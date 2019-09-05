Кредитные карты льготный период от 100 дней в банке «Ренессанс Кредит»

Банк: Ренессанс Кредит
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 19,9% до 300 000 до 55 0 - 1 188 нет
9 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Выражаю благодарность Грицыной Ольге Степановне за профессиональную грамотность и внимательное отношение к клиенту.  
Проездом в Краснодаре не смогла выполнить необходимую... Весь отзыв
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Кредитные карты льготный период от 100 дней в банке «Ренессанс Кредит» в городах:

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Кредитные карты с льготным периодом 100 дней в банке «Ренессанс Кредит» привлекают внимание, ведь трудно устоять, когда предлагают покупать сейчас, а платить потом, причем без процентов. Впрочем, реклама кое о чем умалчивает, а знать нюансы, от которых зависит реальная стоимость подобной услуги, обязательно. Расскажем об основных из них.

Как считается льготный период (ЛП)

За использование заемных средств обычно платят проценты в соответствии со ставкой. Однако в ряде случаев банк делает уступку или комплимент клиенту – предоставляет возможность в течение некоторого времени их не платить. Таким образом можно расплачиваться «чужими» деньгами, а к определенному моменту (ЛП указывают в количестве дней) вернуть ровно взятую сумму. Другое название этой опции грейс-период, от англ. grace – милость, благосклонность, отсрочка.

Правда, за обслуживание карты и еще ряд услуг предполагается плата. Да и порядок применения ЛП построен так, что со стороны финансовой организации это не безвозмездно. Ведь любая невнимательность в определении грейс-периода или суммы к погашению влечет за собой начисление процентов, а ставки довольно высокие.

Итак, прежде чем расписаться в получении карты, прочитайте все, указанное в документах мелким шрифтом, переспросите сотрудника банка, а потом еще попросите просчитать примеры с конкретными цифрами. И не только для ситуаций, когда все хорошо, но и если что-то пошло не по плану.

Начнем с начала – с какого дня считать ЛП. Частые варианты:

  • 1-е число календарного месяца;
  • день формирования выписки;
  • день выпуска, получения или активации карты;
  • первая транзакция.

    • Какой из них ваш? Фактически разброс составляет до 30 дней, за которые при неправильном определении старта вам придется заплатить.

    Далее: в конце этих 100 дней нужно погасить задолженность по всем списаниям за период или по каждому есть в запасе свои 3 месяца с небольшим? Вероятнее первый вариант, второй сложнее в реализации, хотя и выгоднее клиенту. Небольшое дополнение – есть еще и ежемесячные платежи, небольшие, но обязательные, иначе штраф.

    Как посчитать, сколько должен

    Самый животрепещущий вопрос – сколько придется отдать за пользование деньгами, если не выйти к концу оговоренного срока в ноль или плюс? Обязательно уделите ему максимум внимания – иногда в правилах есть оговорка, что грейс-период применим, только если задолженность погашена в течение его полностью. Фактически проценты начисляются ежедневно, просто в льготном периоде их не списывают с клиента. А если он не применяется, то и за пользование заемными средствами придется заплатить по полному тарифу.

    Теперь, понимая наиболее важные принципы по данному предложению, взвесьте все плюсы и минусы – в каком режиме вы собираетесь эксплуатировать карточку, из каких источников пополнять счет, есть ли резервы при возникновении непредвиденных обстоятельств. Готовы внимательно и тщательно соблюдать условия – этот банковский продукт даст вам новые возможности. И даже заработать с помощью кэшбэка и бонусов.

    Кстати, чтобы не пропустить срок очередного платежа на карточный счет, полезными будут Интернет-банкинг и мобильное приложение. Если пользоваться ими не получается, подключите смс-информирование. Эта услуга платная, но в этой ситуации эти траты оправданны.

    Как сделать выбор

    Сейчас есть много онлайн-сервисов, помогающих выбрать тот или иной банковский продукт. Один из тех, кто предлагает наиболее полные и актуальные данные, портал Banki.ru. В виде таблицы вы получите список подходящих предложений с указанием лимитов, сроков, процентных ставки и др. Сравните подробные характеристики и требования к заемщикам, достоинства и недостатки по мнению экспертов. А определившись, можно, не откладывая, перейти на сайт банка для оформления заявки.

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