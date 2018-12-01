Страховая компания Кайрос

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Кайрос» – небольшая по размеру сборов универсальная региональная компания, специализирующаяся на морском страховании. По итогам 2017 года заняла 168-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков, 17-е место – в сегменте страхования средств водного транспорта и 13-е место среди страховщиков Камчатского края (100% сборов). Основные доли страхового портфеля по итогам 2017 года пришлись на страхование средств водного транспорта (53,4%) и страхование ГО владельцев средств водного транспорта (34,2%). СК «Кайрос» не имеет филиалов и представительств и осуществляет деятельность только на территории Камчатского края, заключая договора страхования с региональными рыбодобывающими компаниями. Головной офис находится в г. Петропавловск-Камчатский.

ООО СК «Кайрос» является узкопрофильной кэптивной компанией, которая была создана в апреле 1992 года при участии рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий. В начале своей деятельности организация осуществляла страхование только по трем видам страхования, а именно, коллективное страхование граждан от несчастных случаев, страхование грузов и страхование средств водного транспорта. В настоящее время в процессе роста и развития компания имеет возможность осуществлять деятельность по пяти видам страхования – помимо вышеперечисленных видов организация начала осуществлять страхование ГО владельцев водного транспорта и страхование финансовых рисков. Приоритетное направление деятельности компании – морское страхование.



В 2017 году СК «Кайрос» вошла в топ-15 страховщиков на территории Камчатского края РФ, где заняла 13-е место по общему объему сборов и второе место по страхованию средств водного транспорта. СК «Кайрос» является членом Некоммерческой организации «Дальневосточный союз страховщиков» (г. Владивосток) и Всероссийского союза страховщиков.

Участниками страхового общества являются трое физических лиц – граждан РФ: Валерий Пономарев (25,4%), Игорь Евтушок (25,3%), Де Ен Тяк (25,3%) и компания ПАО «Океанрыбфлот» (24%), акционерами которой в равных долях являются вышеперечисленные физические лица. Компания не имеет дочерних и ассоциированных обществ.

В 2013 году компания собрала 21,8 млн рублей страховых премий против 17,23 млн рублей годом ранее, продемонстрировав увеличение сборов на 26,54%. В 2014 году отмечается сокращение объема поступлений на 3,08%, а по итогам 2015-2016 годов зафиксирован прирост на 12,61% и 22,31% соответственно. В 2017 году страховщик собрал 40,73 млн рублей премий (+39,97% к 2016-му), из них 100% занимают взносы, уплаченные юридическими лицами. Размер страховых выплат в 2017 году составили 391 тыс. рублей, уровень выплат – 0,96%. За 9 месяцев 2018 года страховщиком собрано 39,61 млн рублей (прирост 10,75% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 197 тыс. рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 0,5%.

Страховой портфель компании в 2017 году включает: страхование средств водного транспорта (53,4%), страхование ГО владельцев средств водного транспорта (34,2%), страхование финансовых рисков (10,62%).

Весь объем страховых премий в 2017 году был собран компанией путем прямых продаж, без участия страховых агентов, брокеров или других посредников.

По итогам 2017 года страховщик получил 189,15 млн рублей чистой прибыли согласно отчетности как по РСБУ, так и по МСФО. Предыдущий год завершен с чистой прибылью в размере 38,86 млн рублей по РСБУ и совокупным доходом в 35,03 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

В настоящее время компании не присвоено рейтингов национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Оксана Чернова (генеральный директор).

Основными клиентами компании являются рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия Камчатки.

Дата последнего изменения: 19 декабря 2018 г.