Страховая компания Страховая фирма «Адонис»

Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая фирма «Адонис» (СФ «Адонис») – универсальная региональная организация, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года компания заняла 104-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков, 41-е место по сборам ОСАГО и вошла в топ-10 страховщиков Пермского края. Основные доли страхового портфеля в 2017 году занимают ОСАГО (62,64%) и страхование имущества физических лиц (10,48%). Компания имеет один филиал в Москве и более 20 представительств, расположенных преимущественно в Пермском крае. Головной офис находится в Перми.

СФ «Адонис» образована в марте 1992 года как медицинская страховая компания под наименованием ТОО «Страховая медицинская фирма «Адонис». Учредителями товарищества стали ПО «Пермнефтеоргсинтез», Пермский Коммерческий Банк, ТОО «Техкомсервис-2», ТОО «Бета-2» и А. Зубарев. С 1994 года становится универсальной страховой компанией, предоставляющей весь спектр страховых услуг юридическим организациям и частным лицам. Деятельность компании осуществляется на территории Пермского края, а также в Кировской и Свердловской областях.



В 1996 году компания преобразована в ЗАО «Страховая фирма «Адонис». В этом же году общество вошло в состав страховой группы «Лукойл», куда также вошли: страховая компания «Лукойл», московские компании «ЛУКойл-Сити», «Медведь» и «Медведь-ЛК». В 1997 году ЗАО «Страховая фирма «Адонис» преобразовано в ООО «Страховая фирма «Адонис». В состав учредителей в то время входили: ОАО «ПФПГ», ЗАО «Пермский фанерный комбинат», ЗАО «Пермская фондовая компания», ОАО «Минеральные удобрения», АО ПНПФ «Выбор».

В 2004 году стратегическим партнёром страховой фирмы «Адонис» стал крупнейший региональный банк «Урал ФД». Вскоре после этого Пермская финансово-производственная группа консолидировала 100% долей в уставном капитале ООО «СФ «Адонис». Работа в структуре холдинга открыла для страховой компании новые возможности – «Адонис» получил лицензию на проведение перестраховочной деятельности.

Компания является членом Национального Союза Страховщиков Ответственности, Союза Страховщиков «Урало-Сибирское Соглашение», ССО «Страховой союз», Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС), Российского Союза Автостраховщиков и Российского антитеррористического страхового пула.

Единственным участником общества является ООО «Пермская финансово-производственная группа» (100%) – инвестиционный холдинг, объединяющий организации в сфере ТЭК, финансовой сфере, телекоммуникационной сфере и сфере недвижимости. Участниками ООО «ПФПК» являются кипрская компания Pfig Overseas Investments Limited (93%) и Андрей Кузяев (7%), считающийся основным владельцем холдинга «Пермская финансово-производственная группа». Дочерних и зависимых обществ компания не имеет.

С 2010 года компания демонстрирует стабильное увеличение объемов сборов. В 2013 году организация собрала 325,56 млн рублей страховых премий, что на 62,06% больше, чем в предыдущем отчетном году. Не менее значимый показатель темпа прироста сборов страховщик показал в 2013 году – объем премий увеличился на 50,95%. По итогам 2015 года компания достигла увеличения сборов лишь на 7,03%, в 2016-м – на 1,8%. В 2017 году страховщик собрал 710,54 млн рублей премий, что на 32,71% превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 535,42 млн рублей). В структуре сборов 81,72% занимают взносы, уплаченные физлицами, 18,28% – доля юрилиц. Более 85% премий собрано на территории Пермского края. В данном регионе компания заняла восьмое место по общему размеру поступлений и вошла в тройку лидеров по страхованию имущества юридических лиц и ОСАГО. Размер страховых выплат в 2017 году составил 313,82 млн рублей, уровень выплат – 44,17%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 394,14 млн рублей премий, что на 28,46% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 306,82 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 198,79 млн рублей, уровень выплат – 50,44%.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2017 году являются: автострахование (72,22%, из них каско – 9,58%, ОСАГО – 62,64%), страхование имущества (14,95%, из них имущества физических лиц – 10,48%, юридических лиц – 4,47%), страхование от несчастных случаев и болезней (6,98%), добровольное медицинское страхование (3,62%).

При помощи посредников в 2017 году было собрано 657,2 млн рублей премий (92,49% от общего объема), среднее агентское вознаграждение составило 9,02%.

Партнерами по перестрахованию являются более 40 страховых и перестраховочных компаний, среди которых: АО «РНПК», АО «СОГАЗ», АО «Русское перестраховочное общество», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО СК «Пари» и другие.

В 2017 году чистая прибыль страховщика согласно отчетности по РСБУ составила 38,65 млн рублей, что на 34,48% уступает аналогичному показателю предыдущего года (в 2016-м – 58,99 млн рублей). Совокупный доход по МСФО, полученный в 2017 году, уменьшился в 1,4 раза и составил 40,74 млн рублей (доход в 2016-м – 57,9 млн рублей).

Уставный капитал – 590,64 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 157 чел., страховых агентов-юридических лиц – 34 ед. (из них 8 – страховые организации, 26 – иные юрлица), страховых агентов-физических лиц – 187 чел. (из них 49 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruBB+, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 11 мая 2018 года).

Руководство: Дмитрий Перхун (генеральный директор), Сергей Киселев, Светлана Леонтьева, Елена Доминова, Михаил Елизаров, Александр Викторов, Юлия Зайцева, Владимир Щелков.

Партнеры

Банки: Сбербанк РФ, ВТБ 24, Проинвестбанк, Сетелем Банк, ЮниКредит Банк, Быстробанк и др.

Клиенты: ООО «Пермская финансово-производственная группа», ООО «Пермская фондовая компания», ООО «Парма-Телеком», ООО «УМА Кэпитал», группа компаний «Оптимум», ООО УТТ «Полазнанефть», футбольный клуб «Амкар», ОАО «Соликамский мясокомбинат», группа компаний «Астрон», предприятия ООО «Нефтьсервисхолдинг», ООО «Санаторий «Демидково», ООО «Цементная торговая компания ЖБК-1», ООО «Уральская лизинговая корпорация», ОАО «Чусовской металлургический завод», ООО «Теплосервис» и др.

Дата последнего изменения: 29 ноября 2018 г.