Страховая компания Генеральное страховое акционерное общество «Плато»

Справка banki.ru о компании

ЗАО ГСАО «Плато» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 126-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 18-е место по сборам в Нижегородской области (66,83% от общей премии) и 39-е место в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (более 94% страхового портфеля). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис расположен в Москве.

ГСАО «Плато» было учреждено в январе 1992 года. Основными акционерами на тот момент были АКБ «Токобанк», Государственное предприятие «Юганскнефтегаз», АКБ «Петровский», Концерн «Бутэк», дочернее предприятие ГП РВО «Зарубежнефть» – ООО «Зарнестсервис», занимающиеся поставками нефти и оборудования, а также физические лица, часть из которых является акционерами и по сей день. ГСАО «Плато» является членом Российского Антитеррористического Страхового Пула (РАТСП) и Всероссийского Союза Страховщиков. В настоящее время приоритетные виды деятельности компании – коллективное страхование от несчастных случаев и страхование имущества юридических лиц.



Акционерами ГСАО «Плато» являются ЗАО «Консалт. Оценка. Сюрвей» (77,24%) и топ-менеджмент в лице Татьяны и Владимира Кушнарёвых (22,53%), которые и выступают конечными бенефициарами компании.

В 2013 году компания собрала 383,91 млн рублей премий, что на 9,85% больше, чем в предыдущем отчетном году. По итогам 2014-го отмечается снижение поступлений на 18,47%, а в 2015-2016 годах – небольшой прирост сборов (4,09% и 0,03% соответственно). Объем страховых премий в 2017 году составил 303,27 млн рублей, что на 6,94% меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 325,9 млн рублей), из них 99,66% занимают взносы, уплаченные юридическими лицами. Размер страховых выплат в 2017 году равен 8,42 млн рублей, уровень выплат – 2,78%. За 1-е полугодие 2018 года страховщиком собрано 89,2 млн рублей (-69,15% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 3,54 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 3,97%.

Основные доли страхового портфеля компании по итогам 2017 года занимает страхование от несчастных случаев и болезней (94,69%) и страхование имущества юридических лиц (4,12%).

Почти весь объем страховых премий собран путем прямых продаж (99,67%), среднее агентское вознаграждение составило 27,38%.

По итогам 2017 года компания получила 157,43 млн рублей чистой прибыли по РСБУ и 135,9 млн рублей совокупного дохода по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с убытком по РСБУ в размере 522,77 млн рублей и совокупным доходом в 59,04 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 502,15 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 14 чел., страховых агентов-физических лиц – 2 чел., страховые агенты-юридические лица – отсутствуют.

Рейтинги компании

«Национальное рейтинговое агентство»: рейтинг надежности компании подтверждён на уровне А+ «Высокая степень надежности» и отозван в связи с окончанием срока действия договора (дата актуализации – 6 ноября 2015 года).

Эксперт РА: рейтинг надежности страховой компании «Плато» подтвержден на уровне А (III) «Высокий уровень надежности» и отозван в связи с отказом компании от актуализации рейтинга. Перед отзывом по рейтингу был подтвержден стабильный прогноз (дата события – 27 марта 2017 года).

Руководство: Наталия Косицына (генеральный директор).

Совет директоров: Владимир Кушнарёв (председатель).

Дата последнего изменения: 7 декабря 2018 г.