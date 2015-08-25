Страховая компания Страховая инвестиционная компания

Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая инвестиционная компания» — универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. Ее основным направлением деятельности является страхование рисков в строительстве. По итогам 2014 года компания заняла 101-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и вошла в лидеры по страхованию ответственности застройщиков. В страховом портфеле компании в 2014 году основными составляющими были: страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (81,46%) и страхование финансовых рисков (15,13%). В настоящее время открыто 23 представительства компании в крупных городах России. Головной офис находится в Омске.

3 марта 2016 года Банк России приказом № ОД-731 отозвал лицензию компании на осуществление страхования. Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 14.01.2016 № ОД-79), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий формирования страховых резервов.

Решением Арбитражного суда Омской области от 25.05.2016 года компания признана несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 14 июня 2016 года ООО «Страховая инвестиционная компания» находится в стадии ликвидации.

ООО «Страховая инвестиционная компания» («СТИНКО») была создана в 2001 году. До 2013 года компания фактически не осуществляла деятельность, сборы были на очень незначительном уровне (менее 100 тыс. рублей). В 2013 году компанию приобрело ОАО «Сибирский Промышленный Альянс», контролируемое группой лиц, связанных с руководством ряда строительных СРО. В настоящее время компания является одним из лидеров рынка страхования ответственности застройщиков. Соответствующую лицензию компания получила одной из первых в стране в январе 2014 года, после вступления в силу изменений в законе №214-ФЗ «О долевом участии в строительстве многоквартирных жилых домов», предусматривающих обязанность застройщиков страховать свою ответственность перед дольщиками.

Стратегическая цель компании на ближайшие годы — достижение статуса ведущей федеральной компании в сфере страхования рисков в строительной отрасли.

По состоянию на конец 2014 года ООО «Страховая инвестиционная компания» имеет два дочерних сообщества: ОАО «Алпико» (прочая оптовая торговля) и ЗАО «Завод строительных материалов» (производство и продажа строительных материалов, строительство зданий и сооружений).

Участниками общества являются ОАО «Сибирский Промышленный Альянс» (90,13%) и само общество (9,87%). Совладельцами ОАО «Сибирский Промышленный Альянс» в равных долях (по 50% каждый) выступают Евгений Задорин и Алексей Костюченко.

В 2012 году компания собрала 51 тыс. рублей страховых премий, что на 1,92% больше, чем в предыдущем отчетном году. В 2013-м сборы резко увеличились до 51,9 млн рублей, в 2014 году продолжилась динамика предыдущего года и сборы возросли до 960,02 млн рублей. Столь значительный объем поступлений связан с появлением в 2014 году нового вида страхования — страхования ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по договорам долевого участия в строительстве.

Выплаты компании в 2014 году составили 1,02 млн рублей. Уровень выплат — 0,11%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 139,5 млн рублей, выплачено — 2,3 млн.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (81,46%) и страхование финансовых рисков (15,13%). По 1,7% приходится на страхование ГО за причинение вреда третьим лицам и страхование имущества юридических лиц. В 2014 году компания заняла третье место в сегменте страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору и 19-е — по страхованию финансовых рисков.

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 959,94 млн рублей (99,99%), размер среднего агентского вознаграждения составил 21,62%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 619,74 млн рублей, по МСФО — 714,5 млн.

Уставный капитал — 500 млн рублей (по состоянию на 26 августа 2015 года).

На 1 августа 2015 года компания не имела рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Николай Киссер (генеральный директор).

Клиенты: Единый Строительный Банк, ООО «Компания «Просто», НП «СРО «Первая гильдия строителей» (г. Омск), ООО «СК «Приоритетное Страхование» (г. Москва), НП «СРО «Союз строителей Омской области» (г. Омск), НП «МНОС «Сибирь» (г. Новосибирск), СРО «НП «ЮграСтрой Проект» (г. Ханты-Мансийск), СРО «НП «Ассоциация инжиниринговых компаний» (г. Чита) и др.

Дата последнего изменения: 20 июня 2016 г.