Кредитные карты с льготным периодом 100 дней в Альфа-Банке – удачный способ воспользоваться заемными средствами и не заплатить при этом проценты за пользование. Между тем, чтобы этим инструментом пользоваться грамотно и не навредить самому себе, нужно обратить внимание на все параметры.

Почему платят больше, чем планировали

В течение льготного периода (ЛП), также называемого грейс-периодом, с клиента не взимаются проценты за пользование заемными средствами либо ставка ниже базовой. Но, прежде чем радоваться возможности положить на карточку копейка в копейку сумму, списанную с нее в магазине, вчитайтесь внимательнее в условия обслуживания. Там обязательно есть пункт о ежемесячных платежах, в том числе во время ЛП. То есть не задумываться о возврате денег «до следующей зимы» уже точно не получится.

Еще один нюанс – грейс-период может считаться не по каждой платежной операции отдельно, а с первой – и самое позднее через 100 дней нужно вернуть баланс к положительному или нулевому значению. После этого можно снова пользоваться заемными средствами, отсчет ЛП пойдет заново.

Если же вы погасили долги не по всем операциям и на счете минус, вас ждет весьма неприятный сюрприз – начисление процентов. К этому вопросу нужно отнестись с максимальной ответственностью. Кажется логичным «я буду платить за сумму, оставшуюся после окончания ЛП» – но далеко не всегда это так. Если на конец грейс-периода осталась непогашенная задолженность, льгота может быть отменена вообще, а плата будет вычисляться за все фактическое время пользования средствами. Чтобы этот факт не сказался негативно на ваших финансах, выясните заранее схему расчета процентов.

То же самое относится и к штрафным санкциям – пропущенный платеж может обойтись гораздо дороже, чем вы ожидаете.

Не забудьте приплюсовать к своим тратам стоимость обслуживания (узнайте периодичность списания), смс-информирования (если нет мобильного приложения или Интернет-банкинга, потребуется для контроля над расходами), комиссии за получение наличных и др.

Если же вы будете своевременно в течение ЛП закрывать задолженность, то на такой карточке можно даже дополнительно заработать – многие эмитенты обещают выплачивать кэшбэк, бонусы по определенным категориям операций и проценты на остаток собственных средств.

Как получить карту

Требования к желающим иметь этот инструмент безналичных платежей довольно лояльны:

быть гражданином РФ и иметь постоянную регистрацию в регионе присутствия банка-эмитента;

предоставить, кроме паспорта, еще один документ (загранпаспорт, водительские права и др.);

справка о доходах – не всегда, ряд финансовых организаций не требуют ее для получения карты.

Иногда вводятся дополнительные условия для отдельных категорий граждан. Например, для молодежи наличие постоянной (не менее нескольких месяцев) работы и дохода может быть обязательным условием.

После оформления заявки и предоставления необходимых сведений специальный алгоритм обработает ваши данные и на основании этого банк выдаст решение о выдаче карты с указанием основных параметров: с каким лимитом, под какую ставку и т.д.

Как выбрать карту

Сориентироваться среди предложений можно с помощью специальных Интернет-сервисов, аккумулирующих подобную информацию. Такой есть, например, на Banki.ru, собирающем наиболее полную базу по банковским услугам в России. Введите запрос – и система выдаст все подходящие варианты с основными характеристиками в единой таблице. По каждому есть подробное описание, включающее в себя не только особенности и требования, но и выводы экспертизы портала. Выбрать «свою» карту таким образом будет проще. После этого вы можете сразу перейти на сайт банка и заполнить анкету на получение.