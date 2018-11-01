Страховая компания Проминстрах

Справка banki.ru о компании

ООО «Проминстрах» – универсальная страховая компания, средняя по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 35-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и второе место по сборам в сегменте страхования ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, занимающем основную долю страхового портфеля (86,8%). В настоящее время открыто восемь филиалов компании в крупных городах России. Главный офис находится в Москве.

ООО «Проминстрах» – универсальная российская страховая компания, основанная в 2000 году. Основными направлениями деятельности являются страхование имущества юридических лиц и автострахование. Деятельность организации осуществляется более чем по 90 страховым программам.



В 2016 году компания приняла перестраховочный портфель ООО «Промышленная перестраховочная компания». Размер переданных страховых резервов составил 118,53 млн рублей. В июне 2017 года компания уведомила о принятии страхового портфеля от ООО «Региональная страховая компания» (РИНКО, г. Москва) по договорам добровольного страхования бытовой техники, электроники и другого имущества физических и юридических лиц, а также по договорам страхования ответственности застройщиков.

Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности и Российской Ассоциации авиационных и космических страховщиков. До 3 октября 2018 года ООО «Проминстрах» входило в список страховщиков, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков, но с указанной даты компания исключена из данного списка.

Главными участниками общества выступают пять юридических лиц: ООО «Финэкс» (59,96%, владельцы общества – Сергей Одинцов, Алексей Крылов и Илья Озолин), ООО «Виронта» (19,97%, конечный владелец – Сергей Одинцов), ООО «Мирта» (19,99%, конечный владелец – Сергей Одинцов).

В 2012 году компания собрала на 19,3% меньше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (608,35 млн рублей против 753,88 млн рублей годом ранее). В 2013-2014 годах отмечается увеличение объемов сборов на 83,39% и 17,71% соответственно. Следующий период деятельности характеризуется снижением страховых сборов. В 2015 году поступления компании сократились на 12,54%, а по итогам 2016-го – на 35,22%. В 2017-м страховщик демонстрирует значительный прирост – объем поступлений по итогам года вырос в 7,5 раза и составил 5,6 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 743,98 млн), из них 94,5% занимают поступления по договорам с юридическими лицами и 5,5% – с физическими лицами. Выплаты компании в 2017 году составили 433,18 млн рублей, уровень выплат – 7,73%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 2,42 млрд рублей премий, что на 25,04% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 1,93 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 219,54 млн рублей, уровень выплат – 9,09%.

Основные сборы премий по итогам 2017 года пришлись на страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (86,8%), каско (4,49%), страхование имущества юридических лиц (4,21%).

В 2017 году при помощи посредников компания собрала 5,58 млрд рублей (99,58%), размер среднего агентского вознаграждения составил 47,71%.

По итогам 2017 года компания получила чистую прибыль в размере 477,44 млн рублей по РСБУ и совокупный доход в 479,02 млн рублей по МСФО. В предыдущем году прибыль страховщика составила 9,98 млн рублей по РСБУ и 11,71 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 648,37 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).



Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 110 ед. (из них 63 – страховые организации, 47 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 69 чел.

Рейтинги компании

«Эксперт РА» отозвало рейтинг финансовой надежности СК «Проминстрах» по просьбе рейтингуемого лица (дата события – 1 ноября 2018 года). Рейтинг отозван без подтверждения в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Статус «под наблюдением» снят. Ранее у компании действовал рейтинг финансовой надежности на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

«Национальное Рейтинговое Агентство» отозвало рейтинг надежности и качества услуг СК «Проминстрах в связи с окончанием срока действия договора и отказом компании от дальнейшей актуализации рейтинговой оценки. Рейтинг отзывается без подтверждения его уровня в связи с недостаточностью информации для применения методологии (дата события – 29 ноября 2017 года). Впервые рейтинг был присвоен 30 января 2017 года на уровне «А.ic» со стабильным прогнозом.



Руководство: Илья Озолин (генеральный директор), Сергей Мордванюк, Олег Тизенгольт, Андрей Мамедов, Максим Большаков (гл. бухгалтер).

Клиенты: УМП «Томскстройзаказчик», КМТО «Премьера», МУП СЭС «Энергетик», ФГАУ «ОК «Шереметьевский», АО «Строительная корпорация Вологодской области», СПб ГБУ «Театр кукол Бродячая собачка», СПб ГБУ «Центр спорта Петродворцового района», ООО «Новомосковская энергосбытовая компания» (ООО «НЭСК»), АО «Горстройзаказчик», АО «Центр-Инвест», МУП «Дары Природы», АО «Южморгеология», ФГУП «Ведомственная охрана Минэнерго России», ДЮЦ «Петергоф», ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» и др.

Дата последнего изменения: 12 ноября 2018 г.