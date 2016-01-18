Страховая компания Башкирская страховая компания «Резонанс»

Справка banki.ru о компании

ООО «БСК «Резонанс» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 201-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошла в топ-20 ведущих компаний в Республике Башкортостан. В страховом портфеле в 2014 году основными составляющими являлись: ОСАГО (61,72%), каско (14,5%), страхование от несчастных случаев и болезней (10,3%). Основная деятельность компании сосредоточена в Республиках Башкортостан и Татарстан. Региональная сеть представлена 21 филиалом. Головной офис находится в городе Уфа.

Банк России приказом от 12.05.2016 года № ОД-1483 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «БСК«Резонанс».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 03.03.2016 № ОД-730), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ООО «БСК «Резонанс» оказывает страховые услуги розничным и корпоративным клиентам с 1993 года. Компания занимает ведущие позиции среди страховых компаний в Республике Башкортостан (18-е место по размеру сборов за 2014 год). Приоритетными направлениями деятельности компании являются: ОСАГО, каско, страхование от несчастных случаев и болезней.



Участниками страхового общества являются само общество, которому принадлежит 48,94% в уставном капитале и топ-менеджер Роман Яковенко с участием 51,06%.

В 2012 году компания демонстрировала увеличение объема страховых премий на 36,42%. В 2013 году отмечено снижение объема поступлений на 6,58%, а в 2014 году зафиксирован прирост – 75,27%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 235,36 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 134,28 млн рублей), 66,41% из них составляют сборы с физических лиц, 33,59% –с юридических лиц. По территориальному распределению страховые премии в 2014 году распределены между Республикой Башкортостан (51,3%), Республикой Татарстан (45,7%) и Красноярским краем (3%).

Выплаты в 2014 году составили 83,39 млн рублей. Уровень выплат – 35,43%. По итогам работы за первое полугодие 2015 года страховщиком было собрано 178,28 млн рублей (прирост 84,24% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 85,29 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: автострахование (76,21%, из них ОСАГО – 61,72%, каско – 14,5%), страхование от несчастных случаев и болезней (10,3%), страхование имущества (6,75%, из них имущества физических лиц – 4,41%, юридических лиц – 2,34%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (4,32%), добровольное медицинское страхование (2,24%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 219,76 млн рублей (93,37%), размер среднего агентского вознаграждения составил 14,82%.

По итогам 2014 года убыток компании, согласно отчетности по РСБУ, составил 92,56 млн рублей, по МСФО – 127,18 млн рублей.

19 ноября 2015 года единственным участником ООО «БСК «Резонанс» принято решение об уменьшении уставного капитала, составляющего 400,31 млн рублей, на 235,31 млн рублей путём уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника Общества и доли принадлежащей Обществу. Размер изменённого капитала юридического лица составит 165 млн рублей.



Рейтинг компании:

«Эксперт РА»: «B» («низкий уровень надежности»), прогноз развивающийся (рейтинг понижен 21 августа 2015 года).

Руководство: Роман Яковенко (генеральный директор).

Клиенты: ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Татарстан (Татарстан)», ОАО «Безопасность дорожного движения», ФБУ Администрация Волжского бассейна, ГАУ «Волейбольный клуб «Енисей» и др.

Дата последнего изменения: 11 мая 2016 г.