Страховая компания Согласие-Вита

Справка banki.ru о компании

OOO СК «Согласие-Вита» – относительно небольшая по размеру сборов страховая компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2017 года компания заняла 70-е место по размеру собранной страховой премии и 18-е место по сборам в сегменте страхования жизни, занимающем 95,14% страхового портфеля. Страховые программы реализуются через агентов и партнеров, а также через сеть подразделений материнской страховой компании «Согласие», которая располагает офисами по всей России. Головной офис компании расположен в Москве.

OOO СК «Согласие-Вита», специализированная компания по страхованию жизни, была создана в 2000 году как «Интеррос-Согласие-Вита» крупным страховщиком «Интеррос-Согласие», входящим в группу «Интеррос». Компания сконцентрировалась главным образом на долгосрочном страховании жизни сотрудников предприятий группы.



Свое нынешнее название – «Согласие-Вита» – страховщик получил в 2002 году, когда материнская компания «Интеррос-Согласие» приняла решение выйти на широкий рынок и увеличить долю розничного страхования, в связи с чем была переименована в «Согласие». В том же году компания, помимо корпоративных программ страхования, начала активно развивать розничное направление, предлагая гражданам полисы страхования жизни и от несчастного случая и болезней.

В 2008 году, в результате раздела бизнеса между бывшими совладельцами «Интерроса» Владимиром Потаниным и Михаилом Прохоровым, компания «Согласие», а вместе с ней и ее «дочка» «Согласие-Вита» отошли Прохорову и вошли в принадлежащую ему группу «Онэксим». К тому времени компания занимала 102-ю позицию на рынке (723,7 млн рублей). Однако через год, в результате кризиса, была отброшена на 190-е место. Для восстановления утраченных позиций компания сконцентрировалась на развитии добровольного медицинского и личного страхования, предложив клиентам новые продукты по этим направлениям.

В 2012 году владельцы СК «Согласие-Вита» решили изменить стратегию компании и сконцентрироваться на накопительном и рисковом страховании жизни, а также активном развитии каналов продаж страховых продуктов. В результате, в 2013 году компания вошла в топ-100 крупнейших российских страховщиков (94-е место, объем собранной премии – 905,4 млн рублей) и заняла 13-ю позицию среди компаний по страхованию жизни. В 2014 году страховые сборы ООО «Согласие-Вита» выросли почти в пять раз и достигли 4,4 млрд рублей (31-е место на рынке), а в сегменте страхования жизни компания заняла седьмое место. По итогам следующих лет компания демонстрирует падение сборов на рынке прямого страхования. В 2015-2016 гг. поступления страховщика сократились на 55,14% и 1,87% соответственно, а по итогам последнего отчетного периода – на 14,02%.

Объем собранной страховой премии в 2017 году составил 1,67 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 1,94 млрд рублей), из них 98,62% занимают сборы по договорам с физическими лицами и 1,38% – с юридическими лицами. Размер страховых выплат за минувший год составил 198,69 млн рублей, уровень выплат – 11,89%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 1,65 млрд рублей премий, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 754,43 рублей). Сумма выплат за этот период составила 27,9 млн рублей, уровень выплат – 1,69%.

В настоящее время «Согласие-Вита» является специализированной компанией по накопительному и рисковому страхованию жизни. Входит в страховую группу «Согласие»*. Является членом Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации страховщиков жизни.

Единственным участником общества является ООО «СК «Согласие» (100% доля) – универсальный страховщик, входит в топ-15 крупнейших российских страховых компаний по объему собранной премии (11-е место по итогам 2017 года).

Основной составляющей страхового портфеля компании в 2017 году являлось страхование жизни (кроме пенсионного страхования), занимающее 95,14%. Доля в размере 4,86% приходится на страхование от несчастных случаев и болезней. Основным дайвером роста по итогам года выступило инвестиционное страхование жизни, объем полученных премий в данном сегменте вырос на 75%.

Доминирующим в структуре портфеля компании остается партнерский канал продаж. При помощи посредников в 2017 году общество собрало 1,65 млрд рублей (98,9%), размер среднего агентского вознаграждения составил 72,9%.

В 2017 году страховщик получил 29,14 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против убытка в размере 2,44 млн рублей годом ранее. Совокупный доход по МСФО в 2017 году составил 31,58 млн рублей, что в девять раз превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 3,49 млн рублей).

Уставный капитал – 397 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 51 ед., страховых агентов-физических лиц – 397 чел. (из них 300 – индивидуальные предприниматели).

OOO СК «Согласие-Вита» в настоящее время не имеет индивидуальных рейтингов надежности.

Рейтинги материнской компании «Согласие»:

«Эксперт РА»: ruBBB, прогноз по рейтингу стабильный (актуализирован 2 августа 2017 года). Ранее у компании действовал рейтинг A+ «Очень высокий (наивысший) уровень надежности», третий подуровень, со стабильным прогнозом.

Standard & Poor's подтвердило рейтинг финансовой устойчивости СК «Согласие» на уровне В+ и рейтинг по национальной шкале на уровне ruA, а затем отозвало рейтинги по просьбе страховщика (дата события – 3 февраля 2017 года). На момент отзыва по рейтингам был установлен «негативный» прогноз.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило рейтинг надежности и качества услуг ООО «СК «Согласие» на уровне «ААА.ic» со стабильным прогнозом. Рейтинг надежности и качества услуг присвоен впервые 6 февраля 2017 года.

АКРА впервые присвоило СК «Согласие» кредитный рейтинг на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом (дата события – 2 октября 2017 года).

Руководство: Татьяна Ланда (генеральный директор), Алексей Омелюта, Татьяна Савичева (гл. бухгалтер).

Партнеры компании

Банки: ООО КБ «Ренессанс Кредит», АО «АКБ «Международный финансовый клуб», АО «АКБ «Форштадт», ПАО «Меткомбанк» и др.

*В настоящий момент группа «Согласие» включает две страховые компании: «Согласие» (универсальный страховщик) и «Согласие-Вита» (страховщик жизни). До конца 2016 года в группу входила также небольшая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании ЗАО СК «Согласие-М». С 31 декабря 2016 года компания прекратила деятельность в сфере ОМС и уведомила о дальнейшей ликвидации. По итогам 2017 года страховая премия группы «Согласие» составила порядка 34,57 млрд рублей (без ОМС), совокупный объем выплат – 20,24 млрд рублей. Владельцем страховой группы «Согласие» является Группа «Онэксим» – один из крупнейших в России частных инвестиционных фондов, принадлежащий Михаилу Прохорову. В число активов Группы «Онэксим» также входят: АО «АКБ «Международный финансовый клуб» (крупный по размеру активов столичный банк), ООО «КБ «Ренессанс Кредит» (крупный столичный розничный банк, один из лидеров на рынке потребкредитования), Группа компаний «Оптоган» (российский производитель светодиодов), ПАО «Квадра» (одно из ключевых предприятий в системе электроснабжения Европейской части России) и др.

Дата последнего изменения: 14 ноября 2018 г.