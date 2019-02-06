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РНКБ, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Дебетовая Мир

Мир — РНКБ
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Бонусы
  • супермаркеты
  • заправки
  • для путешествий

программа лояльности Ваш бонус: начисление бонусных баллов до 10% от суммы покупки по карте при оплате картой РНКБ товаров и услуг у партнеров программы лояльности, указанных на сайте вашбонус.рф (в категориях "АЗС", "Аптеки", Все для дома", "Досуг и развлечение", "Канцтовары", Кожгалантерея", "Косметика, парфюмерия", "Красота и здоровье", "Одежда, обувь", "Отели", "Продукты", "Ресторан", "Спортивные товары", "Сувениры, подарки", "Текстиль", "Товары для детей", "Транспорт", "Электроника", "Ювелирные изделия"); бонусы в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) в магазинах - партнерах программы

Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 3,5%
сумма операций по оплате товаров и услуг за календарный месяц не мене 10 000 руб. и минимальный остатка средств за месяц - не менее 1 000 руб. 3,5% - при наличие зачисления пенсии
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - до 10 000 руб., свыше - 1% мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 49 руб. в месяц, начиная с третьего месяца;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - не предусмотрено;
  • проценты за пользование овердрафтом, предоставленнным банком для завершения расчетов - 50% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • бесплатное обслуживание карты;
  • бесплатное снятие в банкоматах сторонних банков до 10 000 руб.
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
  • в рамках тарифного плана "MASS"
Дата актуализации
06.02.2019 17:50
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 47 городах России
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Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
Сайт
www.rncb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Симферополь
Отделения 37
Банкоматы 137
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Телефоны
8 800 234-27-27