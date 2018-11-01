Страховая компания Д2 Страхование

Информация о компании

О «Д2 Страхование» – компания, обладающая 27-летним опытом работы на российском финансовом рынке. Профильным направлением деятельности является страхование в В2В-сегменте, включая банкострахование и ретейловые сети.

«Д2 Страхование» занимает позиции в топ-20 по страхованию имущества физических лиц (за исключением транспортных средств) и топ-50 по страхованию от несчастных случаев и болезней (+7 позиций за 2018 год). В сегменте банкострахования компания входит по данным видам в топ-5 и топ-25 соответственно.

Компания основана в Новосибирске, но обслуживает клиентов из 200 городов по всей России – за последние шесть лет «Д2 Страхование» заключила более двух миллионов договоров страхования, привлекая новых клиентов и продолжая сотрудничество с действующими.

На 01.01.2019 валюта баланса компании составляет 1,5 млрд руб. (доля высоколиквидных активов оценивается в 58%), собственный капитал – 0,7 млрд рублей. Объем страховых премий за 2018 год вырос до 742 млн руб. (+12% к показателю предшествующего года). Перестраховочную защиту портфелей компании обеспечивают ведущие российские и зарубежные перестраховщики.

Надежность бизнеса АО «Д2 Страхование» подтверждают независимые оценки: рейтинговое агентство "Эксперт РА" в декабре 2018 года подтвердило рейтинг компании на уровне ruBBB+

«Д2 Страхование» является участником Ассоциации банков России, Всероссийского Союза Страховщиков, Национальной страховой гильдии.

Мажоритарным акционером «Д2 Страхования» является Игорь Ким.