РНКБ, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Дебетовая Мир
Мир — РНКБ
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
Бонусы
- супермаркеты
- заправки
- для путешествий
программа лояльности Ваш бонус: начисление бонусных баллов до 10% от суммы покупки по карте при оплате картой РНКБ товаров и услуг у партнеров программы лояльности, указанных на сайте вашбонус.рф (в категориях "АЗС", "Аптеки", Все для дома", "Досуг и развлечение", "Канцтовары", Кожгалантерея", "Косметика, парфюмерия", "Красота и здоровье", "Одежда, обувь", "Отели", "Продукты", "Ресторан", "Спортивные товары", "Сувениры, подарки", "Текстиль", "Товары для детей", "Транспорт", "Электроника", "Ювелирные изделия"); бонусы в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) в магазинах - партнерах программы
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 3,5%
сумма операций по оплате товаров и услуг за календарный месяц не мене 10 000 руб. и минимальный остатка средств за месяц - не менее 1 000 руб. 3,5% - при наличие зачисления пенсии
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 10 000 руб., свыше - 1% мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц, начиная с третьего месяца;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - не предусмотрено;
- проценты за пользование овердрафтом, предоставленнным банком для завершения расчетов - 50% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- бесплатное обслуживание карты;
- бесплатное снятие в банкоматах сторонних банков до 10 000 руб.
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
- в рамках тарифного плана "MASS"
Дата актуализации
06.02.2019 17:50
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 47 городах России
Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
- Сайт
- www.rncb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
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8 800 234-27-27