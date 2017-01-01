Страховая компания Фьорд

Справка banki.ru о компании

ООО «СК Фьорд» – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года общество заняло 171-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 62-е место по сборам каско (более 78% страхового портфеля). Компания представлена головным офисом и одним филиалом в Самаре.

27 октября 2016 года Банк России приказом № ОД-3690 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 13 июня 2017 года компания прекратила деятельность в результате ликвидации юридического лица.



Общим собранием участников общества 13 апреля 2016 года принято решение о добровольном отказе компании от осуществления страховой деятельности и намерении передать страховой портфель по всем видам страхования ООО «Страховая компания «Паритет-СК».



«СК Фьорд» начала работу на рынке финансовых услуг с 2002 года. В настоящее время компания является универсальной многопрофильной страховой организацией, обслуживающей интересы корпоративных и розничных клиентов. Основная деятельность компании осуществляется в Самарской области, где компания занимает лидирующие позиции по итогам 2015 года: 21-е место по объему собранной премии и девятое место сборам в сегменте страхования средств наземного транспорта.

В июле 2016 года компания осуществила передачу ООО СК «Паритет-СК» страхового портфеля состоящего из обязательств по договорам всех видов страхования и перестрахования. Передача портфеля выполнена в связи с принятием Страховщиком решения о добровольном отказе от осуществления страховой деятельности (протокол общего собрания участников № 2/2016 от 13 апрлея 2016 года).

Единственным участником общества является ООО «Бэрсус» (основной владелец – Равиль Салихов, владеющий долей в размере 86% в уставном капитале общества).

В 2012 году компания продемонстрировала прирост сборов на 80,58%, собрав 102,66 млн рублей премий против 56,85 млн рублей годом ранее. В 2013 и 2014 годах объемы поступлений увеличились на 71,14% и 12,28% соответственно. По итогам 2015 года отмечается снижение сборов на 9,73%.

Объем страховых премий в 2015 году составил 178,07 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 197,26 млн рублей), из них 81,06% занимают сборы с физических лиц и 18,94% – с юридических лиц. Весь объем страховых премий в 2015 году собран в Самарской области. Выплаты в 2015 году составили 135,62 млн рублей. Уровень выплат – 76,16%. По итогам работы в I квартале 2016 года страховщиком собрано 35,94 млн рублей (минус 15,56% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 34,97 млн рублей. Уровень выплат за первый квартал 2016 года составил 97,31%.

По итогам 2015 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: каско (78,12%), добровольное медицинское страхование (7,61%), страхование имущества юридических лиц (6,78%), страхование от несчастных случаев и болезней (4,56%).

При помощи посредников в 2015 году компания собрала 149,27 млн рублей премий (83,83%), размер среднего агентского вознаграждения составил 19,47%.

Чистая прибыль компании в 2015 году составила 575 тыс. рублей согласно отчетности по РСБУ. Информация о совокупном доходе (убытке) по МСФО за 2015 год на сайте компании не размещена (по состоянию на 22 июня 2016 года). По итогам 2014 года компания показала чистую прибыль в размере 1,91 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 870 тыс. рублей по МСФО.

2 декабря 2016 года единственным участником ООО «Фьорд» принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал общества, составляющий 178 млн рублей уменьшается на 100 млн рублей путём уменьшение номинальной стоимости участника, размер изменённого капитала юридического лица составляет 78 тыс. рублей.

Рейтинг компании:

«Эксперт РА»: подтвердило рейтинг надежности компании на уровне А «Высокий уровень надежности», первый подуровень, со «стабильным» прогнозом и отозвало его в связи с расторжением договора на поддержание рейтинга (дата актуализации – 25 апреля 2016 года).

Руководство: Анатолий Власов (генеральный директор), Мовсар Хамидов, Алла Кольцова, Марина Шельпова, Дарья Киреева.

Партнеры

Автодилеры и автоцентры: ЗАО «Диверс Моторс Самара», ООО «Автоимпорт», ООО «АЗР Моторс Самара», ООО «Самара-Моторс», ООО «Пупре Авто Самара», ОАО «Самара-Лада», ООО «ВолгаАвто» и др.

Банки: ВТБ24, Связь-Банк, Сбербанк России, Газпромбанк, Банк Форштадт, Русфинанс Банк, АК Банк, БыстроБанк, Райффайзенбанк, Первобанк и др.

Клиенты: ООО «Текстиль-Поволжье», ГБУ Самарской области «Региональный центр недвижимости» и др.

Дата последнего изменения: 15 июня 2017 г.