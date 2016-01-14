Страховая компания Русский альянс

Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД-82 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Русский альянс».
Данное решение принято в связи с отказом ООО СК «Русский альянс» от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
Дата последнего изменения: 15 января 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «Русский альянс»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3829 от 29.12.2014
Руководитель
Николаенко Алексей Михайлович (ликвидатор)
по информации на 9 августа 2017 г.
ОГРН
1035001605210
Адрес
660093, г. Красноярск, ул. Навигационная, д. 5, пом. 259
Телефоны
+7 (391) 200-11-72
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3829 от 29.12.2014
Отозвана
Банк России приказом от 14.01.2016 № ОД-82 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «Русский альянс» в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.