Страховая компания Российская национальная перестраховочная компания (РНПК)

Справка banki.ru о компании

АО РНПК – специализированная перестраховочная компания, созданная в 2016 году по инициативе Банка России с целью поддержки отечественного страхового рынка посредством предоставления перестраховочной емкости для защиты имущественных интересов. По итогам 2017 года АО РНПК заняла первое место по сборам на рынке перестрахования (7,62 млрд рублей). Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис расположен в Москве.

Компания зарегистрирована 3 августа 2016 года на основании соответствующего решения Банка России от 29 июля 2016 года. С 29 декабря 2016 года официальным названием общества является АО «Российская национальная перестраховочная компания» (АО «РНПК»), ранее – АО «Перестраховочная компания НПК». Согласно выданной лицензии общество вправе заключать договоры перестрахования по всем видам страхования, в том числе: личное страхование, имущественное страхование, добровольное медицинское страхование, страхование ответственности, обязательное страхование.



АО РНПК создано для предоставления перестраховочной защиты российским страховщикам, столкнувшимся с недоступностью международных перестраховочных емкостей. Основным направлением деятельности компании является защита санкционных рисков, которые невозможно перестраховать за рубежом, а также перестрахование рисков по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций.

В мае 2017 года Наблюдательный совет АО РНПК утвердил пятилетнюю стратегию развития, согласно которой к 2021 году компания должна стать лидером российского рынка перестрахования с объемом премий в 24,7 млрд рублей, иметь под контролем более 40% рынка входящего перестрахования (сейчас чуть почти 35% рынка занимают совокупно два лидера – «Согаз» и «Ингосстрах») и принимать не менее 15% всех основных рисков на рынке исходящего перестрахования. С 1 января 2017 года страховые компании в обязательном порядке передают РНПК 10% рисков по договорам перестрахования объектов, находящихся под международными санкциями.

Компания является членом Российской Ассоциации Авиационных и Космических Страховщиков (РААКС), Российского Антитеррористического Страхового Пула, Всероссийского Союза Страховщиков и Федерации Афро-Азиатских Страховщиков и Перестраховщиков.

Единственным акционером общества является Центральный Банк РФ (100% акций).

Основной линией бизнеса компании в 2017 году являлось перестрахование имущества юридических лиц с долей 55,53%, второй по величине линией бизнеса стало авиационное перестрахование с долей 11,09%. Также, перестраховочный портфель включает каско (6,06%), страхование грузов (5,16%), страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (4,0%), страхование предпринимательских рисков (3,43%) и др.

В 2017 году страховщик получил 88,67 млн рублей чистой прибыли по ОСБУ и 213,52 млн рублей совокупного дохода по МСФО. По итогам 2016 года совокупный доход компании достиг 497,61 млн рублей (по МСФО), а размер чистой прибыли составил 435,06 млн рублей.

Уставный капитал – 21,3 млрд рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Рейтинги

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА): ААА (RU), прогноз – стабильный (подтвержден 27 апреля 2018 года). Кредитный рейтинг впервые присвоен компании 28 апреля 2017 года.

Fitch Ratings: BВВ-, прогноз – позитивный. Рейтинг финансовой устойчивости впервые присвоен компании 6 июня 2017 года и подтвержден 18 мая 2018 года.

Правление: Николай Галушин (президент), Наталья Карпова, Ольга Крымова, Александр Щеглов, Александр Верещака, Юлия Архангельская, Михаил Сепп, Елена Лукьянова, Святослав Котик, Наталья Боровкова (гл. бухгалтер) и др.

Наблюдательный совет: Сергей Швецов (председатель), Михаил Братанов, Николай Галушин, Андрей Голиков, Валерий Горегляд, Игорь Жук, Сергей Игнатьев, Вадим Кулик, Елена Курицына, Игорь Юргенс.

Партнеры: Белорусская национальная перестраховочная организация (БНПО), Международный страховой брокер «Марш», ООО «Страховой брокер «РТ- Страхование», ЗАО Страховой брокер «Малакут», ООО «Страховой брокер «Аксиом Инре», ООО «Челлендж Групп-Страховые консультанты и брокеры», ООО «Страховой брокер СиЛайн», крупные российские страховые компании («СОГАЗ», «Росгосстрах», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «ВТБ-страхование», «ВСК» и т. д.).

Дата последнего изменения: 5 сентября 2018 г.