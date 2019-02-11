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Пенсионный плюс

Совкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,40%
Сумма
до 299 999
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,40 %
  • 40 001 ... 299 999 ₽
  • 1 год ... 3 года
Максимальная
  • 26,40 %
  • 40 001 ... 299 999 ₽
  • 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

Возможно подключение опции "Гарантия минимальной ставки", в рамках которой после полного погашения кредита без случаев возникновения просрочек и досрочного погашения, ставка пересчитывается по сниженному значению, а разница между выплаченными процентами и процентами, начисленными по "гарантированной ставке", возвращается клиенту. Возможные ставки: 11,9% годовых при уплате комиссии 6,9% от первоначальной суммы кредита; 14,9% годовых при уплате комиссии 3,9% от первоначальной суммы кредита. Подключение услуги возможно в момент оформления договора с плановым сроком кредита не менее 12 месяцев с программой личного страхования и при предоставлении документа, подтверждающего доход: для работающих клиентов – справка 2-НДФЛ; для пенсионеров – справка из ПФР; для индивидуальных предпринимателей - Справка 3-НДФЛ/Декларация по УСН/Выписка по расчетному счету.

Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
кредиты для работающих и неработающих пенсионеров
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • паспорт
  • для клиентов пенсионного возраста в качестве второго документа возможно предоставление любого документ из списка (пенсионное удостоверение/справка из ПФР - не обязательны): ИНН, страховой медицинский полис, водительское удостоверение, удостоверение военнослужащего, военный билет, загранпаспорт, СНИЛС
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    домашний или рабочий
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • выдача кредита по двум документам (подтверждение дохода не требуется);
  • возраст заемщика - до 85 лет;
  • возможно получение второго кредита при наличии уже действующего
Минусы
  • высокая ставка
Особые ограничения
  • кредит для пенсионеров (работающих и неработающих);
  • требуется наличие двух телефонов: домашний и мобильный;
  • -5 п. п. при наличии статуса «Почетный клиент», минимальная ставка не может быть ниже 14,9% годовых
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 12:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный плюс» в 1009 городах России
30 580
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Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
Адрес
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
ОГРН
1144400000425
Сайт
www.sovcombank.ru
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Телефоны
8 800 100-00-06 — единая справочная служба

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