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Страховая компания НКО ПОВС «Страховой дом «Платинум»

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Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование финансовых рисков
Справка banki.ru о компании

НКО ПОВС «Страховой дом «Платинум» – специализированная некоммерческая организация, получившая лицензию на осуществление взаимного страхования в апреле 2018 года. Общество берет начало с созданного в ноябре 2015 года ПОВС «Профессиональное содружество автовладельцев». Смена наименования на НКО ПОВС «Страховой дом «Платинум» произошла в октябре 2017 года, на внеочередном общем собрании членов общества. Центральный офис организации находится в Санкт-Петербурге.

Учредителями общества являются физические лица: Денис Конивецкий, Антон Барихновский, Наталия Митрофанова, Елена Виноградова и Кирилл Липаков.

Согласно информации, размещенной на сайте организации, в перечень осуществляемых видов страхования входят: страхование экологических рисков, страхование грузов, страхование риска невозврата микрозаймов, страхование сейфов банковских хранилищ и хранимых в них ценностей, комплексное страхование банковских рисков, страхование вещей, принятых ломбардом в залог или на хранение и др.

Руководство: Денис Конивецкий (директор).

На состоянию на 7 сентября 2018 года в состав НКО ПОВС «Страховой дом «Платинум» входят трое физических лиц и 9 юрлиц, среди которых: ООО «Инкомпрайс», ООО «Ломбард ЛЕВ», ООО «Инпрайд», ООО «Сибирский институт инноваций и развития бизнеса» и др.

Дата последнего изменения: 12 сентября 2018 г.
Справочная информация о компании
НКО ПОВС «Страховой дом «Платинум»
лицензия ЦБРФ ВС № 4359 от 17.04.2018
Руководитель
Денис Владимирович Конивецкий
по информации на 12 сентября 2018 г.
ОГРН
1157847372100
Адрес
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, лит. К, пом. 3-Н, 12-Н, оф. 508-3
Телефоны
+7 (812) 309-14-40
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ВС № 4359 от 17.04.2018 Действует
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