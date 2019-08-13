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Кредитные карты без процентов в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
14 331 заявка
Visa Classic
Mastercard World
 от 0% до 700 000 до 55 0 - 2 988 есть
2 994 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты без процентов в банке Тинькофф Банк в городах:

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Несмотря на то что финансовые организации привыкли зарабатывать на комиссионных сборах, некоторые из них позволяют снимать наличные бесплатно. Одним из таких продуктов следует назвать кредитные карты без процентов в банке Тинькофф Банк. Как правило, такая услуга предусмотрена для безналичных операций, однако в определенных ситуациях потребители предпочитают традиционные купюры.

Столь выгодные условия предлагаются не только в банкоматах вашей финансовой организации — нередко вы можете снимать деньги и в терминалах партнеров. Поэтому нелишним будет заранее уточнить их список у персонала. Еще один фактор, который необходимо учитывать — ограничение по получению средств за день, неделю, месяц и т. д. Такое условие предусмотрено в целях безопасности клиентов.

Выбор продукта

Подходить к изучению предлагаемых услуг следует со всей ответственностью. Поскольку вы оформляете заемные средства, обратите внимание на все основные параметры — процентную ставку, длительность и график погашения. Не стесняйтесь задавать вопросы — сотрудники обязаны ответить на них и проконсультировать вас по всем аспектам продукта.

Далее рассмотрите условия обналичивания денег — длительность беспроцентного снятия, комиссии в сторонних банкоматах (в том числе за рубежом). Не будет лишним узнать о тарифах на переводы. Также банки предоставляют грейс-период — льготный временной отрезок для погашения задолженности. Такая опция отлично подходит для уезжающих на отдых за границу — в качестве «резерва» на непредвиденные расходы.

Процедура получения

В последние годы процесс оформления стал значительно проще. Сегодня, чтобы составить заявление, потенциальный клиент должен соответствовать нескольким требованиям:

  • наличие постоянно источника дохода (не менее трех месяцев работы на последней должности);
  • положительная история;
  • возраст.

    • Как правило, на обработку запроса и принятия решения уходит не более пары рабочих дней. Однако если вы заполните анкету на официальном сайте, то время на ее рассмотрение уменьшится.

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