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Страховая компания Вектор

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
156 000
на 01.11.16
Чистая прибыль, тыс. ₽
-892
за 2015
Объем премий, тыс. ₽
410 944
за 2015
Объем выплат, тыс. ₽
81 124
за 2015
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • Каско
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • ОСАГО

Юридическим лицам

  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование предпринимательских рисков
Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая копания «Вектор» – небольшая по размеру сборов универсальная компания. По итогам 2015 года компания заняла 143-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 59-е место – по сборам ОСАГО. В страховом портфеле в 2015 году основными составляющими являлись: ОСАГО (45,27%), добровольное медицинское страхование (20,58%) и страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (12,01%). Региональная сеть включает 11 филиалов, расположенных в крупных городах России. Головной офис расположен в Симферополе (Республика Крым).

26 января 2017 года Банк России приказом № ОД-180 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий (приказ Банка России от 15.12.2016 № ОД-4560), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ООО «СК «Вектор» создано 30 декабря 2013 года в результате реорганизации ОАО «СК «Вектор» в форме преобразования. В свою очередь, ОАО «СК «Вектор» создано на основе Акционерного общества открытого типа «Чувашская страховая транспортная компания» (ЧСТК), зарегистрированного в апреле 1994 года. В настоящее время компания является универсальным страховщиком, приоритетным направлением деятельности которого является ОСАГО, взносы по которому составили свыше 45% в страховом портфеле в 2015 году, добровольное медицинское страхование и страхование ГО за причинения вреда третьим лицам.

ООО «СК «Вектор» состоит членом Национальной страховой гильдии и Торгово-промышленной палаты Крыма.

Участником страхового общества является ООО «КапиталДирект» (доля участия – 100%). Конечными бенефициарами выступают Сергей Шаталов (85,92%) и Владимир Веденеев (14,06%).

В 2012 году страховая организация собрала 3 тыс. рублей страховых премий. Данный финансовый результат является самым низким за последние 10 лет работы компании. В последующие годы в деятельности страховщика отмечен существенный прирост: в 2013 году объем поступлений составил 326 тыс. рублей, в 2014-м – достиг 74,12 млн рублей. По итогам 2015 года объем поступлений увеличился на 454,46% и составил 410,94 млн рублей, из них 54% занимают сборы с физических лиц и 46% – с юридических лиц. Сбор премий осуществлен в 11 регионах России, из них наибольший объем собран в Москве (44,47%), Республике Башкортостан (18%) и Республике Крым (11,11%). Выплаты в 2015 году составили 81,12 млн рублей. Уровень выплат – 19,74%. По итогам первого полугодия 2016 года страховщиком было собрано 239,85 млн рублей (прирост 102,08% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 109,83 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 45,79%.

Основными составляющими страхового портфеля компании в 2014 году стали следующие виды страхования: автострахование (49,15%, из них ОСАГО – 45,27%, каско – 3,88%), добровольное медицинское страхование (20,58%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (12,01%), страхование имущества юридических лиц (10,59%), страхование от несчастных случаев и болезней (7,35%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 408,31 млн рублей (99,36%), размер среднего агентского вознаграждения составил 22,51%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании составила 1,05 млн рублей по РСБУ и 6,09 млн рублей по МСФО. В 2015 году компания показала убыток в размере 892 тыс. рублей по отчетности РСБУ и 131,66 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 156 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2016 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за первое полугодие 2016 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 6 ед., страховых агентов-физических лиц – 18 чел., среднесписочная и фактическая численность работников на отчетную дату – 92 чел.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Атеняев (генеральный директор).

Клиенты: АО «Завод «Фиолент», МУП «Ивановский пассажирский транспорт», РГУ Нефти и газа имени И.М. Губкина, филиал «Аэронавигация центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, Полк народного ополчения Республики Крым, ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», МБУ ГО Судак «Коммунхоз», АО «Международный аэропорт «Симферополь», ГУП РК «Крымтелеком» и др.

Дата последнего изменения: 27 января 2017 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Вектор»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2664 от 25.06.2015
Руководитель
Светлана Петровна Сягайло (председатель конкурсного управляющего)
по информации на 10 апреля 2018 г.
ОГРН
1135047014541
Адрес
295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жигалиной, д. 6
Телефоны
+7 (495) 240-84-08
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2664 от 25.06.2015 Отозвана

Банк России приказом от 26.01.2017 года № ОД-180 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО «СК «Вектор».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий (приказ Банка России от 15.12.2016 № ОД-4560), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СИ № 2664 от 25.06.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 2664 - 03 от 25.06.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 2664 - 05 от 25.06.2015 Отозвана
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