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Страховая компания Русский альянс

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
27 610
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
19
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД-82 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Русский альянс».

Данное решение принято в связи с отказом ООО СК «Русский альянс» от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

Дата последнего изменения: 15 января 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «Русский альянс»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3829 от 29.12.2014
Руководитель
Николаенко Алексей Михайлович (ликвидатор)
по информации на 9 августа 2017 г.
ОГРН
1035001605210
Адрес
660093, г. Красноярск, ул. Навигационная, д. 5, пом. 259
Телефоны
+7 (391) 200-11-72
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3829 от 29.12.2014 Отозвана

Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД-82 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Русский альянс» в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

ЦБРФ СИ № 3829 от 29.12.2014 Отозвана
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