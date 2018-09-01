Страховая компания Астрамед-МС

Справка banki.ru о компании

АО СМК «Астрамед-МС» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС по итогам 2017 года заняла восьмое место среди российских страховщиков по численности застрахованных и первое место по количеству застрахованных граждан в Свердловской области. Компания имеет самую развитую на Урале сеть филиалов и пунктов выдачи полисов ОМС: на территории Свердловской, Курганской областей и Пермского края работают 9 ее филиалов и 19 представительств. Головной офис расположен в Екатеринбурге.

СМК «Астрамед-МС» осуществляет страховую деятельность с 1993 года. Компания специализируется на оказании услуг в области добровольного и обязательного медицинского страхования и занимает лидирующие позиции по данным видами страхования в Уральском регионе.

За последние 5 лет под ее брендом объединились несколько известных страховых компаний Уральского региона. Компания является членом Межрегионального союза медицинских страховщиков и Всероссийского союза страховщиков.

На 1 марта 2019 года число застрахованных в СМК «АСТРАМЕД-МС» граждан составляет 3,5 млн человек.

Акционеры компании – физические лица: Лариса Мещанинова (47,59%), Виктор Иванов (25,0%), Анна Четверкина (23,74%) и Константин Половнев (3,67%).

Уставный капитал – 120,76 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Правление: Галина Коновалова (председатель), Елена Смирнягина, Михаил Пархоменко, Юлия Давыдова, Алексей Бажанов, Любовь Стриганова (гл. бухгалтер).

Совет директоров: Александр Иванов (председатель), Сергей Леонтьев, Александр Устюхин, Валерия Каневская, Алексей Бажанов.

Дата последнего изменения: 4 сентября 2018 г.