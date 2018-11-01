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Страховая компания Д2 Страхование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
516 867
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
55 369
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
661 299
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
24 581
за 2017
Предложения страховой компании Д2 Страхование
Страхование путешественников
Антиклещ
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Страхование банковских карт
  • Страхование квартир
  • Страхование выезжающих за рубеж

Юридическим лицам

  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
Информация о компании

О «Д2 Страхование» – компания, обладающая 27-летним опытом работы на российском финансовом рынке. Профильным направлением деятельности является страхование в В2В-сегменте, включая банкострахование и ретейловые сети. 

 

«Д2 Страхование» занимает позиции в топ-20 по страхованию имущества физических лиц (за исключением транспортных средств) и топ-50 по страхованию от несчастных случаев и болезней (+7 позиций за 2018 год). В сегменте банкострахования компания входит по данным видам в топ-5 и топ-25 соответственно.

 

Компания основана в Новосибирске, но обслуживает клиентов из 200 городов по всей России – за последние шесть лет «Д2 Страхование» заключила более двух миллионов договоров страхования, привлекая новых клиентов и продолжая сотрудничество с действующими.

 

На 01.01.2019 валюта баланса компании составляет 1,5 млрд руб. (доля высоколиквидных активов оценивается в 58%), собственный капитал – 0,7 млрд рублей. Объем страховых премий за 2018 год вырос до 742 млн руб. (+12% к показателю предшествующего года). Перестраховочную защиту портфелей компании обеспечивают ведущие российские и зарубежные перестраховщики.

 

Надежность бизнеса АО «Д2 Страхование» подтверждают независимые оценки: рейтинговое агентство "Эксперт РА" в декабре 2018 года подтвердило рейтинг компании на уровне ruBBB+ 

 

«Д2 Страхование» является участником Ассоциации банков России, Всероссийского Союза Страховщиков, Национальной страховой гильдии.

 

Мажоритарным акционером «Д2 Страхования» является Игорь Ким.

 

Справка banki.ru о компании

АО «Д2 Страхование» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2018 года заняла 99-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков. Компания обслуживает клиентов в 200 городах России. Головной офис находится в Новосибирске.

АО «Д2 Страхование» работает на рынке страховых услуг с 1992 года. За время своей деятельности компания несколько раз меняла названия – с 2003 года работала как ЗАО «Западно-Сибирское страховое агентство «ЖАСО», а с 2006 года – ЗАО Страховая компания «Запсибжасо». Под действующим названием компания функционирует с июля 2011 года.

Стратегия компании ориентирована на комплексное развитие программ страхования в канале В2В, включая банкострахование. Приоритетными направлениями деятельности являются: страхование имущества физических лиц, страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование гражданской ответственности физических лиц.

Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Национальной страховой гильдии, Ассоциации банков России.

Акционерами компании выступают члены совета директоров: Игорь Ким (77,4%), Юрий Вавилов (17,76%), Кирилл Нифонтов (2,36%), Алексей Санников (0,14%) и другие лица с совокупной долей владения 2,34%.

Уставный капитал – 516,87 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruBBB+, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 13 декабря 2018 года).

Правление: Артем Леконцев (председатель, генеральный директор), Алла Срулевич, Илья Осипов.

Совет директоров: Юрий Вавилов (председатель), Игорь Ким, Кирилл Нифонтов, Валентина Муранова, Алексей Санников.

Партнеры

Банки: ПАО КБ «Восточный», ОАО «СКБ-банк», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» и др.

Партнеры по перестрахованию: ведущие российские компании, в числе которых: ЗАО «Капитал Перестрахование», АО «Русское перестраховочное общество», АО СК «Пари», ООО «СПК Юнити Ре» и др.

Дата последнего изменения: 20 марта 2019 г.
Справочная информация о компании
АО «Д2 Страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 1412 от 19.05.2017
Руководитель
Артем Сергеевич Леконцев (генеральный директор)
по информации на 20 марта 2019 г.
ОГРН
1025403197995
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 33, эт. 4
Телефоны
8 800 775-52-90
Официальный сайт
http://www.d2insur.ru/
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 1412 от 19.05.2017 Действует
ЦБРФ СИ № 1412 от 19.05.2017 Действует
ЦБРФ ОС № 1412 - 03 от 23.10.2015 Отозвана

Банк России приказом от 25.08.2016 года № ОД-2832 отозвал лицензию компании на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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