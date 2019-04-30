Страховая компания НКО ПОВС «Страховой дом «Платинум»

Справка banki.ru о компании

НКО ПОВС «Страховой дом «Платинум» – специализированная некоммерческая организация, получившая лицензию на осуществление взаимного страхования в апреле 2018 года. Общество берет начало с созданного в ноябре 2015 года ПОВС «Профессиональное содружество автовладельцев». Смена наименования на НКО ПОВС «Страховой дом «Платинум» произошла в октябре 2017 года, на внеочередном общем собрании членов общества. Центральный офис организации находится в Санкт-Петербурге.

Учредителями общества являются физические лица: Денис Конивецкий, Антон Барихновский, Наталия Митрофанова, Елена Виноградова и Кирилл Липаков.

Согласно информации, размещенной на сайте организации, в перечень осуществляемых видов страхования входят: страхование экологических рисков, страхование грузов, страхование риска невозврата микрозаймов, страхование сейфов банковских хранилищ и хранимых в них ценностей, комплексное страхование банковских рисков, страхование вещей, принятых ломбардом в залог или на хранение и др.

Руководство: Денис Конивецкий (директор).

На состоянию на 7 сентября 2018 года в состав НКО ПОВС «Страховой дом «Платинум» входят трое физических лиц и 9 юрлиц, среди которых: ООО «Инкомпрайс», ООО «Ломбард ЛЕВ», ООО «Инпрайд», ООО «Сибирский институт инноваций и развития бизнеса» и др.



Дата последнего изменения: 12 сентября 2018 г.