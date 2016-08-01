Страховая компания Дельта

Справка banki.ru о компании

АО СК «Дельта» – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года организация заняла 280-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 196-е место по сборам в сегменте страхованию от несчастных случае и болезней (100% страхового портфеля). Страховое общество не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в Челябинске.

Внеочередным общим собранием акционеров АО СК «Дельта» (протокол № 114 от 31 марта 2016 года) принято решение о прекращении страховой деятельности.



23 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3246 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



АО СК «Дельта» является региональной страховой компанией и работает на рынке Челябинска и Челябинской области с 1995 года. Компания осуществляет страхование рисков, связанных, в основном, с инвалидностью, здоровьем, имуществом и ответственностью. В 2015 году компания заняла 69-е место на страховом рынке Челябинского региона по общему объему сборов и 48-е место – в сегменте страхования от несчастных случае и болезней, которое является приоритетным направлением деятельности.



Акционерами компании в равных долях являются двое физических лиц – Татьяна Толмачева и Радик Ванунц.

С 2009 по 2011 год динамика сборов компании характеризуется стабильным приростом, объем страховых премий за этот период увеличился с 33,8 млн рублей до 50,71 млн рублей. В 2012 году компания собрала 38,33 млн рублей страховых премий, что на 24,41% меньше, чем в предыдущем отчетном году. В 2013 году негативная динамика сборов ускорилась – размер страховых премий уменьшился на 41,02%. В 2014 году отмечено резкое падение объема сборов на 97,02% до 674 тысяч рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 22,61 млн рублей). По итогам 2015 года отмечается прирост сборов на 11,28%.

Объем собранной премии в 2015 году составил 750 тыс. рублей, из них 74,53% занимают сборы с юридических лиц и 25,47% – с физических лиц. Сбор всего объема страховых премий осуществлен в Челябинской области. Выплаты в 2015 году составили 1,84 млн рублей. Уровень выплат – 244,93%. По итогам первого квартала 2016 года страховщиком было собрано 7 тыс. рублей (-98,77% к аналогичному периоду 2015 года), выплачено – 487 тыс. рублей.

Страховой портфель компании в 2015 году состоит на 100% из страхования от несчастных случаев и болезней.

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 312 тыс. рублей (41,6%), размер среднего агентского вознаграждения составил 9,94%.

В 2015 году организация показала чистую прибыль в размере 15 тыс. рублей по РСБУ и убыток в 69,98 млн рублей по МСФО. По итогам 2014 года компания получила убыток в размере 10,2 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и совокупный доход в 4,66 млн рублей по МСФО.

В ноябре 2015 года внеочередным общим собранием акционеров компании принято решение об уменьшении уставного капитала, составляющего 240 млн рублей, на 120 млн рублей. Уставный капитал уменьшен в связи с реорганизацией АО СК «Дельта» в форме выделения путём погашения части обыкновенных акций, которые обменены на доли в уставных капиталах создаваемых в результате выделения ООО «АРСЕНАЛЪ девелопмент» и ООО «АРСЕНАЛЪ риэлти». С 13 апреля 2016 года размер изменённого уставного капитала юридического лица составляет 120 млн рублей.

Руководство: Татьяна Толмачева (генеральный директор).

На 1 августа 2016 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Совет директоров не сформирован в связи с незначительным количеством акционеров (2 физических лица).

Основными клиентами компании за последние несколько лет являлись общеобразовательные учебные заведения (школы), дошкольные образовательные учреждения (детские сады), Управление по делам образования, Управление здравоохранения Администрации города Челябинска, работники муниципальных предприятий, сотрудники высших учебных заведений и др.

Дата последнего изменения: 23 сентября 2016 г.