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Страховая компания Интермедсервис-Сибирь

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
78 500
на 01.10.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
-1 063
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
25 296
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
30 118
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая компания «Интермедсервис-Сибирь» – небольшая по размеру сборов региональная страховая организация, специализацией которой является добровольное медицинское страхование (100% страхового портфеля) и обязательное медицинское страхование. По итогам 2014 года компания заняла 294-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошла в лидеры по сборам в сегменте ДМС в Алтайском крае. На рынке ОМС компания занимает 25-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных, количество которых составляет более 46 тысяч человек. Компания представлена одним филиалом и центральным офисом в Барнауле.

Банк России приказом от 13.04.2016 года № ОД-1223 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Интермедсервис-Сибирь» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

СК «Интермедсервис-Сибирь» зарегистрирована в Алтайском крае в мае 1999 года. Предоставление услуг по обязательному и добровольному медицинскому страхованию осуществляется компанией на территории Алтайского края. В данном регионе в 2014 году компания заняла 4-е место по сборам ДМС. Договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию заключены страховой медицинской организацией с более 160 медицинскими учреждениями на территории Алтайского края.

Участниками общества являются трое физических лиц – Николай Горлов (21,23%), Виктор Хандута (16,26%), Игорь Корзников (12,83%) и ООО Страховая компания «Вита МТ» (49,68%, совладельцы компании в равных долях Алексей Долгов и Александр Костыркин), лицензия которой на осуществление страховой деятельности была отозвана приказом ФСФР №12-1894/пз-и от 24 июля 2012 года, в связи с невыполнением требований по увеличению размера уставного капитала.

В 2012 году компания собрала 27,54 млн рублей против 16,15 млн рублей годом ранее, продемонстрировав увеличение объемов страховых взносов на 70,57%. В 2013 году объемы поступлений увеличились на 125,90%, а в 2014 году – сократился более чем в два раза (-59,34%).

Объем страховых премий в 2014 году составил 25,3 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 62,21 млн рублей), из них 98,59% составляют сборы с физических лиц и 1,41% - с юридических. По территориальному распределению весь объем страховых премий в 2014 году осуществлен в Алтайском крае.

Выплаты в 2014 году составили 30,12 млн рублей. Уровень выплат – 119,06%. По итогам работы в первом полугодии 2015 года страховщиком было собрано 11,79 млн рублей (минус 13,44% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 13,97 млн рублей.

Страховой портфель компании по итогам 2014 года состоял исключительно из договоров по добровольному медицинскому страхованию. При помощи посредников страховщиком было собрано 24,94 млн рублей (98,59%), размер среднего агентского вознаграждения составил 10%.

По итогам 2014 года, согласно отчетности по РСБУ, компания получила убыток в размере 1,06 млн рублей, данные по МСФО отсутствуют.

Уставный капитал – 78,5 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Николай Горлов (генеральный директор), Татьяна Шилова (главный бухгалтер).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 14 апреля 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Интермедсервис-Сибирь»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3344 от 14.10.2015
Руководитель
Николай Владимирович Горлов
по информации на 5 октября 2015 г.
ОГРН
1022201534134
Адрес
656038, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 75
Телефоны
+7 (3852) 24-19-97
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3344 от 14.10.2015 Отозвана

Банк России приказом от 13.04.2016 года № ОД-1223 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Интермедсервис-Сибирь» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
ЦБРФ ОС № 3344 - 01 от 14.10.2015 Отозвана
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