милость) – с клиента не взимается плата за использование заемных средств. 100 дней – очень привлекательный срок, за который, казалось бы, несложно вернуть деньги на карточный счет. В чем же дело?

Допустим, вы получили карту. Обязательно расспросите сотрудника, который ее выдает, о правилах пользования. Вот основные моменты, пренебрежительное отношение к которым может дорого обойтись:

1. Возможно, ЛП начался не тогда, когда вы оплатили первую покупку – старт может быть в день выпуска этой карты, ее активации или списания платы за обслуживание. Возможно, вам нужно положить собственные средства на карточку или сделать что-то еще, чтобы «обнулить» счетчик – уточните при оформлении заявки или перед получением карточки.

2. Вам кажется, что вы пока не пользовались карточкой – а между тем уже должны за ее выпуск, смс-информирование, страховые взносы.

3. Расплачиваясь очередной раз в магазине, вы утешаете себя тем, что за следующие 3 месяца обязательно найдете возможность вернуть потраченную сумму на карточку. Между тем в большинстве случаев отсчет не запускается заново, если баланс отрицательный – и, вероятно, на возврат у вас осталось гораздо меньше времени.

4. Даже в грейс-период банк ожидает от вас ежемесячных платежей – суммы небольшие, но за пропуск начисляются пени.

5. Самая неприятная ситуация – вы не успели полностью рассчитаться к окончанию ЛП. Думаете, заплатите проценты только за оставшуюся часть? Увы, скорее всего, порядок расчета предполагает оплату всего фактического периода пользования заемными средствами. Как будто и не было никакого льготного периода.

Также могут быть операции, по которым проценты начисляются с первого дня – снятие наличных, оплата телефона и др. Чтобы контролировать свои расходы по карточке, используйте мобильный банк или Интернет-банкинг, а если их нет – подключите смс-уведомления. И взвешенно подходите к оценке собственных возможностей. Процентные ставки и штрафные санкции по подобным продуктам достаточно высоки.

На какой остановиться?

Значительную часть характеристик, о которых мы говорили, не публикуют в рекламных объявлениях. Впрочем, до получения положительного решения от эмитента знать их и необязательно. Чтобы выбрать подходящую именно вам, рекомендуем использовать специальные онлайн-сервисы, в частности, Banki.ru. Сравните, какие лимиты, на какой срок и под какой процент предлагают различные финансовые организации, их требования и условия, дополнительные возможности вроде бонусов и кэшбэка, результаты экспертизы портала. Делайте свой выбор, и можно сразу оформить заявку на сайте эмитента.

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