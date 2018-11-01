Страховая компания Сосьете Женераль Страхование

Справка banki.ru о компании

ООО «Сосьете Женераль Страхование» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 76-е место по размеру собранной страховой премии в общем ренкинге российских страховщиков и шестое место по сборам в сегменте страхования финансовых рисков, главной составляющей страхового портфеля (85,49% от общего сбора). «Сосьете Женераль Страхование» не имеет дочерних предприятий, филиалов и представительств. Продукты компании реализуются через отделения российских дочерних банков Societe Generale по всей стране. Головной офис находится в Москве.

ООО «Сосьете Женераль Страхование» – универсальная российская страховая компания, зарегистрированная в апреле 2014 года. Является правопреемницей по всем правам и обязательствам ЗАО «Сосьете Женераль Страхование», зарегистрированного в августе 1993 года. Основное направление деятельности – страхование заемщиков. Компания является членом Всероссийского союза страховщиков.



Основным владельцем «Сосьете Женераль Страхования» является французская страховая компания Sogecap S.A., входящая в группу Societe Generale* (81% акций), 19% акций принадлежит ПАО «Росбанк».

В 2012 году страховщик показал прирост страховых взносов на 364,95%, собрав 784,68 млн рублей против 168,77 млн рублей годом ранее. В 2013 году имело место незначительное увеличение размера поступлений (+3,28%), а в 2014-м прирост сборов достиг 45,21%. По итогам 2015 года компания собрала 721,53 млн рублей премий, что на 38,69% меньше от показателя предыдущего отчетного периода. По объему собранной премии компания заняла 107-е место в ренкинге российских страховщиков (в период 2012-2014 годов общество входило в топ-100 страховых компаний РФ по объему поступлений). По результатам деятельности за 2016-2017 год компания достигла прироста сборов на 17,7% и 52,77% соответственно. Размер собранной премии в минувшем году составил 1,3 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 849,23 млн рублей), из них 98,37% занимают поступления по договорам с физическими лицами и 1,63% – взносы с юрлиц. Объем выплат в 2017 году равен 46,06 млн рублей, уровень выплат – 3,55%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 678,52 млн рублей премий, что на 29,91% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 522,32 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 15,82 млн рублей, уровень выплат – 2,33%.

По итогам 2017 года основной объем премий собран по страхованию финансовых рисков (85,49%) и страхованию имущества физических лиц (11,46%).

При помощи посредников в 2017 году компания собрала 1,27 млрд рублей (97,66%), размер среднего агентского вознаграждения составил 65,19%.

В 2017 году организация показала прибыль по ОСБУ в размере 218,06 млн рублей, что на 62,45% больше, чем за предыдущий отчетный год (в 2016-м – 134,23 рублей). Размер совокупного дохода по МСФО по итогам года увеличился на 53,32% и составил 150,29 млн рублей (в 2016-м – 98,02 млн рублей).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 3 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Кирилл Карманов (генеральный директор), Фредерик Салаюн, Ирина Павлова.

Информация о клиентах «Сосьете Женераль Страхования» на сайте компании не разглашается.

Партнеры компании

Банки: ООО «Русфинанс Банк», ПАО «Росбанк», АО «КБ «ДельтаКредит».

* Финансовая группа Societe Generale основана в 1864 году во Франции. Бизнес группы охватывает порядка 31 млн клиентов в 66 странах мира. Основная деятельность приходится на Францию и другие европейские страны. Количество сотрудников – 146 тыс. человек. На 1 июля 2016 года капитал составляет 58,5 млрд евро, чистая прибыль – 2,39 млрд евро. В России группу Societe Generale представляют ПАО «Росбанк» (универсальный банк), ООО «Русфинанс Банк» (банк, специализирующийся на потребительском кредитовании) и АО «КБ ДельтаКредит» (ипотечный банк), ООО «Сосьете Женераль Страхование Жизни» (специализация – личное страхование), ООО «Сосьете Женераль Страхование» (универсальный старховщик), ALD Automotive (лидер на рынке оперативного лизинга автотранспорта), ЗАО «СЖ Финанс» (лизинговая компания).

Дата последнего изменения: 23 ноября 2018 г.