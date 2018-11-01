Страховая компания Д2 Страхование

О «Д2 Страхование» – компания, обладающая 27-летним опытом работы на российском финансовом рынке. Профильным направлением деятельности является страхование в В2В-сегменте, включая банкострахование и ретейловые сети.
«Д2 Страхование» занимает позиции в топ-20 по страхованию имущества физических лиц (за исключением транспортных средств) и топ-50 по страхованию от несчастных случаев и болезней (+7 позиций за 2018 год). В сегменте банкострахования компания входит по данным видам в топ-5 и топ-25 соответственно.
Компания основана в Новосибирске, но обслуживает клиентов из 200 городов по всей России – за последние шесть лет «Д2 Страхование» заключила более двух миллионов договоров страхования, привлекая новых клиентов и продолжая сотрудничество с действующими.
На 01.01.2019 валюта баланса компании составляет 1,5 млрд руб. (доля высоколиквидных активов оценивается в 58%), собственный капитал – 0,7 млрд рублей. Объем страховых премий за 2018 год вырос до 742 млн руб. (+12% к показателю предшествующего года). Перестраховочную защиту портфелей компании обеспечивают ведущие российские и зарубежные перестраховщики.
Надежность бизнеса АО «Д2 Страхование» подтверждают независимые оценки: рейтинговое агентство "Эксперт РА" в декабре 2018 года подтвердило рейтинг компании на уровне ruBBB+
«Д2 Страхование» является участником Ассоциации банков России, Всероссийского Союза Страховщиков, Национальной страховой гильдии.
Мажоритарным акционером «Д2 Страхования» является Игорь Ким.
АО «Д2 Страхование» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2018 года заняла 99-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков. Компания обслуживает клиентов в 200 городах России. Головной офис находится в Новосибирске.
АО «Д2 Страхование» работает на рынке страховых услуг с 1992 года. За время своей деятельности компания несколько раз меняла названия – с 2003 года работала как ЗАО «Западно-Сибирское страховое агентство «ЖАСО», а с 2006 года – ЗАО Страховая компания «Запсибжасо». Под действующим названием компания функционирует с июля 2011 года.
Стратегия компании ориентирована на комплексное развитие программ страхования в канале В2В, включая банкострахование. Приоритетными направлениями деятельности являются: страхование имущества физических лиц, страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование гражданской ответственности физических лиц.
Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Национальной страховой гильдии, Ассоциации банков России.
Акционерами компании выступают члены совета директоров: Игорь Ким (77,4%), Юрий Вавилов (17,76%), Кирилл Нифонтов (2,36%), Алексей Санников (0,14%) и другие лица с совокупной долей владения 2,34%.
Уставный капитал – 516,87 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).
Рейтинг компании
«Эксперт РА»: ruBBB+, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 13 декабря 2018 года).
Правление: Артем Леконцев (председатель, генеральный директор), Алла Срулевич, Илья Осипов.
Совет директоров: Юрий Вавилов (председатель), Игорь Ким, Кирилл Нифонтов, Валентина Муранова, Алексей Санников.
Партнеры
Банки: ПАО КБ «Восточный», ОАО «СКБ-банк», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» и др.
Партнеры по перестрахованию: ведущие российские компании, в числе которых: ЗАО «Капитал Перестрахование», АО «Русское перестраховочное общество», АО СК «Пари», ООО «СПК Юнити Ре» и др.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СЛ № 1412 от 19.05.2017
|Действует
|ЦБРФ СИ № 1412 от 19.05.2017
|Действует
|ЦБРФ ОС № 1412 - 03 от 23.10.2015
|Отозвана
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