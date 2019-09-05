Кредитные карты с льготным периодом 100 дней в банке «Ренессанс Кредит» привлекают внимание, ведь трудно устоять, когда предлагают покупать сейчас, а платить потом, причем без процентов. Впрочем, реклама кое о чем умалчивает, а знать нюансы, от которых зависит реальная стоимость подобной услуги, обязательно. Расскажем об основных из них.

Как считается льготный период (ЛП)

За использование заемных средств обычно платят проценты в соответствии со ставкой. Однако в ряде случаев банк делает уступку или комплимент клиенту – предоставляет возможность в течение некоторого времени их не платить. Таким образом можно расплачиваться «чужими» деньгами, а к определенному моменту (ЛП указывают в количестве дней) вернуть ровно взятую сумму. Другое название этой опции грейс-период, от англ. grace – милость, благосклонность, отсрочка.

Правда, за обслуживание карты и еще ряд услуг предполагается плата. Да и порядок применения ЛП построен так, что со стороны финансовой организации это не безвозмездно. Ведь любая невнимательность в определении грейс-периода или суммы к погашению влечет за собой начисление процентов, а ставки довольно высокие.

Итак, прежде чем расписаться в получении карты, прочитайте все, указанное в документах мелким шрифтом, переспросите сотрудника банка, а потом еще попросите просчитать примеры с конкретными цифрами. И не только для ситуаций, когда все хорошо, но и если что-то пошло не по плану.

Начнем с начала – с какого дня считать ЛП. Частые варианты:

1-е число календарного месяца;

день формирования выписки;

день выпуска, получения или активации карты;

первая транзакция.

Какой из них ваш? Фактически разброс составляет до 30 дней, за которые при неправильном определении старта вам придется заплатить.

Далее: в конце этих 100 дней нужно погасить задолженность по всем списаниям за период или по каждому есть в запасе свои 3 месяца с небольшим? Вероятнее первый вариант, второй сложнее в реализации, хотя и выгоднее клиенту. Небольшое дополнение – есть еще и ежемесячные платежи, небольшие, но обязательные, иначе штраф.

Как посчитать, сколько должен

Самый животрепещущий вопрос – сколько придется отдать за пользование деньгами, если не выйти к концу оговоренного срока в ноль или плюс? Обязательно уделите ему максимум внимания – иногда в правилах есть оговорка, что грейс-период применим, только если задолженность погашена в течение его полностью. Фактически проценты начисляются ежедневно, просто в льготном периоде их не списывают с клиента. А если он не применяется, то и за пользование заемными средствами придется заплатить по полному тарифу.

Теперь, понимая наиболее важные принципы по данному предложению, взвесьте все плюсы и минусы – в каком режиме вы собираетесь эксплуатировать карточку, из каких источников пополнять счет, есть ли резервы при возникновении непредвиденных обстоятельств. Готовы внимательно и тщательно соблюдать условия – этот банковский продукт даст вам новые возможности. И даже заработать с помощью кэшбэка и бонусов.

Кстати, чтобы не пропустить срок очередного платежа на карточный счет, полезными будут Интернет-банкинг и мобильное приложение. Если пользоваться ими не получается, подключите смс-информирование. Эта услуга платная, но в этой ситуации эти траты оправданны.

Как сделать выбор

Сейчас есть много онлайн-сервисов, помогающих выбрать тот или иной банковский продукт. Один из тех, кто предлагает наиболее полные и актуальные данные, портал Banki.ru. В виде таблицы вы получите список подходящих предложений с указанием лимитов, сроков, процентных ставки и др. Сравните подробные характеристики и требования к заемщикам, достоинства и недостатки по мнению экспертов. А определившись, можно, не откладывая, перейти на сайт банка для оформления заявки.