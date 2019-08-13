|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
|
6 635 заявок
|
Visa Gold
|от 11,99%
|до 700 000
|до 100
|2 990 - 3 490
|нет
|
359 заявок
|
Mastercard Standard
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
|
163 заявки
|
Mastercard World
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|3 990
|до 10%
|
103 заявки
|
Visa Signature
|от 23,99%
|до 500 000
|до 60
|990 - 1 290
|нет
|
50 заявок
|
Mastercard World
|от 23,99%
|до 700 000
|до 60
|490
|нет
|
28 заявок
|
Visa Platinum
|от 11,99%
|до 1 000 000
|до 100
|5 490 - 6 990
|нет
|
8 заявок
|
Mastercard Gold
|от 11,99%
|до 700 000
|до 100
|2 990 - 3 490
|нет
|
7 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитные карты с льготным периодом 100 дней в Альфа-Банке – удачный способ воспользоваться заемными средствами и не заплатить при этом проценты за пользование. Между тем, чтобы этим инструментом пользоваться грамотно и не навредить самому себе, нужно обратить внимание на все параметры.
Почему платят больше, чем планировали
В течение льготного периода (ЛП), также называемого грейс-периодом, с клиента не взимаются проценты за пользование заемными средствами либо ставка ниже базовой. Но, прежде чем радоваться возможности положить на карточку копейка в копейку сумму, списанную с нее в магазине, вчитайтесь внимательнее в условия обслуживания. Там обязательно есть пункт о ежемесячных платежах, в том числе во время ЛП. То есть не задумываться о возврате денег «до следующей зимы» уже точно не получится.
Еще один нюанс – грейс-период может считаться не по каждой платежной операции отдельно, а с первой – и самое позднее через 100 дней нужно вернуть баланс к положительному или нулевому значению. После этого можно снова пользоваться заемными средствами, отсчет ЛП пойдет заново.
Если же вы погасили долги не по всем операциям и на счете минус, вас ждет весьма неприятный сюрприз – начисление процентов. К этому вопросу нужно отнестись с максимальной ответственностью. Кажется логичным «я буду платить за сумму, оставшуюся после окончания ЛП» – но далеко не всегда это так. Если на конец грейс-периода осталась непогашенная задолженность, льгота может быть отменена вообще, а плата будет вычисляться за все фактическое время пользования средствами. Чтобы этот факт не сказался негативно на ваших финансах, выясните заранее схему расчета процентов.
То же самое относится и к штрафным санкциям – пропущенный платеж может обойтись гораздо дороже, чем вы ожидаете.
Не забудьте приплюсовать к своим тратам стоимость обслуживания (узнайте периодичность списания), смс-информирования (если нет мобильного приложения или Интернет-банкинга, потребуется для контроля над расходами), комиссии за получение наличных и др.
Если же вы будете своевременно в течение ЛП закрывать задолженность, то на такой карточке можно даже дополнительно заработать – многие эмитенты обещают выплачивать кэшбэк, бонусы по определенным категориям операций и проценты на остаток собственных средств.
Как получить карту
Требования к желающим иметь этот инструмент безналичных платежей довольно лояльны:
Иногда вводятся дополнительные условия для отдельных категорий граждан. Например, для молодежи наличие постоянной (не менее нескольких месяцев) работы и дохода может быть обязательным условием.
После оформления заявки и предоставления необходимых сведений специальный алгоритм обработает ваши данные и на основании этого банк выдаст решение о выдаче карты с указанием основных параметров: с каким лимитом, под какую ставку и т.д.
Как выбрать карту
Сориентироваться среди предложений можно с помощью специальных Интернет-сервисов, аккумулирующих подобную информацию. Такой есть, например, на Banki.ru, собирающем наиболее полную базу по банковским услугам в России. Введите запрос – и система выдаст все подходящие варианты с основными характеристиками в единой таблице. По каждому есть подробное описание, включающее в себя не только особенности и требования, но и выводы экспертизы портала. Выбрать «свою» карту таким образом будет проще. После этого вы можете сразу перейти на сайт банка и заполнить анкету на получение.