Кредитные карты с льготным периодом 100 дней в Русском Стандарте – платежный инструмент, который при грамотном обращении дает клиентам пользоваться заемными средствами на очень выгодных условиях. Однако для этого следует внимательно изучить правила, по которым работает ваша карточка.

Как действует льготный период (ЛП)

Если вы пользуетесь деньгами банка, за это, как правило, приходится заплатить некоторый процент. Во время ЛП такая плата не взимается. Для клиента это очень удобно, ведь в случае необходимости у вас всегда под рукой требуемая сумма, своеобразный беспроцентный заем.

Но в чем польза для финансового учреждения, кроме повышения лояльности к бренду? Дело не в комиссиях и других сборах, хотя они по минимуму компенсируют расходы эмитента. И не в том, что безналичные расчеты позволяют экономить на инкассации и в целом предпочтительней для экономики. Это имеет значение, но главную роль играют принципы и ограничения для применения грейс-периода (еще одно название ЛП).

Обязательно выясните:

что необходимо для действия ЛП – бывает, что он применяется только при полном погашении за этот срок всей задолженности, внесении ежемесячных платежей или соблюдении других условий. Нарушили – платите по базовой ставке;

когда начинается грейс-период – с начала календарного месяца или отчетного периода, с даты первой транзакции или другой. При получении отсчет может идти с даты выпуска или активации – тогда у вас останется на погашение меньше времени;

рассчитывается он по каждой операции отдельно или как начался, так через определенное количество дней потребуется возвратить все долги сразу;

есть ли оговорки по началу следующего грейс-периода.

На таких карточках часто подключены кэшбэк и бонусы, только они однозначно не превысят ваши проценты на заимствованные суммы, если вы не соблюдаете ЛП. Попросите сотрудников банка просчитать на примерах, сколько и когда нужно будет вернуть в той или иной ситуации. От вашего понимания зависит то, будете ли вы пользоваться льготами или заплатите полную стоимость заимствования.

В дальнейшем управлять процессом комфортно через современных «помощников» - Интернет-банкинг или мобильное приложение, они есть сейчас практически у всех финансовых организаций. Там видны все параметры, можно и операции проводить в них. Еще один способ – смс-уведомления, правда, они чаще всего платные и дают меньше возможностей.

Если хотите такую карту

Потребуется от вас не так уж и много:

гражданство РФ и регистрация в регионе присутствия банка;

паспорт и второй документ (загранпаспорт, водительские права и др.);

справка о доходах – ряд финансовых организаций не требуют ее для получения карты, но если вы можете подтвердить свое устойчивое материальное положение, процентная ставка в решении с некоторой вероятностью будет ниже;

дополнительные требования, например, наличие постоянной работы (особенно для молодежи).

Обработка заявки производится быстро – скорее всего, уже через четверть часа вы будете знать, одобрена она или нет.

Какая лучше?

У каждого свои приоритеты и потребности – соотношение лимитов, стоимости обслуживания, процентных ставок вы оцениваете сами. Чтобы выбирать из большего количества возможных вариантов, воспользуйтесь специальным онлайн-сервисом по подбору банковских продуктов. Например, на Banki.ru вы получите список всех подходящих вариантов в вашем регионе с основными характеристиками в табличной форме. Можно сравнить их и ознакомиться по каждому с подробным описанием, включая достоинства и недостатки, выделенные в ходе экспертизы портала. По той, что понравилась больше всего, доступна возможность сразу перейти на сайт эмитента для заполнения анкеты.