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Страховая компания Страховое общество «Империал»

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
88 236
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
1 508
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 07.04.2016 года № ОД-1143 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «Страховое общество «Империал».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 10.09.2015 № ОД-2390), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Дата последнего изменения: 9 апреля 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «Страховое общество «Империал»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3874 от 13.04.2015
Руководитель
Ильдар Гумарович Сытдыков (руководитель временной администрации)
по информации на 18 ноября 2015 г.
Адрес
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15
Телефоны
+7 (495) 232-11-55
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3874 от 13.04.2015 Отозвана

Банк России приказом от 07.04.2016 года № ОД-1143 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «Страховое общество «Империал».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 10.09.2015 № ОД-2390), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СИ № 3874 от 13.04.2015 Отозвана
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