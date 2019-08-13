Кредитные карты с льготным периодом 100 дней в Хоум Кредит Банке способны сильно облегчить жизнь. Чтобы не отдать за нее гораздо больше запланированного, обратите внимание на особенности, описанные в этой статье.

Понятие льготного периода (ЛП)

Иногда применяют термин «грейс-период». Это промежуток времени, за который не взимается плата за пользование заемными деньгами. Например, покупая холодильник взамен сломавшегося, вы вправе воспользоваться такой карточкой – и сэкономите проценты, которые пришлось бы выплатить за потребительскую ссуду. Правда, чтобы это действительно было так, вчитайтесь в правила использования этого платежного инструмента и расспросите банковского сотрудника перед подписанием документов. Вот основные нюансы.

Начало

Итак, вам потребовалась бытовая техника, и вы расплатились полученной ранее картой с ЛП. И вы уверены, что впереди больше четверти года, чтобы вернуть долг.

На самом деле отсчет может вестись как с этой даты, так и с более ранних – например, с первого дня календарного месяца или со списания платы за годовое обслуживание (а вы и не знали, что уже должны за него деньги). А еще, вероятнее всего, есть требование по ежемесячным платежам – они небольшие, но предполагаются, в том числе, и в грейс-период.

А если списаний несколько

Второй, связанный с предыдущим, пункт – скорее всего, погасить задолженность через 100 дней после начала ЛП нужно будет по всем операциям за этот период, а не только по той, с которой все началось. Отдельно для каждого платежа грейс-период вычисляется крайне редко, да и контролировать состояние счета при такой системе сложно. Поэтому – внимательно относитесь к размеру минуса на вашем счету, ведь закрыть его нужно будет фактически одномоментно. Небольшие суммы тогда практичнее гасить как можно скорей. И постарайтесь отложить крупные покупки до выхода в нулевой или положительный баланс. когда в вашем распоряжении снова будет 100 дней.

Не успел – значит, опоздал

К сожалению, часто держатели карт в какой-то момент неудачно рассчитывают свои силы и время – и на конец ЛП остается некоторая часть долга.

Логичное рассуждение с обывательской точки зрения: «Заплачу проценты за невыплаченную часть, там немного», - как ни обидно, в большинстве оказывается ошибочным. Потому что, по мнению финансовой организации и в соответствии с порядком использования карт с ЛП, при невыплате задолженности в течение грейс-периода в полном объеме, взыскиваются проценты за фактическое время пользования заемными средствами – включая то, что вы считали льготным.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, обязательно выясните, как именно идет расчет в таких случаях. Возможно, у вас схема будет другой, более лояльной для клиента – но узнайте это заранее, чтобы понимать, в какую сумму обойдется вам ваша рассеянность или недисциплинированность.

За что платить

Даже успевая со всеми платежами в льготные сроки, некоторые довольно много тратят на саму карточку. Потому что упустили из виду условия обслуживания: списания за ведение карточного счета, комиссии за снятие наличных и смс-уведомления, платежи по страховому полису и др.

Справедливости ради, зачастую есть и различные бонусы, кэшбэк, проценты на положительный остаток. Взвешивайте все за и против.

А чтобы управлять процессом, существуют Интернет-банкинг и мобильные приложения – отличная альтернатива привычным смс.

Какую карту предпочесть

Сравнить предложения различных финансовых организаций легко и быстро с помощью, например, онлайн-сервиса Banki.ru. Вы получите таблицу с указанием наименований продуктов, эмитентов, лимитов, процентных ставок и др. По каждому есть возможность посмотреть подробное описание и краткое резюме экспертов портала. Оформление заявки на самую, на ваш взгляд, интересную карту можно не откладывать – предусмотрена возможность сразу сделать это онлайн на сайте банка.