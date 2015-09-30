Страховая компания ЛОТА-Медика

Банк России приказом от 30.09.2015 № ОД-2620 отозвал лицензию на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью страховой медицинской организации «ЛОТА-Медика» в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
Дата последнего изменения: 30 сентября 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО «ЛОТА-Медика»
лицензия ФССН С №2829 78 от 25.10.2005
Руководитель
Алексей Юрьевич Калганов
по информации на 2 июля 2015 г.
ОГРН
1027800538798
Адрес
199106, город Санкт-Петербург, В.О., 25-я линия, дом 8
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С №2829 78 от 25.10.2005
Отозвана
Банк России приказом от 30.09.2015 № ОД-2620 отозваллицензию на осуществление страхования в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
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