Несмотря на то что финансовые организации привыкли зарабатывать на комиссионных сборах, некоторые из них позволяют снимать наличные бесплатно. Одним из таких продуктов следует назвать кредитные карты без процентов в банке Тинькофф Банк. Как правило, такая услуга предусмотрена для безналичных операций, однако в определенных ситуациях потребители предпочитают традиционные купюры.

Столь выгодные условия предлагаются не только в банкоматах вашей финансовой организации — нередко вы можете снимать деньги и в терминалах партнеров. Поэтому нелишним будет заранее уточнить их список у персонала. Еще один фактор, который необходимо учитывать — ограничение по получению средств за день, неделю, месяц и т. д. Такое условие предусмотрено в целях безопасности клиентов.

Выбор продукта

Подходить к изучению предлагаемых услуг следует со всей ответственностью. Поскольку вы оформляете заемные средства, обратите внимание на все основные параметры — процентную ставку, длительность и график погашения. Не стесняйтесь задавать вопросы — сотрудники обязаны ответить на них и проконсультировать вас по всем аспектам продукта.

Далее рассмотрите условия обналичивания денег — длительность беспроцентного снятия, комиссии в сторонних банкоматах (в том числе за рубежом). Не будет лишним узнать о тарифах на переводы. Также банки предоставляют грейс-период — льготный временной отрезок для погашения задолженности. Такая опция отлично подходит для уезжающих на отдых за границу — в качестве «резерва» на непредвиденные расходы.

Процедура получения

В последние годы процесс оформления стал значительно проще. Сегодня, чтобы составить заявление, потенциальный клиент должен соответствовать нескольким требованиям:

наличие постоянно источника дохода (не менее трех месяцев работы на последней должности);

положительная история;

возраст.

Как правило, на обработку запроса и принятия решения уходит не более пары рабочих дней. Однако если вы заполните анкету на официальном сайте, то время на ее рассмотрение уменьшится.

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