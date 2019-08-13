|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
|
14 331 заявка
|
Visa Classic
Mastercard World
|от 0%
|до 700 000
|до 55
|0 - 2 988
|есть
|
2 994 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Несмотря на то что финансовые организации привыкли зарабатывать на комиссионных сборах, некоторые из них позволяют снимать наличные бесплатно. Одним из таких продуктов следует назвать кредитные карты без процентов в банке Тинькофф Банк. Как правило, такая услуга предусмотрена для безналичных операций, однако в определенных ситуациях потребители предпочитают традиционные купюры.
Столь выгодные условия предлагаются не только в банкоматах вашей финансовой организации — нередко вы можете снимать деньги и в терминалах партнеров. Поэтому нелишним будет заранее уточнить их список у персонала. Еще один фактор, который необходимо учитывать — ограничение по получению средств за день, неделю, месяц и т. д. Такое условие предусмотрено в целях безопасности клиентов.
Выбор продукта
Подходить к изучению предлагаемых услуг следует со всей ответственностью. Поскольку вы оформляете заемные средства, обратите внимание на все основные параметры — процентную ставку, длительность и график погашения. Не стесняйтесь задавать вопросы — сотрудники обязаны ответить на них и проконсультировать вас по всем аспектам продукта.
Далее рассмотрите условия обналичивания денег — длительность беспроцентного снятия, комиссии в сторонних банкоматах (в том числе за рубежом). Не будет лишним узнать о тарифах на переводы. Также банки предоставляют грейс-период — льготный временной отрезок для погашения задолженности. Такая опция отлично подходит для уезжающих на отдых за границу — в качестве «резерва» на непредвиденные расходы.
Процедура получения
В последние годы процесс оформления стал значительно проще. Сегодня, чтобы составить заявление, потенциальный клиент должен соответствовать нескольким требованиям:
Как правило, на обработку запроса и принятия решения уходит не более пары рабочих дней. Однако если вы заполните анкету на официальном сайте, то время на ее рассмотрение уменьшится.
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