Страховая компания Страховое общество «Регион Союз»

Справка banki.ru о компании

ООО «Страховое общество «Регион Союз» – универсальная страховая и перестраховочная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 153-е место по размеру собранных страховых премий, 62-е место по сборам на рынке перестрахования. В страховом портфеле в 2015 году основными составляющими стали: страхование имущества юридических лиц (38,32%), добровольное медицинское страхование (27,43%) и страхование от несчастных случаев и болезней (16,2%). Компания не имеет филиальной сети. Головной офис находится в Москве.

с 01 января 2016 года ООО «СО «Регион Союз» прекратило осуществлять страховую деятельность и направило в Центральный Банк РФ уведомление о сдаче лицензии.



Банк России приказом от 23.06.2016 года № ОД-2015 отозвал лицензии компании на осуществление страхования и перестрахования в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



СО «Регион Союз» зарегистрировано в декабре 2003 года. Компания специализируется на предоставление страховых услуг предприятиям и организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты и гидротехнические сооружения, водоснабжения и водоотведения, энергетической отрасли, судостроение и судоремонта, оборонно-промышленного и строительного комплекса.

Компания является членом Всероссийского Союза страховщиков, Национальной страховой гильдии, Российского антитеррористического страхового пула и других профессиональных объединений.

В сентябре 2015 года компания уведомила о решении передать АО СК «Пари» страховой портфель по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в связи с добровольным отказом от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. Процедура передачи страхового портфеля АО СК «Пари» завершена в декабре 2015 года.

В марте 2016 года в связи с принятием решения о добровольном отказе от осуществления обязательного вида страхования компания уведомила о передаче страхового портфеля СПАО «Ингосстрах». Процедура передачи страхового портфеля по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров завершена в апреле 2016 года.

Единственным участником общества является ООО «Регион-Инвест» (100% в уставном капитале), владельцем которого выступает кипрская компания Кветтело Холдингс Лимитед, акционеры которой не разглашаются. Согласно данным МСФО за 2014 год конечной контролирующей стороной является Виктория Жукова.

В 2012 году компания собрала 815,93 млн рублей премий, что на 23,6% больше, чем в предыдущем отчетном году. В последующие годы отмечается снижение объемов поступлений: в 2013-2014 годах – на 27,33% и 25,86% соответственно, а по итогам 2015-го – на 26,46%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 323,28 млн рублей (аналогичный показатель в 2014-м – 439,60 млн рублей), из них 86,81% из них составляют сборы с юридических лиц и 13,19% – с физических лиц. Сбор премий осуществлен в 35 регионах России. Выплаты в 2015 году составили 117,37 млн рублей. Уровень выплат – 36,31%. По итогам I квартала 2016 года сборы страховщиком не осуществлялись (за аналогичный период 2015 года собрано 221,29 млн рублей), выплачено – 8,05 млн рублей.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: страхование имущества юридических лиц (38,32%), добровольное медицинское страхование (27,43%), страхование от несчастных случаев и болезней (16,2%), страхование предпринимательских рисков (4,81%), страхование владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (3,4%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (3,34%).

Размер перестраховочных премий в 2015 году сократился на 82,99% по сравнению с предыдущим отчетным годом (15,93 млн рублей против 93,67 млн рублей годом ранее). В I квартале 2016 года премий по договорам, принятым в перестрахование, не поступало.

В 2015 году при помощи посредников страховщиком собрано 306,93 млн рублей (94,94%), размер среднего агентского вознаграждения составил 42,76%.

Партнерами по перестрахованию выступают: ОАО «Русское перестраховочное общество», ООО «СПК «Юнити Ре», ЗАО «Капитал Перестрахование», ООО «Рослес-Ре» и др.

В 2015 году компания показала убыток в размере 357,79 млн рублей по РСБУ. Информация о совокупном доходе (убытке) по МСФО по состоянию на 15 июня 2016 года на сайте страховщика не размещена. По итогам 2014 года убыток компании составил 11,64 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 109,24 млн рублей по МСФО.

В марте 2016 года единственным участником ООО «СО «Регион Союз» принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал общества, составляющий 625 млн рублей уменьшается на 309 млн рублей путём уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника общества в уставном капитале общества. Размер изменённого капитала юридического лица составляет 316 млн рублей.

Рейтинг компании:

«Национальное Рейтинговое Агентство»: понизило рейтинг надежности компании до уровня ВВВ+ «Достаточная степень надежности» и отзывало рейтинг в связи с окончанием срока действия договора (дата актуализации – 27 апреля 2015 года).

Руководство: Евгений Тимофеев (генеральный директор), Сергей Меншутин.

Совет директоров: Виктория Жукова (председатель), Владимир Звягин, Оксана Манахова.

Клиентами компании являются более 650 предприятий и организаций в 35 регионах России, в том числе: «НПО «Программные комплексы реального времени», ООО «ВИЮС», Сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина», ИП «ГКФХ Лопоухов», ООО «ИнтерКрафт», ООО «Гефест» и др.

Партнеры

Банки: АО «Альфа-Банк», АО АКБ «Легион», ООО «Дил-банк», ОАО РНКБ.

Дата последнего изменения: 24 июня 2016 г.