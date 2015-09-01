Страховая компания Инвест-Альянс

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Инвест-Альянс» – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 190-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Страховой портфель компании в 2014 году более чем на 90% состоял из страховых премий по каско. Региональная сеть организации включает нескольких территориальных агентств в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Головной офис компании расположен в Калининграде.

Банк России приказом от 13.04.2016 года № ОД-1225 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Инвест-Альянс».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 11.02.2015 № ОД-466), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 11 июля 2016 года компания признана банкротом, открыто конкурсное производство. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 22 ноября 2016 года компания находится в стадии ликвидации.



СК «Инвест-Альянс» зарегистрирована в августе 2002 году. Основной специализаций компании в настоящее время является предоставлении услуг по страхованию автотранспортных средств (каско).



Единственным участником общества является ООО «Евростом» (100%). Основным собственником, осуществляющим управление через несколько российских компаний, выступает частная акционерная компания «Пьюгон Инвестментс Лимитед» (Кипр). Конечных бенефициаров компания не раскрывает.

С 2007 по 2011 год страховые взносы компании были незначительными и колебались в пределах от 1 тыс. рублей в 2008 году до 328 тыс. рублей в 2011 году. С приходом новых инвесторов в конце в 2011 года компания начала проявлять активность на страховом рынке. По результатам 2012 года компания продемонстрировала увеличение объема страховых премий – до 43,68 млн рублей. Положительная динамика продолжилась и в последующие годы: в 2013 году темпы прироста достигли 280,62%, а в 2014 году – 67,53%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 278,53 млн рублей (аналогичный показатель в 2013-м – 166,25 млн рублей), 92,85% из них составляют сборы с физических лиц и 7,15% – с юридических. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий собран в Санкт-Петербурге (83,82%), где компания заняла 39-е место по взносам.

Выплаты в 2014 году составили 127,92 млн рублей. Уровень выплат – 45,93%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 48,92 млн рублей (минус 5,11% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 23,9 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основной составляющей стало страхование автокаско (94%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 265,67 млн рублей (95,38%), размер среднего агентского вознаграждения составил 29,97%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 402 тыс. рублей, по МСФО – 4,75 млн рублей.

Уставный капитал – 120,01 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2015 года).

На 1 сентября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Иван Зубков (генеральный директор).

Клиенты: Государственный университет Аэрокосмического приборостроения, ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России и др.

Партнеры

Автоцентры и СТО: ООО «Автосалон «Лидер», ООО «Гриффин Авто», ООО «Монком-Авто», ООО «Открытая дорога», ООО «Радуга Авто», ООО «Шувалово Моторс», ООО «Авто Лекарь», ООО «Автодом-Люкс», ООО «Буран», ООО «Рай-Авто СПб».

Дата последнего изменения: 23 ноября 2016 г.